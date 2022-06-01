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Итоги сезона: финал Кубка — главное событие, «Спартак» и Слуцкий — провал. Версия авторов «СЭ»

Отдел футбола «СЭ»
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Паоло Ваноли, Георгий Джикия и Леонид Слуцкий.
Гамид Агаларов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Клаудиньо.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Гол Квинси Промеса в ворота «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Самюэль Жиго.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Даниил Фомин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/7
Вспоминаем главные моменты!

«Спартак» впервые за 19 лет выиграл Кубок России, но завалился в РПЛ, триллер «Рубина» и «Уфы», четвертое золото Семака в «Зените» — позади сезон-2021/22: самый насыщенный, драматичный и скандальный.

Подводя его итоги, авторы «СЭ» отвечают на семь неочевидных вопросов — о незаметных героях, главных разочарованиях и эпизодах, которые мы запомним навсегда.

Игроки &laquo;Спартака&raquo; Георгий Джикия и&nbsp;Александр Соболев. Счастье и горе Соболева, драма Фомина, охота за празднующими фанатами. Рабинер — о финале Кубка

Момент этого сезона, который вы не забудете

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Для меня это финал Кубка страны. Сумасшедший антураж: аншлаг в «Лужниках», гимн РФ в исполнении Григория Лепса, выступление Льва Лещенко в перерыве, Люси Чеботиной и МакSим после финального свистка — когда почти весь стадион подпевал «Знаешь ли ты», по телу бежали мурашки. Невероятный сюжет на поле: нерв, нерв и еще раз нерв, породистые голы Соболева и Промеса, красивый, пусть и после рикошета, мяч Захаряна, взятый из комнаты ВАР пенальти в ворота Максименко на 90+8, эпический промах Фомина, драматичнейшая победа «Спартака»... Все это навсегда останется в памяти. И хочется как можно чаще приходить на футбол на БСА — эта прекрасная арена того заслуживает.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Запоминается последнее, но, если бы финал Кубка был сыгран в сентябре, я бы все равно назвал его. Атмосфера в «Лужниках» возвращала во времена ЧМ-2018, а на фоне ковидных ограничений 70 тысяч на трибунах выглядели просто невероятно. Зажигательный футбол с яркими комбинациями, драма Фомина и «Знаешь ли ты» МакSим перед красно-белыми трибунами — в нашем футболе давно не было таких впечатляющих событий.

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Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — В моем топе — два незабитых на последней минуте пенальти в ворота «Спартака». Первый — в Варшаве в Лиге Европы, когда потащил Александр Селихов, а второй — в финале Кубка, когда промахнулся Даниил Фомин. И даже не знаю, при пересмотре какого из них больше мурашек по коже!

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Тоже назову не момент, а целый матчдэй: «Лужники», финал Кубка России. Заполненный стадион, куча ивентов перед матчем, суперафиша, супергости, суперфутбол (не по качеству, так по накалу) с эпичной концовкой в виде промаха Фомина с пенальти. И украшение финала — 50 тысяч человек, поющих «Знаешь ли ты» вместе с МакSим. Это было идеальное завершение сезона!

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Концовка матча «Рубин» — «Уфа». И конечно, не забитый Лисаковичем пенальти. До последнего не верилось, что казанцы покинут РПЛ. Если говорить о Кубке России, то это, безусловно, не реализованным Фоминым 11-метровый. Настоящая драма!

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Гоша Чернов, корреспондент: — Сильнейшие эмоции я испытал 24 февраля в Севилье — на 90-й минуте матча с «Бетисом» гол защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, казалось, подарил нам овертайм. Но после просмотра ВАР гол отменили, весь стадион заорал, а «Зенит» вылетел из Лиги Европы. Сейчас этот эпизод выглядит особенно ценным, потому что на данный момент это последние секунды российского футбола в еврокубках.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Промах Лисаковича с пенальти и вылет «Рубина» в ФНЛ. Во время матча я стоял за воротами, в которые бил Виталий. Там же случилась драка фанатов на поле, стычка игроков, треш-ток от игроков «Уфы» перед ударом. И наконец попадание в штангу, отправившее «Рубин» в ФНЛ. Через пять минут Бакаев в слезах стоял у фан-сектора, где его утешали шокированные болельщики, а легионеров «Рубина» умоляли не бросать клуб фанаты. Те молчали и не могли ничего сказать в ответ. Думаю, так много слез на стадионе в Казани не было никогда.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Их даже не один, а два. Это в чемпионате «Спартак» провалился, повторив свой худший результат, однако в других турнирах красно-белые были главными по эмоциям. Пенальти в компенсированное время — это всегда драма, а тут получились триллеры со счастливым концом. Сначала в Варшаве, где отразивший удар с точки Селихов сохранил победу и вытащил команду в плей-офф. Потом — в «Лужниках», где случился промах Фомина в финале Кубка России.

