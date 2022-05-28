Судейство в чемпионате России: три начальника и один детектор лжи. Ошибок стало больше в полтора раза

Подводим итоги турнира, в котором много раз возникали скандалы вокруг решений рефери, и примерно в каждом третьем матче оставалась неисправленной серьезная ошибка. Сложившаяся ситуация, как и год назад, продолжает вызывать серьезные опасения

Эксперт «СЭ» — о работе рефери, главных скандалах и особенностях сезона:

— Кто совершил больше всего ошибок в последнем чемпионате

— В чью пользу чаще всего назначались 11-метровые удары

— Какие недостатки и сложности у проекта ВАР

— Кто главные миллионеры среди судей

— В чью пользу ошибались рефери

— Кто руководит арбитрами

Ошибки

В 240 матчах чемпионата России-2021/22 арбитры совершили 87 ошибок в ключевых эпизодах. В это число не входят ошибки, исправленные после вмешательства видеоарбитров.

Количество неверных решений резко увеличилось по сравнению с предыдущим турниром. В чемпионате-2020/21, по мнению эксперта «СЭ», судьи ошиблись 54 раза в 238 сыгранных матчах. То есть сейчас показатель ухудшился на 60 процентов.

Примерно треть ошибок совершена, если можно так выразиться, «в пользу» трех команд РПЛ: «Локомотива» (12), «Зенита» (9) и «Спартака» (8). Иная картина у «Краснодара» (14 ошибок «против») и «Ростова» (11).

Ошибки в матчах команд-участниц чемпионата России-2021/22.

Ошибки арбитров в чемпионате России-2021/22.

Без учета ошибок, исправленных после вмешательства видеоарбитров. В ряде случаев ошибка всей судейской бригады (арбитра и ВАР) записана только на судью.

Пенальти в чемпионате-2021/22.

Видеоарбитры

Вы скажете, что без видеоарбитров чемпионат погиб бы, число ошибок стало бы немыслимым, и только благодаря ВАР сохранилась хотя бы видимость благополучия. Возражу: представляете, до чего мы докатились, если судьи стали настолько зависимы от коллег, сидящих в ВАР-центре? Они разучились работать на поле без помощи видеоассистентов?

Чтобы спасти ситуацию во второй части турнира, видеоарбитрам дали едва ли не карт-бланш на приглашение рефери к мониторам в любом спорном моменте, а не только при явной и очевидной ошибке. Не хочется в это верить, но пошел слух, что судьям в нарушение протокола ВАР стали подсказывать даже по мелочам — выносить или не выносить предупреждение.

А представьте, что сегодня возникла техническая неполадка, пропала связь со стадионом. Как вы, господа арбитры (не все, конечно, но многие), будете судить без ВАР?!

Со мной могут не согласиться, но не поделиться снова своими наблюдениями не могу. Они заключаются в следующем:

— не все из видеоассистентов, получивших лицензии, способны работать видеоассистентами;

— не налажено взаимодействие видеоассистентов с арбитрами;

— действия видеоассистентов нередко увеличивают число ошибок и вызывают скандалы;

— футбольное сообщество не готово правильно воспринимать и понимать то, что делают видеоассистенты;

— отсутствуют внятные разъяснения и пояснения работы видеоассистентов, что еще больше нагнетает напряженность вокруг судейства;

— у нас нехватка квалифицированных ВАР, а новых, как еще недавно обещали, в августе не появится, потому что их нужно готовить около полугода, а в этом году занятий с потенциальными новичками не проводилось.

Нарушен протокол ВАР

Уже дошло до того, что в одной из игр второй части сезона был грубо нарушен протокол ВАР. Когда на 9-й минуте матча «Спартак» — «Арсенал» (3:0) бригада арбитров, которую возглавлял Безбородов, не выполнила требования пункта 10. После единоборства Соболева и Сокола мяч вышел за пределы поля, затем был выполнен угловой удар, мяч вошел в игру, но после вмешательства ВАР встреча была остановлена, а судья отправился к монитору.

Как следовало поступить судье по правилам? Получив сообщение по рации от АВАР Курочкиной, ему следовало объяснить ей, что игра уже возобновлена и проводить проверку нельзя. Затем нужно было возобновить игру «спорным мячом».

Понятно, что арбитр оказался в патовой ситуации. Представляете, как отреагировали бы болельщики красно-белых и представители «Спартака», если бы Безбородов отказался бы проверять фол на Соболеве?! А если бы спартаковцы в том матче еще и не победили, то разразился бы сильнейший скандал.

В итоге из двух зол выбрали нарушение протокола. И хорошо, что все закончилось так, как закончилось. Иначе у «Арсенала» возник бы повод для подачи протеста (не жалобы на качество судейства, а именно протеста на результат матча).

