Фарке покинул «Краснодар». Он не провел ни одного официального матча

«Быки» объявили о расторжении контракта с немецким специалистом и его тренерским штабом.

Что случилось

В среду «Краснодар» на своем сайте опубликовал лаконичное заявление: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».

Сколько проработал Фарке

45-летний немец возглавил «Краснодар» 13 января. Контракт был подписан на два с половиной года. Фарке стал первым тренером в истории клуба, не говорящим по-русски.

В интервью «СЭ» немец так описывал свою философию: «Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть».

Фарке полностью провел с черно-зелеными зимние сборы. За это время «Краснодар» провел семь товарищеских матчей: четыре победы, одна ничья и два поражения. Официальных игр «быки» под руководством нового тренера провести не успели. В минувшие выходные в Краснодаре должен был пройти матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом», но игру перенесли из-за приостановки работы аэропортов в краевом центре.

Тренерский штаб Фарке проработал в России около полутора месяцев.

Кто из иностранцев тоже покинул РПЛ

Фарке — не первый иностранец, расторгнувший контракт с клубом РПЛ за последние дни. Во вторник другой немецкий тренер, Маркус Гисдоль, ушел с поста главного тренера «Локомотива». При этом, по информации «СЭ», немец не предупредил о своем решении ни руководство клуба, ни тренерский штаб — об уходе «Локо» уведомил агент Гисдоля. Как стало известно «СЭ», бразильский защитник «Локомотива» Пабло в ближайшее время тоже может разорвать контракт с клубом.

«Урал» покинул украинский вратарь Ярослав Годзюр. Кроме того, с екатеринбуржцами расстанется и защитник Денис Кулаков. В интервью ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы».

Также «Динамо» сообщило о том, что клуб и помощник главного тренера Андрей Воронин расторгли контракт по соглашению сторон.