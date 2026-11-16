Комик Косицын сравнил матч против «Динамо» с первой близостью: «Великолепные три минуты»

Известный комик и футболист ФК «10» Роман Косицын в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от выхода на поле в матче против московского «Динамо» (2:4).

— Великолепные три минуты, как моя первая близость в жизни. Мяча коснулись, поляну попробовали. Для человека с моими навыками это уже выше ожиданий. Поэтому нормально.

— Было ли заготовлено празднование?

— Наши девчонки говорят: нужно празднование. Я сказал: раз вероятность моего гола стремится к нулю, то придумываете вы. По идее, я должен был, как Эйс Вентура, вылезать из носорога. Слава богу, что гола не было.

— Вы болеете за «Спартак» и вышли на поле стадиона «Динамо».

— До того как он стал «ВТБ Ареной», здесь часто в еврокубках играл «Спартак», сборная играла большие матчи. Стадион уютный. Соперник? «Спартак» тоже здесь играет.

— И выигрывает иногда.

— Не иногда, а всегда! (Смеется.)

Игра прошла 15 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.