Гамид Агаларов. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Гамид Агаларов.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Человек, который стал открытием сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Денис Глушаков. Мужику в январе исполнилось 35 лет, а он играет, словно ему не больше 25. 10 (!) голов и три передачи в 34 официальных матчах сезона — отличный результат. В этом сезоне не раз доводилось вживую наблюдать за «Химками», и, честно говоря, создавалось полное впечатление, что такой Денис Борисович совсем не был бы лишним в нынешнем «Спартаке».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Всегда приятно восхищаться теми, кого изначально не воспринимал всерьез. Мне никогда не нравился стиль «Оренбурга» в РПЛ, поэтому трансфер Владимира Федотова в «Сочи» я тоже воспринимал как рядовое событие. Но прогресс команды в этом сезоне достоин долгой и бурной овации. «Сочи» нашел Кассьерру, вывел на новый уровень тех, кого списали топ-клубы, и выжал максимальный результат, играя в самый качественный и бодрый футбол в лиге. Как же хочется увидеть Федотова в топ-клубе — прямо сейчас он — единственный тренер в России, способный скинуть «Зенит».

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Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Открытий сезона для меня два. Во-первых, Эдуард Сперцян из «Краснодара». На мой взгляд, человек добился прямо-таки наглядного прогресса за последний год. Второе открытие — не совсем человек. Это штрафные в исполнении Даниила Уткина. Пожалуй, со времен Александра Алиева в «Локомотиве» никто не клал их настолько безжалостно.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Руслан Литвинов. Еще год назад он только начинал регулярно получать игровое время в «Спартаке». А сегодня стал не просто неотъемлемой частью команды, но еще и универсалом. Руслан может сыграть и в опорной зоне, и на позиции любого из трех центральных защитников. Причем именно ему отдают предпочтение перед зачем-то привезенным из Бельгии Кофрие. Надеюсь, прогресс Литвинова продолжится и в следующем сезоне.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Его команда порой показывала самый яркий, быстрый, дерзкий и зрелищный футбол во всей лиге. Поймавшие кураж самарцы могли «раздеть» кого угодно, и это прежде всего заслуга Осинькина.

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Гоша Чернов, корреспондент: — Нельзя не назвать Гамида Агаларова, потому что никто лучше него не подходит под определение «открытие»: год назад форварда «Уфы» знали единицы, а он с отрывом выиграл гонку бомбардиров. Но я отмечу и главного тренера «Краснодара» Александра Сторожука: в более чем форс-мажорных условиях он с неопытной командой достиг четвертого места.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Кассьерра — нападающий пришел за скромные деньги, мощно отыграл и показал, насколько недооценивают селекцию «Сочи». Наверняка летом колумбиец пойдет на заслуженное повышение и серьезно пополнит клубный бюджет.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Бесспорно, Агаларов. Да, голы лучшего снайпера чемпионата не спасли «Уфу» от вылета, но его результативность впечатляла. Причем это был не разовый всплеск, о чем можно было говорить в начале чемпионата, а стабильная игра на длинной дистанции. Настоящий прорыв года, если вспомнить историю о том, как не выделявшийся прежде Агаларов специально готовился к новому сезону и блестяще использовал свой шанс.

Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Слуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Главное разочарование сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Судейство в РПЛ. Комментарии излишни.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Леонид Слуцкий годами сохранял имидж самого открытого и рассудительного тренера страны, который добивался топ-результатов, постоянно прокачивал скиллы (учил английский, срывался в Чемпионшип и «Витесс») и старательно работал над ошибками. Падение «Рубина» в ФНЛ раскрыло коуча с новой стороны: Слуцкий практически перестал давать интервью, постоянно срывался на судей, а последние месяцы повторял один и тот же тезис — про самый пострадавший клуб из-за отъезда легионеров. Жаль, но с такими аргументами «Рубин» может не вернуться в РПЛ и через год — хотя тот же Федотов в моем понимании шел бы с составом Слуцкого в первой восьмерке.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Жалующийся Леонид Слуцкий. Понятно, что так ведут себя более или менее все тренеры. Жозе Моуриньо вообще грандиозный нытик. Иногда этим занимается даже Юрген Клопп — главным образом когда речь идет о количестве матчей в сезоне, и тут с ним даже особо не поспоришь. Но бесконечные стенания главного тренера «Рубина» — про судей, отъезд легионеров и так далее — реально утомили. Разочарование это еще и потому, что раньше Слуцкий был настоящим островком адекватности в нездоровом мире русского футбола. Сейчас кажется, что мы его теряем. Или уже потеряли. Оттого и обидно.

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Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — «Спартак». Победа в Кубке России и отличное выступление в Лиге Европы (которую, как мы знаем, «Спартак» должен был выиграть) не должны вводить в заблуждение. В год своего столетия красно-белые по полной облажались в чемпионате, повторив антирекорд выступлений в РПЛ. Две смены тренеров за год (к этому-то мы все за 19 лет уже привыкли), куча скандалов, увольнений и другого негатива вокруг клуба не может не оставить след. Надеюсь, за провалом последует взлет и новый сезон «Спартак» проведет сильнее и, самое главное, спокойнее.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — 10-е место «Спартака» в чемпионате. С таким подбором исполнителей красно-белые должны быть как минимум в пятерке. Но внутренние противоречия, нелогичная смена тренера повлияли на итоговый результат. Выделю и вылет «Рубина». Работа Слуцкого совсем не убедила. Сетования на отъезд легионеров не выглядят сильным аргументом. Сложилось впечатление, что после серии поражений Леонид Викторович просто сдался.

Гоша Чернов, корреспондент: — Ральф Рангник. Причем этот ответ подходит и для аналогичного опроса среди журналистов в АПЛ.

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Владислав Зимагулов, корреспондент: — Без вариантов Леонид Слуцкий. Тренер «Рубина» отправил команду в ФНЛ, при этом ни разу не связал провал с собственными ошибками. Отъезд легионеров — важный фактор, но точно не единственная причина провала.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Слуцкий и «Рубин». Именно вместе. Они оказались в тяжелейшей ситуации, однако «Ростов» из нее с честью вышел, а казанцы без легионеров развалились. Хотя их весенний состав уж точно не уступал как дончанам, так и «Краснодару». «Быков», конечно, спасли сквозная заявка и свои воспитанники из второй команды, только разговоры об отсутствии таких возможностей — проблема самой Казани, где за долгие годы так и не выстроили систему подготовки резервов должного уровня.

Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Клаудиньо.
Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Лучший футболист сезона

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Клаудиньо. Бразилец просто феноменален, он знает, что делать с мячом в любой ситуации, даже когда тот летит ему «в гланды». Виртуоз, фантазиста, которых так не хватает в последние годы РПЛ. Совершенно нет сомнений, что из «Зенита» олимпийский чемпион-2020 пойдет на повышение в серьезный клуб из топ-5 европейских лиг.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Клаудиньо так ярко ворвался в премьер-лигу, что каждый новый шедевр в его исполнении удивляет все меньше. По-моему, бразилец быстро осознал: чтобы считаться королем в России, достаточно играть хотя бы на 70 процентов. Надеюсь, в следующем сезоне Клаудиньо чуть напряжется и окончательно разорвет наш чемпионат.

