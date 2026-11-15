Семак выбрал «ПСЖ» в качестве желаемого соперника для «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил, какую европейскую команду хотел бы пригласить на матч с сине-бело-голубыми, если бы такая возможность представилась.

В воскресенье, 15 ноября, «Зенит» на своем поле разгромил «Трабзонспор» (3:0) в матче Winline Суперсерии.

— Если бы у вас была возможность пригласить любой европейский клуб для игры с «Зенитом», какой бы вы выбрали?

— «ПСЖ», наверное. Шансы были бы, конечно, ниже и значительно ниже, чем у команды соперника, но это футбол — возможно все.

— Вы скучаете по европейскому футболу? Насколько сейчас можно сравнить российский уровень и европейский?

— Сложно сравнивать, и невозможно. Для того, чтобы сравнивать, нужно принимать участие, посмотреть. Конечно, скучаем. Это возможность сравнивать нашу команду с другими европейскими клубами, смотреть, в какую сторону мы двигаемся.

Также скучаем по нашим фанатам, которые сегодня пришли и в таком количестве поддержали. Это прекрасно — играть в такой атмосфере. Здесь другие вопросы, там другие вопросы, поэтому мы отталкиваемся от того, что есть, и работаем в тех условиях, которые есть.