Новые провайдеры

Положение усугубляет еще и смена провайдера ВАР-технологии. Британская Hawk-Eye Innovations Ltd завершает сотрудничество с РФС. Идет поиск нового партнера. Насколько я понимаю, ведутся переговоры со Slomo.TV. Это, видимо, та самая компания, которую называют российской. На самом деле она американская, ей выдана лицензия ФИФА. А вот учредители у российской и американской, если не ошибаюсь, одни и те же.

Как недавно было сказано, ведутся переговоры и с фирмой из Гонконга. Предстоит обучение новых реплей-операторов. Своих, опытных, Hawk-Eye заберет.

В общем, до старта нового чемпионата меньше двух месяцев, а полной ясности еще нет. Есть только заверения, что без ВАР не останемся.

Не помешал бы еще постоянный ВАР-инструктор. Его нет уже почти год. Пока обходились лекциями приезжих иностранцев. Что будет дальше?

Безбородов

Вам не надоел этот моложавый арбитр из Санкт-Петербурга? Все судит и судит...

Знаете, сколько ему лет? В январе стукнуло 49. Владислав, вы не девушка, я могу писать о вашем возрасте.

Так вот, если дальше с таким же «успехом» будет «развиваться» наше судейство и поступать пополнение в виде молодых арбитров, Безбородов может спать спокойно — большого числа конкурентов у него нет и не будет. Можно бегать по полю лет до 60.

Год назад писал о нем: «Ему уже 48 лет, но выглядит прекрасно, тесты сдает. Опыта хватит на пятерых, однако собираются ли его (этот опыт) использовать и дальше? Пошли слухи, что надоел уже петербуржец, слишком давно в судействе, пора уступить дорогу другим. Но кому? Надежной смены не видно». Разве что-то изменилось?

Число матчей, проведенных судьями и ВАР в чемпионате России-2021/22.

Число матчей, проведенных ассистентами и АВАР в чемпионате России-2021/22.

«Сотники» чемпионатов России.

Кашшаи, Мелу Перейра, Хачатурянц

Такого необычного сезона еще не было. У наших арбитров за короткое время поменялось несколько начальников. В сентябре уволили Виктора Кашшаи. Едва прошел февральский турецкий сбор — попрощались с Витором Мануэлом Мелу Перейрой.

Департамент судейства на время возглавил профессиональный юрист и адвокат Павел Каманцев, а его заместителем назначен Николай Иванов.

Постоянная фигура одна — Ашот Хачатурянц. После избрания в ноябре прошлого года президентом РПЛ в соответствии с регламентирующими документами ФИФА и УЕФА, а также судейской конвенцией УЕФА он не имеет права руководить российскими арбитрами и оказывать влияние на судейские органы (лигам и клубам это запрещено). Но пока Хачатурянц сохранил оба прежних поста — председателя судейского комитета РФС и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Гонорары и заработки

Прежними остаются и гонорары арбитров РПЛ. Судье за матч чемпионата России платят 115 тысяч рублей, видеоарбитр получает в два раза меньше — 57 500. Ассистенту судьи начисляют 55 тысяч, помощнику видеоарбитра — 28 750, резервному — 8700. Кроме того, арбитрам, допущенным к обслуживанию игр премьер-лиги, ежемесячно выплачивается зарплата в 30 тысяч рублей.

Определились три арбитра, получивших наибольшие гонорары за судейство матчей чемпионата России-2021/22 (без учета кубковых и стыковых игр). Первое место по доходам занял Левников. Он работал на 20 встречах РПЛ в качестве арбитра, на 11 выполнял обязанности видеоарбитра, а в ходе еще одной помогал в роли второго ассистента видеоарбитра. В сумме это принесло ему 2 961 250 рублей. Кроме того, в течение 10 месяцев с августа 2021-го по май 2022-го он получал по 30 тысяч в виде ежемесячного вознаграждения по договору с РФС, то есть еще 300 тысяч. Таким образом, суммарный доход петербуржца составил 3 261 250 рублей. За финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо», который Левников судит 29 мая, РФС заплатит ему дополнительные 115 тысяч.

Вторым в списке миллионеров идет Иванов — 3 146 250 рублей (18 матчей судьей, 13 — ВАР, один — АВАР2, плюс зарплата). Третье место у Безбородова — 3 134 900 (19 встреч судьей, 11 — ВАР, две — резервным, плюс зарплата).

У ассистентов судей доходы скромнее. Лидер — Лунев, заработавший 1 225 000 рублей.

Предполагалось, что по итогам сезона некоторые рефери (почему-то бонусная программа не касается помощников судей) в зависимости от полученных ими оценок смогут рассчитывать на внушительные премиальные до нескольких миллионов. Пока нет окончательной информации, кому и сколько заплатят.

Заработки арбитров и ВАР в чемпионате России-2021/22.

Заработки ассистентов и АВАР в чемпионате России-2021/22.

Заработки инспекторов в чемпионате России-2021/22.

Ошибки судей в чемпионате России-2021/22