Итоги сезона: финал Кубка — главное событие, «Спартак» и Слуцкий — провал. Версия авторов «СЭ»

Вспоминаем главные моменты!

«Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России, но завалился в РПЛ, триллер «Рубина» и «Уфы», четвертое золото Семака в «Зените» — позади сезон-2021/22: самый насыщенный, драматичный и скандальный.

Подводя его итоги, авторы «СЭ» отвечают на семь неочевидных вопросов — о незаметных героях, главных разочарованиях и эпизодах, которые мы запомним навсегда.

Момент этого сезона, который вы не забудете

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Для меня это финал Кубка страны. Сумасшедший антураж: аншлаг в «Лужниках», гимн РФ в исполнении Григория Лепса, выступление Льва Лещенко в перерыве, Люси Чеботиной и МакSим после финального свистка — когда почти весь стадион подпевал «Знаешь ли ты», по телу бежали мурашки. Невероятный сюжет на поле: нерв, нерв и еще раз нерв, породистые голы Соболева и Промеса, красивый, пусть и после рикошета, мяч Захаряна, взятый из комнаты ВАР пенальти в ворота Максименко на 90+8, эпический промах Фомина, драматичнейшая победа «Спартака»... Все это навсегда останется в памяти. И хочется как можно чаще приходить на футбол на БСА — эта прекрасная арена того заслуживает.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Запоминается последнее, но, если бы финал Кубка был сыгран в сентябре, я бы все равно назвал его. Атмосфера в «Лужниках» возвращала во времена ЧМ-2018, а на фоне ковидных ограничений 70 тысяч на трибунах выглядели просто невероятно. Зажигательный футбол с яркими комбинациями, драма Фомина и «Знаешь ли ты» МакSим перед красно-белыми трибунами — в нашем футболе давно не было таких впечатляющих событий.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — В моем топе — два незабитых на последней минуте пенальти в ворота «Спартака». Первый — в Варшаве в Лиге Европы, когда потащил Александр Селихов, а второй — в финале Кубка, когда промахнулся Даниил Фомин. И даже не знаю, при пересмотре какого из них больше мурашек по коже!

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Тоже назову не момент, а целый матчдэй: «Лужники», финал Кубка России. Заполненный стадион, куча ивентов перед матчем, суперафиша, супергости, суперфутбол (не по качеству, так по накалу) с эпичной концовкой в виде промаха Фомина с пенальти. И украшение финала — 50 тысяч человек, поющих «Знаешь ли ты» вместе с МакSим. Это было идеальное завершение сезона!

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Концовка матча «Рубин» — «Уфа». И конечно, не забитый Лисаковичем пенальти. До последнего не верилось, что казанцы покинут РПЛ. Если говорить о Кубке России, то это, безусловно, не реализованным Фоминым 11-метровый. Настоящая драма!

Гоша Чернов, корреспондент: — Сильнейшие эмоции я испытал 24 февраля в Севилье — на 90-й минуте матча с «Бетисом» гол защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, казалось, подарил нам овертайм. Но после просмотра ВАР гол отменили, весь стадион заорал, а «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Сейчас этот эпизод выглядит особенно ценным, потому что на данный момент это последние секунды российского футбола в еврокубках.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Промах Лисаковича с пенальти и вылет «Рубина» в ФНЛ. Во время матча я стоял за воротами, в которые бил Виталий. Там же случилась драка фанатов на поле, стычка игроков, треш-ток от игроков «Уфы» перед ударом. И наконец попадание в штангу, отправившее «Рубин» в ФНЛ. Через пять минут Бакаев в слезах стоял у фан-сектора, где его утешали шокированные болельщики, а легионеров «Рубина» умоляли не бросать клуб фанаты. Те молчали и не могли ничего сказать в ответ. Думаю, так много слез на стадионе в Казани не было никогда.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Их даже не один, а два. Это в чемпионате «Спартак» провалился, повторив свой худший результат, однако в других турнирах красно-белые были главными по эмоциям. Пенальти в компенсированное время — это всегда драма, а тут получились триллеры со счастливым концом. Сначала в Варшаве, где отразивший удар с точки Селихов сохранил победу и вытащил команду в плей-офф. Потом — в «Лужниках», где случился промах Фомина в финале Кубка России.