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Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Впервые за долгие годы вопрос вгоняет в ступор. Начинаешь вспоминать, перебирать — и как-то все не то. Нет человека, который бы доминировал в лиге и разрывал ее, как это раньше делали Халк, Квинси Промес, Артем Дзюба или Никола Влашич. А тот же Клаудиньо на настоящего доминатора пока не тянет. Себа Шиманьски умница, конечно, но вот концовка... Так что пусть будет Кристиан Нобоа. В 37 лет зажигать в команде, которая стала второй в лиге, — это достойно уважения.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Кристиан Нобоа. На мой взгляд, его вклад в серебряные медали «Сочи» по значимости следует сразу после вклада Владимира Федотова. Кристиан — душа команды, ее дирижер и безусловный лидер. Несмотря на довольно приличный по футбольным меркам возраст (37 лет), Нобоа доказывает, что является в лиге одним из лучших игроков середины поля: семь голов и семь ассистов в 25 матчах. А когда идет игра у него, получается и у «Сочи».

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Кристиан Нобоа. Поставлю его выше Клаудиньо. Ключевой игрок «Сочи», который стал серебряным призером чемпионата. Пасы 37-летнего эквадорца по-прежнему шикарны. Радует, что он отыграет в нашей лиге как минимум еще один сезон.

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Гоша Чернов, корреспондент: — Вендел. Прошлый сезон у него ушел на адаптацию, но в этом он стал теневым героем «Зенита». Пока все восхищались финтами и голами Клаудиньо, Вендел тащил мяч через все поле и фактически связывал оборону с атакой. Ни у кого в лиге нет такого широкого функционала и таких выдающихся данных.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Гамид Агаларов. Вряд ли у кого-то есть разумное объяснение, как в «Уфе» игрок может забить 20 голов, если у него в партнерах нет ни Дзюбы, ни Азмуна, ни Малкома. Вспоминается пример Азмуна, который в «Рубине» не мог отличиться по 800-900 минут, заметно страдал из-за прагматичного стиля игры команды Бердыева. И за сезон отличался то четыре, то пять, то семь раз. Агаларову это никак не помешало, и в этом его уникальность. Много забивать в «Зените» или «Динамо» легче из-за уровня партнеров, качества ассистентов. А вот делать то же самое в команде, которая весь сезон борется за выживание, — нечто особенное.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Игра Клаудиньо нравилась еще в бразильском чемпионате, а после приезда в Россию он стал украшением РПЛ. Классные финты, тонкое понимание игры — все при нем. Это та самая романтика, которой так часто не хватает нашему чемпионату.

Даниил Фомин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Даниил Фомин.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Самый недооцененный игрок РПЛ

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Далер Кузяев. Просто потому, что питерский универсал относится к разряду незаметных героев, на которых на самом деле держится очень многое. Скромный в жизни хавбек способен закрыть на поле чуть ли не любую позицию, кроме вратарской, — и везде делает это со знаком качества.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Пока «Локомотив» меняет тренеров и стратегии, а заодно распродает лидеров и омолаживает состав, Рифат Жемалетдинов сохраняет топ-статистику. Прошлой весной хавбек выполнил восемь результативных действий в 11 матчах РПЛ, в этом — оформил 9+6 за сезон. Прямо сейчас это один из самых полезных игроков лиги (особенно в своем амплуа), который остается в тени во многом из-за провальных результатов команды.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Конечно, есть достойные ребята не из топ-клубов, но назову Дугласа Сантоса. Игрок колоссальной важности для «Зенита», который по своему уровню может быть суперзвездой РПЛ (в топ-3 железно), но как-то всегда остается в тени.

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Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Наиль Умяров. Помню появление Наиля в «Спартаке». Тогда, зимой 2019-го, Олег Кононов больше доверял пришедшему вместе с Умяровым Максиму Глушенкову. Но прошли годы, и своей упорной работой Наиль доказал, что достоин не просто быть в «Спартаке», но и играть в основном составе. Его травма сильно подкосила команду по весне. Сегодня Умяров — один из тех, кто способен начинать атаки в средней линии грамотными и точными пасами. При этом его работа и его прогресс, на мой взгляд, сильно недооцениваются болельщиками и специалистами.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Даниил Фомин. Динамовец очень понравился в матче за сборную России против Словении (2:1). В отсутствии Головина стал едва ли не главным креативщиком нашей национальной команды. Раскрыться ярче ему, похоже, мешает природная скромность и некоторая скованность. В этом плане он как раз похож на Головина.

