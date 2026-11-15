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Семак выбрал «ПСЖ» в качестве желаемого соперника для «Зенита»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, какую европейскую команду хотел бы пригласить на матч с сине-бело-голубыми, если бы такая возможность представилась.

В воскресенье, 15 ноября, «Зенит» на своем поле разгромил «Трабзонспор» (3:0) в матче Winline Суперсерии.

— Если бы у вас была возможность пригласить любой европейский клуб для игры с «Зенитом», какой бы вы выбрали?

— «ПСЖ», наверное. Шансы были бы, конечно, ниже и значительно ниже, чем у команды соперника, но это футбол — возможно все.

— Вы скучаете по европейскому футболу? Насколько сейчас можно сравнить российский уровень и европейский?

— Сложно сравнивать, и невозможно. Для того, чтобы сравнивать, нужно принимать участие, посмотреть. Конечно, скучаем. Это возможность сравнивать нашу команду с другими европейскими клубами, смотреть, в какую сторону мы двигаемся.

Также скучаем по нашим фанатам, которые сегодня пришли и в таком количестве поддержали. Это прекрасно — играть в такой атмосфере. Здесь другие вопросы, там другие вопросы, поэтому мы отталкиваемся от того, что есть, и работаем в тех условиях, которые есть.

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Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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«Зенит» разгромил «Трабзонспор» в Санкт-Петербурге
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
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