Фарке покинул «Краснодар». Он не провел ни одного официального матча
Что случилось
В среду «Краснодар» на своем сайте опубликовал лаконичное заявление: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».
Сколько проработал Фарке
45-летний немец возглавил «Краснодар» 13 января. Контракт был подписан на два с половиной года. Фарке стал первым тренером в истории клуба, не говорящим по-русски.
В интервью «СЭ» немец так описывал свою философию: «Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть».
Фарке полностью провел с черно-зелеными зимние сборы. За это время «Краснодар» провел семь товарищеских матчей: четыре победы, одна ничья и два поражения. Официальных игр «быки» под руководством нового тренера провести не успели. В минувшие выходные в Краснодаре должен был пройти матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом», но игру перенесли из-за приостановки работы аэропортов в краевом центре.
Тренерский штаб Фарке проработал в России около полутора месяцев.
Кто из иностранцев тоже покинул РПЛ
Фарке — не первый иностранец, расторгнувший контракт с клубом РПЛ за последние дни. Во вторник другой немецкий тренер, Маркус Гисдоль, ушел с поста главного тренера «Локомотива». При этом, по информации «СЭ», немец не предупредил о своем решении ни руководство клуба, ни тренерский штаб — об уходе «Локо» уведомил агент Гисдоля. Как стало известно «СЭ», бразильский защитник «Локомотива» Пабло в ближайшее время тоже может разорвать контракт с клубом.
«Урал» покинул украинский вратарь Ярослав Годзюр. Кроме того, с екатеринбуржцами расстанется и защитник Денис Кулаков. В интервью ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы».
Также «Динамо» сообщило о том, что клуб и помощник главного тренера Андрей Воронин расторгли контракт по соглашению сторон.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|
2
|Динамо
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|
3
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
4
|ЦСКА
|19
|10
|3
|6
|23-16
|33
|
5
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|
6
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
7
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|
10
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|
11
|Н. Новгород
|19
|6
|4
|9
|19-30
|22
|
12
|Арсенал
|19
|5
|4
|10
|21-37
|19
|
13
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
16
|Химки
|19
|2
|8
|9
|16-34
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7