Гоша Чернов, корреспондент: — Вообще-то тоже Вендел — все смотрят на голы, а не вглубь поля, так что уровень бразильца мало кто оценивает. Но для разнообразия назову левого латераля «Сочи» Артема Макарчука: он зимой перешел туда из «Балтики» и почти сразу стал королем бровки — досталось всем, кто весной играл против него. Макарчук вытеснил с фланга вечного Терехова и, думаю, в следующем сезоне станет звездой лиги.

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Владислав Зимагулов, корреспондент: — Кристиан Нобоа. Человек в 37 лет в каждом матче делает магию, вокруг него и образовалась крепкая команда, которая легко выносит «Рубин», «Динамо», заслуженно взяла серебряные медали. Говорят, что Нобоа очень тщательно следит за собой и ведет образ жизни настоящего профи. Больше 30 очков по системе «гол+пас» за два сезона — так сильно и результативно Кристиан не играл еще никогда, даже в чемпионские годы в «Рубине». Это классный пример того, что с правильным отношением к делу можно играть хоть до 40 и при этом не быть на поле балластом.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Литвинов. Человек буквально ворвался в основной состав и успел зарекомендовать себя на нескольких позициях, как в средней линии, так и в обороне. Чем-то это напоминает карьеру перепробовавшего несколько ролей Зобнина.

Гол Квинси Промеса в ворота "Динамо". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Гол Квинси Промеса в ворота «Динамо».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гол, который вы будете пересматривать все лето

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Лично я буду пересматривать не гол, а удар Фомина выше перекладины в самой концовке кубкового финала. Такой драмы в нашем футболе не случалось очень давно. Надеюсь, Даниил справится с давлением и вернется сильнее. Ведь этот парень очень нужен в лучшей форме не только «Динамо», но и сборной России.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Ракета «Спартаку» от Клаудиньо — один из главных хайлайтов сезона. Тот разгром — в целом история про то, что бывает, когда у одной команды получается вообще все, а соперник ничего не может сделать. Но Клаудиньо исполнил, когда «Спартак» еще сохранял теоретические шансы, и сыграл просто образцово: с места качнул Мозеса и пробил так, что мяч камнем рухнул в сетку. Просто вау!

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — На лето у меня были иные планы, но, если надо что-то выбрать, пусть будет гол Виктора Ортиса в ворота «Рубина» в последнем туре — обязательно со звуком. Не шедевр, но сколько эмоций и драмы.

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Промес в ворота «Динамо» в чемпионате. После возвращения в «Спартак» Квинси играет очень неровно, но порой способен выдать по-настоящему крутые матчи или эпизоды. Один из них случился в весеннем дерби с «Динамо». Удар по идеальной траектории без шансов для Антона Шунина. Голы дальними ударами всегда выглядят эстетично, ну а когда мяч еще и влетает в девятку — тут сразу 10/10 по любой шкале.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Все штрафные удары в исполнении Даниила Уткина!

Гоша Чернов, корреспондент: — Гол полузащитника «Арсенала» Кингса Кангвы на 90-й минуте матча с «Зенитом». Этот гол принес Туле невероятную радость от победы, да еще и вышел очень красивым.

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Какого-то одного умопомрачительного гола в этом сезоне, наверное, не было. Но были сумасшедшие штрафные Уткина. В РПЛ давно не было игрока, от которого при подходе к мячу уверенно ждешь, что он точно не вырубит кого-то из соперников в стенке или не пнет мяч за трибуну. Классно, что в лиге теперь есть игрок, который каждый свой штрафной исполняет так же эффектно, как звезды мирового футбола.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Запоминается последнее, а это решающая атака «Спартака» в кубковом финале. Комбинация Николсона, Соболева и Промеса — образец быстрой контратаки для футбольных учебников.

Самюэль Жиго. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Самюэль Жиго.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

По кому из тех, кто покинул лигу, вы будете скучать?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора: — Только по пикировке Шамиля Газизова с Заремой Салиховой и другими боссами «Спартака».