Гамид Агаларов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Человек, который стал открытием сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Денис Глушаков. Мужику в январе исполнилось 35 лет, а он играет, словно ему не больше 25. 10 (!) голов и три передачи в 34 официальных матчах сезона — отличный результат. В этом сезоне не раз доводилось вживую наблюдать за «Химками», и, честно говоря, создавалось полное впечатление, что такой Денис Борисович совсем не был бы лишним в нынешнем «Спартаке».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Всегда приятно восхищаться теми, кого изначально не воспринимал всерьез. Мне никогда не нравился стиль «Оренбурга» в РПЛ, поэтому трансфер Владимира Федотова в «Сочи» я тоже воспринимал как рядовое событие. Но прогресс команды в этом сезоне достоин долгой и бурной овации. «Сочи» нашел Кассьерру, вывел на новый уровень тех, кого списали топ-клубы, и выжал максимальный результат, играя в самый качественный и бодрый футбол в лиге. Как же хочется увидеть Федотова в топ-клубе — прямо сейчас он — единственный тренер в России, способный скинуть «Зенит».

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Открытий сезона для меня два. Во-первых, Эдуард Сперцян из «Краснодара». На мой взгляд, человек добился прямо-таки наглядного прогресса за последний год. Второе открытие — не совсем человек. Это штрафные в исполнении Даниила Уткина. Пожалуй, со времен Александра Алиева в «Локомотиве» никто не клал их настолько безжалостно.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Руслан Литвинов. Еще год назад он только начинал регулярно получать игровое время в «Спартаке». А сегодня стал не просто неотъемлемой частью команды, но еще и универсалом. Руслан может сыграть и в опорной зоне, и на позиции любого из трех центральных защитников. Причем именно ему отдают предпочтение перед зачем-то привезенным из Бельгии Кофрие. Надеюсь, прогресс Литвинова продолжится и в следующем сезоне.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Его команда порой показывала самый яркий, быстрый, дерзкий и зрелищный футбол во всей лиге. Поймавшие кураж самарцы могли «раздеть» кого угодно, и это прежде всего заслуга Осинькина.

Гоша Чернов, корреспондент: — Нельзя не назвать Гамида Агаларова, потому что никто лучше него не подходит под определение «открытие»: год назад форварда «Уфы» знали единицы, а он с отрывом выиграл гонку бомбардиров. Но я отмечу и главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука: в более чем форс-мажорных условиях он с неопытной командой достиг четвертого места.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Кассьерра — нападающий пришел за скромные деньги, мощно отыграл и показал, насколько недооценивают селекцию «Сочи». Наверняка летом колумбиец пойдет на заслуженное повышение и серьезно пополнит клубный бюджет.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Бесспорно, Агаларов. Да, голы лучшего снайпера чемпионата не спасли «Уфу» от вылета, но его результативность впечатляла. Причем это был не разовый всплеск, о чем можно было говорить в начале чемпионата, а стабильная игра на длинной дистанции. Настоящий прорыв года, если вспомнить историю о том, как не выделявшийся прежде Агаларов специально готовился к новому сезону и блестяще использовал свой шанс.

