В РПЛ появятся 7 новых видеоарбитров. Танашев не хочет или не может работать ВАРом

По данным «СЭ», еще в первой части сезона-2026/27 список видеоарбитров (ВАР и АВАР), которые имеют право работать на матчах чемпионата и Кубка России, может значительно расшириться. Судейские руководители планируют ввести в него Олега Гусакова, Игоря Капленкова, Станислава Матвеева, Никиту Новикова, Михаила Плиско, Андрея Прокопова и Ефима Рубцова.

При этом нужно отметить, что в перечне, утвержденном прошлым летом, есть «мертвые» души — те, кто обладает лицензией, но не работает в РПЛ в качестве ВАР и АВАР. К ним, например, относятся Надежда Горинова, Антон Анопа, Ранэль Зияков, Марина Крупская, Алексей Лапатухин, Александр Машлякевич, Ярослав Хромей, Михаил Черемных.

Любопытно, что один из лучших рефери двух последних сезонов Инал Танашев по-прежнему получает назначения только в качестве главного и резервного судьи. Права обслуживать матчи в роли ВАР и АВАР у него нет. Он не хочет или не может сдать соответствующие тесты и получить лицензию?