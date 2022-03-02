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Фарке покинул «Краснодар». Он не провел ни одного официального матча

«Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке
Отдел футбола «СЭ»
Даниэль Фарке.
Фото ФК «Краснодар»
«Быки» объявили о расторжении контракта с немецким специалистом и его тренерским штабом.

Что случилось

В среду «Краснодар» на своем сайте опубликовал лаконичное заявление: «Руководство ФК «Краснодар» и Даниэль Фарке пришли к договоренности о расторжении контракта по взаимному согласию. Вместе с немецким специалистом клуб покидают его ассистенты — Эдмунд Ример, Крис Домогалла и Кристофер Джон. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит тренерский штаб за проделанную работу и желает удачи в дальнейшей карьере. Исполняющим обязанности главного тренера «быков» станет Алексей Антонюк».

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Сколько проработал Фарке

45-летний немец возглавил «Краснодар» 13 января. Контракт был подписан на два с половиной года. Фарке стал первым тренером в истории клуба, не говорящим по-русски.

Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

В интервью «СЭ» немец так описывал свою философию: «Конечно, я люблю, когда моя команда долго владеет мячом, и хочу, чтобы она всегда была главным действующим лицом на поле. Но у каждого тренера есть разные идеи, постоянно идет мыслительный процесс. Я знаю, что можно играть и по-другому: иногда кто-то побеждает, просто «паркуя автобус». Но моя команда никогда не будет так играть».

Фарке полностью провел с черно-зелеными зимние сборы. За это время «Краснодар» провел семь товарищеских матчей: четыре победы, одна ничья и два поражения. Официальных игр «быки» под руководством нового тренера провести не успели. В минувшие выходные в Краснодаре должен был пройти матч 19-го тура РПЛ с «Локомотивом», но игру перенесли из-за приостановки работы аэропортов в краевом центре.

Тренерский штаб Фарке проработал в России около полутора месяцев.

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Кто из иностранцев тоже покинул РПЛ

Фарке — не первый иностранец, расторгнувший контракт с клубом РПЛ за последние дни. Во вторник другой немецкий тренер, Маркус Гисдоль, ушел с поста главного тренера «Локомотива». При этом, по информации «СЭ», немец не предупредил о своем решении ни руководство клуба, ни тренерский штаб — об уходе «Локо» уведомил агент Гисдоля. Как стало известно «СЭ», бразильский защитник «Локомотива» Пабло в ближайшее время тоже может разорвать контракт с клубом.

«Урал» покинул украинский вратарь Ярослав Годзюр. Кроме того, с екатеринбуржцами расстанется и защитник Денис Кулаков. В интервью ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов сказал: «У нас в команде остаются легионеры. Уезжают только украинцы».

Также «Динамо» сообщило о том, что клуб и помощник главного тренера Андрей Воронин расторгли контракт по соглашению сторон.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Даниэль Фарке
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 19 12 5 2 47-22 41
2
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Ахмат 19 10 0 9 26-25 30
6
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
7
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 19 6 4 9 25-30 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 19 3 7 9 18-28 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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П
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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