Леонид Слуцкий. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное разочарование сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Судейство в РПЛ. Комментарии излишни.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Леонид Слуцкий годами сохранял имидж самого открытого и рассудительного тренера страны, который добивался топ-результатов, постоянно прокачивал скиллы (учил английский, срывался в Чемпионшип и «Витесс») и старательно работал над ошибками. Падение «Рубина» в ФНЛ раскрыло коуча с новой стороны: Слуцкий практически перестал давать интервью, постоянно срывался на судей, а последние месяцы повторял один и тот же тезис — про самый пострадавший клуб из-за отъезда легионеров. Жаль, но с такими аргументами «Рубин» может не вернуться в РПЛ и через год — хотя тот же Федотов в моем понимании шел бы с составом Слуцкого в первой восьмерке.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Жалующийся Леонид Слуцкий. Понятно, что так ведут себя более или менее все тренеры. Жозе Моуриньо вообще грандиозный нытик. Иногда этим занимается даже Юрген Клопп — главным образом когда речь идет о количестве матчей в сезоне, и тут с ним даже особо не поспоришь. Но бесконечные стенания главного тренера «Рубина» — про судей, отъезд легионеров и так далее — реально утомили. Разочарование это еще и потому, что раньше Слуцкий был настоящим островком адекватности в нездоровом мире русского футбола. Сейчас кажется, что мы его теряем. Или уже потеряли. Оттого и обидно.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — «Спартак». Победа в Кубке России и отличное выступление в Лиге Европы (которую, как мы знаем, «Спартак» должен был выиграть) не должны вводить в заблуждение. В год своего столетия красно-белые по полной облажались в чемпионате, повторив антирекорд выступлений в РПЛ. Две смены тренеров за год (к этому-то мы все за 19 лет уже привыкли), куча скандалов, увольнений и другого негатива вокруг клуба не может не оставить след. Надеюсь, за провалом последует взлет и новый сезон «Спартак» проведет сильнее и, самое главное, спокойнее.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — 10-е место «Спартака» в чемпионате. С таким подбором исполнителей красно-белые должны быть как минимум в пятерке. Но внутренние противоречия, нелогичная смена тренера повлияли на итоговый результат. Выделю и вылет «Рубина». Работа Слуцкого совсем не убедила. Сетования на отъезд легионеров не выглядят сильным аргументом. Сложилось впечатление, что после серии поражений Леонид Викторович просто сдался.

Гоша Чернов, корреспондент: — Ральф Рангник. Причем этот ответ подходит и для аналогичного опроса среди журналистов в АПЛ.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Без вариантов Леонид Слуцкий. Тренер «Рубина» отправил команду в ФНЛ, при этом ни разу не связал провал с собственными ошибками. Отъезд легионеров — важный фактор, но точно не единственная причина провала.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Слуцкий и «Рубин». Именно вместе. Они оказались в тяжелейшей ситуации, однако «Ростов» из нее с честью вышел, а казанцы без легионеров развалились. Хотя их весенний состав уж точно не уступал как дончанам, так и «Краснодару». «Быков», конечно, спасли сквозная заявка и свои воспитанники из второй команды, только разговоры об отсутствии таких возможностей — проблема самой Казани, где за долгие годы так и не выстроили систему подготовки резервов должного уровня.

Клаудиньо. Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Лучший футболист сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Клаудиньо. Бразилец просто феноменален, он знает, что делать с мячом в любой ситуации, даже когда тот летит ему «в гланды». Виртуоз, фантазиста, которых так не хватает в последние годы РПЛ. Совершенно нет сомнений, что из «Зенита» олимпийский чемпион-2020 пойдет на повышение в серьезный клуб из топ-5 европейских лиг.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Клаудиньо так ярко ворвался в премьер-лигу, что каждый новый шедевр в его исполнении удивляет все меньше. По-моему, бразилец быстро осознал: чтобы считаться королем в России, достаточно играть хотя бы на 70 процентов. Надеюсь, в следующем сезоне Клаудиньо чуть напряжется и окончательно разорвет наш чемпионат.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Впервые за долгие годы вопрос вгоняет в ступор. Начинаешь вспоминать, перебирать — и как-то все не то. Нет человека, который бы доминировал в лиге и разрывал ее, как это раньше делали Халк, Квинси Промес, Артем Дзюба или Никола Влашич. А тот же Клаудиньо на настоящего доминатора пока не тянет. Себа Шиманьски умница, конечно, но вот концовка... Так что пусть будет Кристиан Нобоа. В 37 лет зажигать в команде, которая стала второй в лиге, — это достойно уважения.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Кристиан Нобоа. На мой взгляд, его вклад в серебряные медали «Сочи» по значимости следует сразу после вклада Владимира Федотова. Кристиан — душа команды, ее дирижер и безусловный лидер. Несмотря на довольно приличный по футбольным меркам возраст (37 лет), Нобоа доказывает, что является в лиге одним из лучших игроков середины поля: семь голов и семь ассистов в 25 матчах. А когда идет игра у него, получается и у «Сочи».

