Полех стал лучшим из игроков «Спартака» в рейтинге талантов России по версии «СЭ», заняв 11-е место

Полузащитник «Спартака» Павел Полех занял 11-е место в рейтинге «55 главных талантов России-2026», составленном «Спорт-Экспрессом». Это самый высокий результат среди футболистов красно-белых, вошедших в список.

Полех родился в 2009 году и выступает на позиции левого полузащитника. Он оказался в непосредственной близости от первой десятки рейтинга, заняв место следом за вингером ЦСКА Имраном Фировым.

Всего в список вошли шесть представителей «Спартака». Помимо Полеха, это защитник Тимофей Рожков (18-е место), нападающий Никита Массалыга (23-е), защитник Александр Добродицкий (42-е), вратарь Павел Егоров (49-е) и полузащитник Карим Бикбулатов (53-е).

Полный рейтинг «55 главных талантов России-2026» будет опубликован на сайте «СЭ» 17 ноября в 0.00 мск.

Это шестое ежегодное исследование издания, посвященное наиболее перспективным молодым футболистам страны. В составлении рейтинга участвовали десятки экспертов, включая скаутов, тренеров молодежных команд, сборных России и представителей клубных академий.

Эксперты оценивали футболистов 2007-2009 годов рождения, выбрав по пять игроков на каждую из 11 позиций. Дополнительно составлены десятка главных надежд российского футбола и отдельный список из 11 игроков 2010-2011 годов рождения, выступающих в Юношеской футбольной лиге.

В 2025 году победителем рейтинга стал полузащитник «Зенита» Вадим Шилов.