«Локомотив»: кто выйдет из тени Рангника. Колонка Казакова
Мнение
Тень Ральфа Рангника, кажется, еще висит над «Локомотивом».
В Англии стрелы летят в «Манчестер Юнайтед» без остановки. Побеждает ли команда, проигрывает ли — тональность оценок не меняется. Болельщики, да и вся футбольная среда, хотят стабильности, успехов и прежнего ощущения силы. Ждут нового тренера и новой идеи — заявляя, что соперники «МЮ» перестали бояться даже на «Олд Траффорд». Что нынешние футболисты неплохо обучены, но почти каждый вряд ли играл бы в «Юнайтед» прошлых лет. И что пятое место — слишком бездарно для клуба с таким бюджетом, традициями и так далее.
Не говоря уже о фигуре главного тренера. Чей опыт, в том числе последних лет, никак не стыкуется с таким брендом, как «МЮ».
По сути, все эти оценки можно перенести на «Локо». Где нет тренера, нет результата, нет надежности. И, в отличие от «красных дьяволов», нет понимания, что будет дальше.
Руководство говорит о правильности выбранной Рангником стратегии, но в ближайшей перспективе сложно представить трансферы из РПЛ на Запад. Когда-нибудь все, конечно, наладится. Но сейчас невозможно понять, как наши клубы, купившие легионеров с условием разбитых по годам платежей, станут проводить оплату. При условии, что иностранцы останутся. ФИФА никаких инструкций на этот счет не дает.
Раз так, «Локомотиву» надо понять и сказать — в какой модели красно-зеленые намерены теперь существовать.
Понятно, что может быть с «Зенитом» и его бразильцами. С ЦСКА. С «Краснодаром». С «Динамо» и «Спартаком». С «Сочи» и «Ахматом». Ситуация для всех одинаковая. Векторы — разные.
А «Локомотив», как и «Рубин», — загадка. В том числе и в текущем моменте. Но у казанцев есть тренер, спортивный и генеральный директора, прошедшие многое, обладающие большим опытом...
8 мая 2021 года «Локомотив» встречался с «Динамо», отставая за два тура до финиша всего на одно очко от «Спартака». Тогда в концовке Зе Луиш пробил в перекладину, и железнодорожники стали третьими, уступив красно-белым в итоговой таблице все то же одно очко.
До Лиги чемпионов команде не хватило одного гола. Хотя бронза и Кубок страны стали неплохим результатом сезона. Потом начались реформы. После которых «Локо» позорно вылетел в первом же раунде национального Кубка, а в РПЛ идет седьмым.
Кризис?
Кризис.
Кстати, «кризис» в переводе с греческого означает «суд». Только не в юридическом контексте, а «суд» как возможность осмыслить случившееся и начать новую жизнь. Только вот какую и с кем? Главный вопрос — что может стать стратегией «Локо» в непростое время. Очевидно, что ставка на своих воспитанников. Умение работать в условиях дефицита возможностей. И так далее — список легко продолжить.
ЦСКА летом поставил на Алексея Березуцкого — не только символ ПФК, но и стержневого игрока. Кто был одним из тех, кто сделал армейцев чемпионами в новой российской истории. Прервав вместе с «Локомотивом» многолетнюю гегемонию «Спартака».
«Краснодар» в самый сложный момент своей истории доверил команду Александру Сторожуку. Тренеру, который сделал «двойку» «быков» осмысленным звеном в клубной вертикали. Превратив молодых ребят в единый коллектив с четкой дисциплиной и высокими бойцовскими качествами.
Это две самые громкие тренерские истории весны.
Пойдет ли «Локо» этим путем? И если рассуждать о тренере, способном быть принятым трибунами, объединить команду и оставить железнодорожников одним из лидеров РПЛ, — кто может им стать?
Руководство красно-зеленых говорит о доверии к аналитику Марвину Компперу. Но как бы уважительно ни отзывались о нем в команде, результаты и игра не дают увидеть в немецком специалисте фигуру главного тренера.
Есть Юрий Семин, но, как видно из слов и дел, мосты между ним и боссами «Локо» разведены.
Есть Вадим Евсеев, реанимировавший «Шинник», обыгрывавший в РПЛ с «Уфой» всех наших топов и открывший для грандов Джикию, Селихова и Фомина. Причем Вадим может рассматриваться даже не сам по себе, а связке с экс-партнерами по «Локомотиву» Лоськовым и Пашининым.
Есть Игорь Черевченко, уже работавший при Ольге Смородской. Взявший после «Химок» паузу в карьере до лета.
Других «своих» тренеров вроде бы нет.
Но надо знать, что или кого хочет сейчас «Локомотив». И для чего?
Прежняя стратегия не сработала. Будет ли новая?
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
|12.03
|14:00
|
Уфа – Н. Новгород
|0 : 0
|12.03
|16:30
|
Арсенал – Динамо
|1 : 4
|12.03
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|1 : 2
|13.03
|12:00
|
Урал – Ахмат
|0 : 0
|13.03
|14:00
|
Химки – Сочи
|0 : 0
|13.03
|16:30
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|13.03
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|1 : 2
|14.03
|19:00
|
Рубин – Ростов
|1 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7