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Кристиан Нобоа. Поставлю его выше Клаудиньо. Ключевой игрок «Сочи», который стал серебряным призером чемпионата. Пасы 37-летнего эквадорца по-прежнему шикарны. Радует, что он отыграет в нашей лиге как минимум еще один сезон.

Гоша Чернов, корреспондент: — Вендел. Прошлый сезон у него ушел на адаптацию, но в этом он стал теневым героем «Зенита». Пока все восхищались финтами и голами Клаудиньо, Вендел тащил мяч через все поле и фактически связывал оборону с атакой. Ни у кого в лиге нет такого широкого функционала и таких выдающихся данных.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Гамид Агаларов. Вряд ли у кого-то есть разумное объяснение, как в «Уфе» игрок может забить 20 голов, если у него в партнерах нет ни Дзюбы, ни Азмуна, ни Малкома. Вспоминается пример Азмуна, который в «Рубине» не мог отличиться по 800-900 минут, заметно страдал из-за прагматичного стиля игры команды Бердыева. И за сезон отличался то четыре, то пять, то семь раз. Агаларову это никак не помешало, и в этом его уникальность. Много забивать в «Зените» или «Динамо» легче из-за уровня партнеров, качества ассистентов. А вот делать то же самое в команде, которая весь сезон борется за выживание, — нечто особенное.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Игра Клаудиньо нравилась еще в бразильском чемпионате, а после приезда в Россию он стал украшением РПЛ. Классные финты, тонкое понимание игры — все при нем. Это та самая романтика, которой так часто не хватает нашему чемпионату.

Даниил Фомин. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Самый недооцененный игрок РПЛ

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Далер Кузяев. Просто потому, что питерский универсал относится к разряду незаметных героев, на которых на самом деле держится очень многое. Скромный в жизни хавбек способен закрыть на поле чуть ли не любую позицию, кроме вратарской, — и везде делает это со знаком качества.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Пока «Локомотив» меняет тренеров и стратегии, а заодно распродает лидеров и омолаживает состав, Рифат Жемалетдинов сохраняет топ-статистику. Прошлой весной хавбек выполнил восемь результативных действий в 11 матчах РПЛ, в этом — оформил 9+6 за сезон. Прямо сейчас это один из самых полезных игроков лиги (особенно в своем амплуа), который остается в тени во многом из-за провальных результатов команды.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Конечно, есть достойные ребята не из топ-клубов, но назову Дугласа Сантоса. Игрок колоссальной важности для «Зенита», который по своему уровню может быть суперзвездой РПЛ (в топ-3 железно), но как-то всегда остается в тени.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Наиль Умяров. Помню появление Наиля в «Спартаке». Тогда, зимой 2019-го, Олег Кононов больше доверял пришедшему вместе с Умяровым Максиму Глушенкову. Но прошли годы, и своей упорной работой Наиль доказал, что достоин не просто быть в «Спартаке», но и играть в основном составе. Его травма сильно подкосила команду по весне. Сегодня Умяров — один из тех, кто способен начинать атаки в средней линии грамотными и точными пасами. При этом его работа и его прогресс, на мой взгляд, сильно недооцениваются болельщиками и специалистами.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Даниил Фомин. Динамовец очень понравился в матче за сборную России против Словении (2:1). В отсутствии Головина стал едва ли не главным креативщиком нашей национальной команды. Раскрыться ярче ему, похоже, мешает природная скромность и некоторая скованность. В этом плане он как раз похож на Головина.

