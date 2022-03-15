«Локомотив»: кто выйдет из тени Рангника. Колонка Казакова

Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о путях, по которым может пойти железнодорожный клуб.

Мнение

Тень Ральфа Рангника, кажется, еще висит над «Локомотивом».

В Англии стрелы летят в «Манчестер Юнайтед» без остановки. Побеждает ли команда, проигрывает ли — тональность оценок не меняется. Болельщики, да и вся футбольная среда, хотят стабильности, успехов и прежнего ощущения силы. Ждут нового тренера и новой идеи — заявляя, что соперники «МЮ» перестали бояться даже на «Олд Траффорд». Что нынешние футболисты неплохо обучены, но почти каждый вряд ли играл бы в «Юнайтед» прошлых лет. И что пятое место — слишком бездарно для клуба с таким бюджетом, традициями и так далее.

Не говоря уже о фигуре главного тренера. Чей опыт, в том числе последних лет, никак не стыкуется с таким брендом, как «МЮ».

По сути, все эти оценки можно перенести на «Локо». Где нет тренера, нет результата, нет надежности. И, в отличие от «красных дьяволов», нет понимания, что будет дальше.

Руководство говорит о правильности выбранной Рангником стратегии, но в ближайшей перспективе сложно представить трансферы из РПЛ на Запад. Когда-нибудь все, конечно, наладится. Но сейчас невозможно понять, как наши клубы, купившие легионеров с условием разбитых по годам платежей, станут проводить оплату. При условии, что иностранцы останутся. ФИФА никаких инструкций на этот счет не дает.

Раз так, «Локомотиву» надо понять и сказать — в какой модели красно-зеленые намерены теперь существовать.

Понятно, что может быть с «Зенитом» и его бразильцами. С ЦСКА. С «Краснодаром». С «Динамо» и «Спартаком». С «Сочи» и «Ахматом». Ситуация для всех одинаковая. Векторы — разные.

А «Локомотив», как и «Рубин», — загадка. В том числе и в текущем моменте. Но у казанцев есть тренер, спортивный и генеральный директора, прошедшие многое, обладающие большим опытом...

8 мая 2021 года «Локомотив» встречался с «Динамо», отставая за два тура до финиша всего на одно очко от «Спартака». Тогда в концовке Зе Луиш пробил в перекладину, и железнодорожники стали третьими, уступив красно-белым в итоговой таблице все то же одно очко.

До Лиги чемпионов команде не хватило одного гола. Хотя бронза и Кубок страны стали неплохим результатом сезона. Потом начались реформы. После которых «Локо» позорно вылетел в первом же раунде национального Кубка, а в РПЛ идет седьмым.

Кризис?

Кризис.

Кстати, «кризис» в переводе с греческого означает «суд». Только не в юридическом контексте, а «суд» как возможность осмыслить случившееся и начать новую жизнь. Только вот какую и с кем? Главный вопрос — что может стать стратегией «Локо» в непростое время. Очевидно, что ставка на своих воспитанников. Умение работать в условиях дефицита возможностей. И так далее — список легко продолжить.

ЦСКА летом поставил на Алексея Березуцкого — не только символ ПФК, но и стержневого игрока. Кто был одним из тех, кто сделал армейцев чемпионами в новой российской истории. Прервав вместе с «Локомотивом» многолетнюю гегемонию «Спартака».

«Краснодар» в самый сложный момент своей истории доверил команду Александру Сторожуку. Тренеру, который сделал «двойку» «быков» осмысленным звеном в клубной вертикали. Превратив молодых ребят в единый коллектив с четкой дисциплиной и высокими бойцовскими качествами.

Это две самые громкие тренерские истории весны.

Пойдет ли «Локо» этим путем? И если рассуждать о тренере, способном быть принятым трибунами, объединить команду и оставить железнодорожников одним из лидеров РПЛ, — кто может им стать?

Руководство красно-зеленых говорит о доверии к аналитику Марвину Компперу. Но как бы уважительно ни отзывались о нем в команде, результаты и игра не дают увидеть в немецком специалисте фигуру главного тренера.

Есть Юрий Семин, но, как видно из слов и дел, мосты между ним и боссами «Локо» разведены.

Есть Вадим Евсеев, реанимировавший «Шинник», обыгрывавший в РПЛ с «Уфой» всех наших топов и открывший для грандов Джикию, Селихова и Фомина. Причем Вадим может рассматриваться даже не сам по себе, а связке с экс-партнерами по «Локомотиву» Лоськовым и Пашининым.

Есть Игорь Черевченко, уже работавший при Ольге Смородской. Взявший после «Химок» паузу в карьере до лета.

Других «своих» тренеров вроде бы нет.

Но надо знать, что или кого хочет сейчас «Локомотив». И для чего?

Прежняя стратегия не сработала. Будет ли новая?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции