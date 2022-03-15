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«Локомотив»: кто выйдет из тени Рангника. Колонка Казакова

Илья Казаков высказался о будущем «Локомотива»
Илья Казаков
Колумнист
Читать «СЭ» в
Каким будет будущее «Локомотива»?
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Авторская колонка известного тележурналиста, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — о путях, по которым может пойти железнодорожный клуб.

Мнение

Тень Ральфа Рангника, кажется, еще висит над «Локомотивом».

В Англии стрелы летят в «Манчестер Юнайтед» без остановки. Побеждает ли команда, проигрывает ли — тональность оценок не меняется. Болельщики, да и вся футбольная среда, хотят стабильности, успехов и прежнего ощущения силы. Ждут нового тренера и новой идеи — заявляя, что соперники «МЮ» перестали бояться даже на «Олд Траффорд». Что нынешние футболисты неплохо обучены, но почти каждый вряд ли играл бы в «Юнайтед» прошлых лет. И что пятое место — слишком бездарно для клуба с таким бюджетом, традициями и так далее.

Не говоря уже о фигуре главного тренера. Чей опыт, в том числе последних лет, никак не стыкуется с таким брендом, как «МЮ».

По сути, все эти оценки можно перенести на «Локо». Где нет тренера, нет результата, нет надежности. И, в отличие от «красных дьяволов», нет понимания, что будет дальше.

Руководство говорит о правильности выбранной Рангником стратегии, но в ближайшей перспективе сложно представить трансферы из РПЛ на Запад. Когда-нибудь все, конечно, наладится. Но сейчас невозможно понять, как наши клубы, купившие легионеров с условием разбитых по годам платежей, станут проводить оплату. При условии, что иностранцы останутся. ФИФА никаких инструкций на этот счет не дает.

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Раз так, «Локомотиву» надо понять и сказать — в какой модели красно-зеленые намерены теперь существовать.

Понятно, что может быть с «Зенитом» и его бразильцами. С ЦСКА. С «Краснодаром». С «Динамо» и «Спартаком». С «Сочи» и «Ахматом». Ситуация для всех одинаковая. Векторы — разные.

А «Локомотив», как и «Рубин», — загадка. В том числе и в текущем моменте. Но у казанцев есть тренер, спортивный и генеральный директора, прошедшие многое, обладающие большим опытом...

8 мая 2021 года «Локомотив» встречался с «Динамо», отставая за два тура до финиша всего на одно очко от «Спартака». Тогда в концовке Зе Луиш пробил в перекладину, и железнодорожники стали третьими, уступив красно-белым в итоговой таблице все то же одно очко.

До Лиги чемпионов команде не хватило одного гола. Хотя бронза и Кубок страны стали неплохим результатом сезона. Потом начались реформы. После которых «Локо» позорно вылетел в первом же раунде национального Кубка, а в РПЛ идет седьмым.

Кризис?

Кризис.

Кстати, «кризис» в переводе с греческого означает «суд». Только не в юридическом контексте, а «суд» как возможность осмыслить случившееся и начать новую жизнь. Только вот какую и с кем? Главный вопрос — что может стать стратегией «Локо» в непростое время. Очевидно, что ставка на своих воспитанников. Умение работать в условиях дефицита возможностей. И так далее — список легко продолжить.

Алексей Березуцкий и&nbsp;Игорь Акинфеев после матча &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА (1:2). Команда Березуцких — главное открытие весны в РПЛ. В отличном дерби Языджи и компания наиграли на победу

ЦСКА летом поставил на Алексея Березуцкого — не только символ ПФК, но и стержневого игрока. Кто был одним из тех, кто сделал армейцев чемпионами в новой российской истории. Прервав вместе с «Локомотивом» многолетнюю гегемонию «Спартака».

«Краснодар» в самый сложный момент своей истории доверил команду Александру Сторожуку. Тренеру, который сделал «двойку» «быков» осмысленным звеном в клубной вертикали. Превратив молодых ребят в единый коллектив с четкой дисциплиной и высокими бойцовскими качествами.

Это две самые громкие тренерские истории весны.

Пойдет ли «Локо» этим путем? И если рассуждать о тренере, способном быть принятым трибунами, объединить команду и оставить железнодорожников одним из лидеров РПЛ, — кто может им стать?

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Руководство красно-зеленых говорит о доверии к аналитику Марвину Компперу. Но как бы уважительно ни отзывались о нем в команде, результаты и игра не дают увидеть в немецком специалисте фигуру главного тренера.

Есть Юрий Семин, но, как видно из слов и дел, мосты между ним и боссами «Локо» разведены.

Есть Вадим Евсеев, реанимировавший «Шинник», обыгрывавший в РПЛ с «Уфой» всех наших топов и открывший для грандов Джикию, Селихова и Фомина. Причем Вадим может рассматриваться даже не сам по себе, а связке с экс-партнерами по «Локомотиву» Лоськовым и Пашининым.

Есть Игорь Черевченко, уже работавший при Ольге Смородской. Взявший после «Химок» паузу в карьере до лета.

Других «своих» тренеров вроде бы нет.

Но надо знать, что или кого хочет сейчас «Локомотив». И для чего?

Прежняя стратегия не сработала. Будет ли новая?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Алексей Березуцкий
Зе Луиш
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Ольга Смородская
Ральф Рангник
Юрий Семин
14
4
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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12.03 14:00
Уфа – Н. Новгород
 0 : 0
12.03 16:30
Арсенал – Динамо
 1 : 4
12.03 19:00
Локомотив – ЦСКА
 1 : 2
13.03 12:00
Урал – Ахмат
 0 : 0
13.03 14:00
Химки – Сочи
 0 : 0
13.03 16:30
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
13.03 19:00
Спартак – Краснодар
 1 : 2
14.03 19:00
Рубин – Ростов
 1 : 2
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Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
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Ростов

 9
П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Динамо

 6
Артем Дзюба

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Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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