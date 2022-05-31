«Прочувствовала все до мурашек!» Певица МакSим — о выступлении в «Лужниках» после финала Кубка

Рассказала о том, каково петь с 50 тысячами фанатов «Спартака».

«Спартак» в драматичном финале Кубка России обыграл «Динамо» (2:1), спас кошмарный сезон в год столетия клуба. И очень ярко отпраздновал победу. Самый эмоциональный момент — исполнение хита «Знаешь ли ты», который давно стал неофициальным гимном фанатов красно-белых. МакSим подпевали 50 тысяч болельщиков «Спартака», а также футболисты, менеджеры и весь персонал красно-белых. Выглядело невероятно!

17 июня у МакSим состоится первый сольный концерт в Зеленом театре ВДНХ, а сразу после выступления в «Лужниках» певица дала интервью «СЭ» и пообещала снова выступить перед болельщиками.

— Переполненные «Лужники», счастливые болельщики «Спартака», вам подпевают 50 тысяч — расскажите о ваших эмоциях. Со стороны выглядело незабываемо.

— Я знаю, что болельщики и без меня практически всегда поют «Знаешь ли ты». Бывая на матчах в качестве зрителя, я часто это вижу. Но 29 мая я стала частью этого огромного события, прочувствовала все до мурашек! И это дорогого стоит. Приятно, что вместе со мной пели люди абсолютно разных поколений.

— Это была самая крутая атмосфера за вашу музыкальную карьеру?

— За 20 лет моей творческой карьеры у меня было много впечатляющих сцен, и эта — одна из них.

— Многие предлагают сделать песню «Знаешь ли ты» гимном «Спартака». Вы за?

— Сложно сказать. Это точно не мне решать.

МакSим. из личного архива певицы

— У вас есть объяснение, почему эта песня так прижилась у фанатов красно-белых?

— Я действительно не знаю, почему песня стала настолько популярна у болельщиков. Возможно, в качестве юмористического подхода: мужскому крепкому плечу нужна хрупкая боевая подруга.

— Но это же необычно, когда мужики — причем брутальные — поют «прости меня за эту дрожь», а также другие строки из песни, которые не сочетаются с их образом.

— Как раз для меня тот факт, что брутальные мужчины поют эту песню, кажется очень милым!

— Как реагируют болельщики, когда встречают вас? Вспомните главный комплимент.

— Главный комплимент — это то, что болельщики в разных городах приходят на мои сольные концерты.

МакSим. из личного архива певицы

— В «Лужниках» «Знаешь ли ты» пели и футболисты «Спартака». Удалось с кем-то пообщаться?

— Нет, лично с игроками «Спартака» я не общалась.

— «Спартак» для вас теперь точно не чужая команда. Следите за результатами?

— Я слежу в целом за спортивными событиями, так как сама люблю спорт и активный образ жизни.

— Честно, мы будем скучать по таким выступлениям, как в «Лужниках». Ждать ли вас и на других матчах с вашими композициями?

— Конечно же, ждать!