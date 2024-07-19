Худяков переходит в «Штурм», «Динамо» нашло защитника, «Бавария» претендует на Симонса

Трансферы и слухи — в обзоре «СЭ».

«Ростов» не отдает Осипенко

«Ростов» отказался продавать Максима Осипенко «Краснодару», сообщает Иван Карпов.

По сведениям источника, «быки» предложили четыре миллиона евро, однако желто-синие отказали. После этого «Краснодар» дважды повышал предложенную сумму — до 6 и 8 миллионов евро, но ростовчане не стали продавать футболиста.

В прошлом сезоне Осипенко провел 24 матча, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в РПЛ.

Дркушич может перейти в «Севилью»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица в разговоре с «СЭ» рассказал о будущем футболиста. «У нас есть несколько серьезных вариантов, но не буду разглашать названия клубов», — сказал Ратковица «СЭ».

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко подтвердил интерес «Севильи» к защитнику. «Интерес действительно есть, но большего пока сказать не могу», — цитирует директора Sport24.

Дркушич выступает за «Сочи» с зимы 2022 года. В минувшем сезоне 24-летний словенец провел 24 игры, в которых забил два гола.

Ваня Дркушич. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Динамо» подпишет защитника?

Защитник «Боавишты» Педру Малейру может продолжить карьеру в московском «Динамо», сообщает zerozero.pt.

По данным источника, российский клуб сделал 23-летнему португальцу предложение, условия которого устроили футболиста. Контракт Малейру с «Боавиштой» рассчитан до лета 2025 года и предусматривает опцию выкупа в размере 15 миллионов евро. К игроку также проявляет интерес турецкий «Трабзонспор».

В прошедшем сезоне Малейру провел 25 матчей за «Боавишту» во всех турнирах, забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Худяков — в «Штурме»

Представитель экс-вратаря «Локомотива» Даниила Худякова сообщил, что голкипер скоро подпишет контракт с австрийским «Штурмом».

«Даня Худяков наконец-то получил австрийскую визу. В ближайшее время, в 20-х числах, Даня вылетит в расположение «Штурма», с которым мы уже долгое время находимся на контакте. После чего он пройдет медосмотр и подпишет долгожданный контракт», — цитирует «Чемпионат» спортивного агента Вадима Шпинева.

В минувшем сезоне голкипер не принял участия ни в одном официальном матче основной команды «Локомотива».

Даниил Худяков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Луна — в «Ахмате»

Теперь официально: полузащитник Мауро Луна Диале стал игроком «Ахмата». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с 25-летним футболистом подписан сроком на четыре года.

Ранее аргентинец выступал за «Унион Санта-Фе». В прошлом сезоне Луна провел 19 матчей, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

Гальдамес в шаге от «Крыльев»

«Крылья Советов» близки к подписанию левого защитника Томаса Гальдамеса из аргентинского клуба «Годой-Крус», сообщает инсайдер Иван Карпов.

По данным источника, сумма трансфера составит 650 тысяч евро, а сам чилиец подпишет с российским клубом трехлетний контракт с опцией продления еще на сезон.

В 2024 году футболист провел 14 матчей в местном чемпионате и не отметился результативными действиями.

Лоуренс — в Махачкале

Дмитрий Селюк, агент нигерийского полузащитника Николаса Лоуренса, рассказал о будущем своего клиента. По словам Селюка, игрок уже получил визу и в ближайшее время прибудет в расположение махачкалинского «Динамо».

«Лоуренс получил визу, он уже в России. В ближайшее время он вылетит в Махачкалу. Его там ждут. Николас хорошо себя зарекомендовал в Турции. Это усиление для любого клуба РПЛ», — цитирует агента «РБ Спорт».

23-летний Лоуренс известен по выступлениям за «Тамбов» и «Химки». В сезоне-2023/24 нигериец играл за турецкий «Карагюмрюк». Футболист провел 26 матчей и не отличился голевыми действиями.

Жоау Невеш. Фото Global Look Press

Невеш перейдет в «ПСЖ»?

Полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш в ближайшее время может перейти в «ПСЖ», сообщает A Bola. По данным источника, в настоящее время между сторонами идут интенсивные переговоры, которые могут завершиться в ближайшее время. Сумма трансфера должна составить 70 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил три мяча и сделал две голевые передачи.

Хави Симонс будет играть за «Баварию»?

«Бавария» лидирует в переговорах по аренде у «ПСЖ» полузащитника сборной Нидерландов Хави Симонса, сообщает L'Equipe. Также арендовать 21-летнего голландца хочет «Лейпциг».

В минувшем сезоне Симонс на правах аренды играл за «Лейпциг». Он сыграл в 43 матчах, забил 10 мячей и отдал 15 голевых передач.

Хави Симонс. Фото Global Look Press

Ле Норман переходит в «Атлетико»?

Защитник испанского клуба «Реал Сосьедад» Робен Ле Норман близок к переходу в «Атлетико», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По данным источника, мадридцы готовят все официальные документы для трансфера 27-летнего испанца.

В минувшем сезоне Ле Норман провел 43 матча, в которых забил два гола.

Йоро — в «МЮ»

Теперь официально: центральный защитник «Лилля» Лени Йоро стал игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба манкунианцев.

«Красные дьяволы» заплатили за трансфер 18-летнего футболиста 62 миллиона евро, по информации портала Transfermarkt. Еще 8 миллионов клуб может получить в виде бонусов. Француз заключил контракт с манкунианцами до лета 2029 года с возможностью продления еще на сезон.

В сезоне-2023/24 защитник принял участие в 44 матчах и отметился тремя забитыми мячами.

Ракитич — в «Хайдуке»

Полузащитник «Аль-Шабаб» Иван Ракитич перейдет в «Хайдук», сообщает Фабрицио Романо. По данным источника, 36-летний хорват подпишет контракт до лета 2026 года. Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо был заинтересован в переходе игрока.

В прошедшем сезоне Ракитич провел 35 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.