Гоша Чернов, корреспондент: — Вообще-то тоже Вендел — все смотрят на голы, а не вглубь поля, так что уровень бразильца мало кто оценивает. Но для разнообразия назову левого латераля «Сочи» Артема Макарчука: он зимой перешел туда из «Балтики» и почти сразу стал королем бровки — досталось всем, кто весной играл против него. Макарчук вытеснил с фланга вечного Терехова и, думаю, в следующем сезоне станет звездой лиги.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Кристиан Нобоа. Человек в 37 лет в каждом матче делает магию, вокруг него и образовалась крепкая команда, которая легко выносит «Рубин», «Динамо», заслуженно взяла серебряные медали. Говорят, что Нобоа очень тщательно следит за собой и ведет образ жизни настоящего профи. Больше 30 очков по системе «гол+пас» за два сезона — так сильно и результативно Кристиан не играл еще никогда, даже в чемпионские годы в «Рубине». Это классный пример того, что с правильным отношением к делу можно играть хоть до 40 и при этом не быть на поле балластом.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Литвинов. Человек буквально ворвался в основной состав и успел зарекомендовать себя на нескольких позициях, как в средней линии, так и в обороне. Чем-то это напоминает карьеру перепробовавшего несколько ролей Зобнина.

Гол Квинси Промеса в ворота «Динамо». Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гол, который вы будете пересматривать все лето

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Лично я буду пересматривать не гол, а удар Фомина выше перекладины в самой концовке кубкового финала. Такой драмы в нашем футболе не случалось очень давно. Надеюсь, Даниил справится с давлением и вернется сильнее. Ведь этот парень очень нужен в лучшей форме не только «Динамо», но и сборной России.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Ракета «Спартаку» от Клаудиньо — один из главных хайлайтов сезона. Тот разгром — в целом история про то, что бывает, когда у одной команды получается вообще все, а соперник ничего не может сделать. Но Клаудиньо исполнил, когда «Спартак» еще сохранял теоретические шансы, и сыграл просто образцово: с места качнул Мозеса и пробил так, что мяч камнем рухнул в сетку. Просто вау!

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — На лето у меня были иные планы, но, если надо что-то выбрать, пусть будет гол Виктора Ортиса в ворота «Рубина» в последнем туре — обязательно со звуком. Не шедевр, но сколько эмоций и драмы.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Промес в ворота «Динамо» в чемпионате. После возвращения в «Спартак» Квинси играет очень неровно, но порой способен выдать по-настоящему крутые матчи или эпизоды. Один из них случился в весеннем дерби с «Динамо». Удар по идеальной траектории без шансов для Антона Шунина. Голы дальними ударами всегда выглядят эстетично, ну а когда мяч еще и влетает в девятку — тут сразу 10/10 по любой шкале.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Все штрафные удары в исполнении Даниила Уткина!

Гоша Чернов, корреспондент: — Гол полузащитника «Арсенала» Кингса Кангвы на 90-й минуте матча с «Зенитом». Этот гол принес Туле невероятную радость от победы, да еще и вышел очень красивым.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Какого-то одного умопомрачительного гола в этом сезоне, наверное, не было. Но были сумасшедшие штрафные Уткина. В РПЛ давно не было игрока, от которого при подходе к мячу уверенно ждешь, что он точно не вырубит кого-то из соперников в стенке или не пнет мяч за трибуну. Классно, что в лиге теперь есть игрок, который каждый свой штрафной исполняет так же эффектно, как звезды мирового футбола.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Запоминается последнее, а это решающая атака «Спартака» в кубковом финале. Комбинация Николсона, Соболева и Промеса — образец быстрой контратаки для футбольных учебников.