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола: — Тренерский штаб «Динамо» произвел потрясающие впечатления на каждого в «Динамо». Зимой я работал на сборах команды — и лично в этом убедился. Например, Сергей Паршивлюк мне рассказывал, как помирился с Сандро даже после жесткой стычки в раздевалке. Все остальные тоже повторяли: «Тренер реально топ». Жаль, но еще в начале февраля ни сам Шварц, ни его помощники не собирались уезжать из России. Особенно проникся Москвой Волкан Булут — показывал мне видео, как его дети катаются с горки, радуясь снегу, и хвалился, что перевез сюда семью и нашел немецкую школу. Как же обидно, что все так быстро поменялось.

Дмитрий Гирин, заместитель шефа отдела футбола: — Ни по кому. Обычно всегда есть команда, которую жалко — в Англии, например, олдскульный «Бернли», в Италии «Венеция» с ее невероятно стильной формой и так далее. А тут даже зацепиться не за что — никого не жаль. С «Рубином» все понятно — туда нытикам и дорога, «Уфа» раздражала картинкой со стадиона «Нефтяник» и ужасной формой (зато теперь у нас будет «Оренбург» и его чудо-арена в Ростошах), а «Арсенал» вообще не вызывал никаких эмоций — вылетел, да и бог с ним.

Сандро Шварц. «Это был мой последний матч в «Динамо». Шварц — о поражении в финале и отъезде из России

Артем Калинин, шеф отдела эксклюзивной информации: — Самюэль Жиго. Француз не был самым надежным защитником даже в истории «Спартака». Однако, уверен, все болельщики красно-белых будут вспоминать о нем с теплотой и ностальгией. В своем первом и, кажется, последнем большом интервью в России Саму рассказал мне, что едва услышал об интересе «Спартака», сразу же передумал переходить в «Краснодар». Для него вся символика столичного клуба была как родная. Ну и на поле он каждый раз выходил как настоящий гладиатор: победить или умереть. При этом в жизни Жиго очень скромный и спокойный человек. За одно только изучение русского языка ему можно выразить максимальный респект. Да и уходит Саму, как и в свое время Промес, — выиграв для команды трофей.

Виталий Айрапетов, корреспондент: — Привык к Жиго в «Спартаке». Француз играл сердцем, выкладывался на 100 процентов в каждом матче. Его уход — серьезная потеря не только для красно-белых, но и для всей лиги.

Гоша Чернов, корреспондент: — По Даниэлю Фарке. Зимой я делал с ним большое интервью, по ходу которого понял, что в РПЛ пришел действительно сильный тренер. Его «Краснодар» навсегда останется командой, которую мы очень хотели увидеть, но никогда не увидим.

Даниэль Фарке. Еще один немецкий тренер уехал из чемпионата России. Он не провел с «Краснодаром» ни одного официального матча

Владислав Зимагулов, корреспондент: — Особенно будет не хватать Хвичи Кварацхелии, потому что в нашей лиге редко появляются игроки, из-за которых люди идут на стадион и ждут от них магии. Грузин брал мяч, смело шел на четверых соперников, выдавал нереальные проходы и забивал красивые голы, пусть и нечасто. Такого дерзкого и уверенного дриблера в РПЛ не было давно. Хвича делал обводки чуть чаще, чем Слуцкий всюду рассказывал про «самый пострадавший клуб». Часто мы слышим про талант и перспективу, но затем игрок теряет уверенность, чахнет и пропадает. Есть стойкое ощущение, что с Хвичей такого не случится.

Андрей Кузичев, корреспондент: — Мне с осени не хватает Марко Николича — большого профессионала и порядочного человека, которого уважали футболисты. Да, кто-то считает футбол серба прагматичным, но скорее нужно назвать его правильным. Еще один очевидный плюс Николича — умение развивать молодых футболистов. Не сомневаюсь, у него совсем другой сезон провели бы Марадишвили с Тикнизяном. Достаточно вспомнить, как прогрессировал Мухин, который в ЦСКА был уже не так ярок, как в «Локо».

Владимир Федотов (тренер, ФК Сочи)
Гамид Агаларов
Даниил Фомин
Клаудиньо
Сергей Семак
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
Леонид Слуцкий
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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