Самюэль Жиго. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По кому из тех, кто покинул лигу, вы будете скучать?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Только по пикировке Шамиля Газизова с Заремой Салиховой и другими боссами «Спартака».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Тренерский штаб «Динамо» произвел потрясающие впечатления на каждого в «Динамо». Зимой я работал на сборах команды — и лично в этом убедился. Например, Сергей Паршивлюк мне рассказывал, как помирился с Сандро даже после жесткой стычки в раздевалке. Все остальные тоже повторяли: «Тренер реально топ». Жаль, но еще в начале февраля ни сам Шварц, ни его помощники не собирались уезжать из России. Особенно проникся Москвой Волкан Булут — показывал мне видео, как его дети катаются с горки, радуясь снегу, и хвалился, что перевез сюда семью и нашел немецкую школу. Как же обидно, что все так быстро поменялось.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Ни по кому. Обычно всегда есть команда, которую жалко — в Англии, например, олдскульный «Бернли», в Италии «Венеция» с ее невероятно стильной формой и так далее. А тут даже зацепиться не за что — никого не жаль. С «Рубином» все понятно — туда нытикам и дорога, «Уфа» раздражала картинкой со стадиона «Нефтяник» и ужасной формой (зато теперь у нас будет «Оренбург» и его чудо-арена в Ростошах), а «Арсенал» вообще не вызывал никаких эмоций — вылетел, да и бог с ним.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Самюэль Жиго. Француз не был самым надежным защитником даже в истории «Спартака». Однако, уверен, все болельщики красно-белых будут вспоминать о нем с теплотой и ностальгией. В своем первом и, кажется, последнем большом интервью в России Саму рассказал мне, что едва услышал об интересе «Спартака», сразу же передумал переходить в «Краснодар». Для него вся символика столичного клуба была как родная. Ну и на поле он каждый раз выходил как настоящий гладиатор: победить или умереть. При этом в жизни Жиго очень скромный и спокойный человек. За одно только изучение русского языка ему можно выразить максимальный респект. Да и уходит Саму, как и в свое время Промес, — выиграв для команды трофей.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Привык к Жиго в «Спартаке». Француз играл сердцем, выкладывался на 100 процентов в каждом матче. Его уход — серьезная потеря не только для красно-белых, но и для всей лиги.

Гоша Чернов, корреспондент: — По Даниэлю Фарке. Зимой я делал с ним большое интервью, по ходу которого понял, что в РПЛ пришел действительно сильный тренер. Его «Краснодар» навсегда останется командой, которую мы очень хотели увидеть, но никогда не увидим.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Особенно будет не хватать Хвичи Кварацхелии, потому что в нашей лиге редко появляются игроки, из-за которых люди идут на стадион и ждут от них магии. Грузин брал мяч, смело шел на четверых соперников, выдавал нереальные проходы и забивал красивые голы, пусть и нечасто. Такого дерзкого и уверенного дриблера в РПЛ не было давно. Хвича делал обводки чуть чаще, чем Слуцкий всюду рассказывал про «самый пострадавший клуб». Часто мы слышим про талант и перспективу, но затем игрок теряет уверенность, чахнет и пропадает. Есть стойкое ощущение, что с Хвичей такого не случится.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Мне с осени не хватает Марко Николича — большого профессионала и порядочного человека, которого уважали футболисты. Да, кто-то считает футбол серба прагматичным, но скорее нужно назвать его правильным. Еще один очевидный плюс Николича — умение развивать молодых футболистов. Не сомневаюсь, у него совсем другой сезон провели бы Марадишвили с Тикнизяном. Достаточно вспомнить, как прогрессировал Мухин, который в ЦСКА был уже не так ярок, как в «Локо».