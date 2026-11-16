Юмористка Вяликова назвала самого крутого футболиста «Динамо»: «Я жестко в лоре»

Известная юмористка Екатерина Вяликова в разговоре с «СЭ» назвала самого крутого, по ее мнению, футболиста московского «Динамо».

— Назовите самого крутого футболиста «Динамо».

— Задали бы вы мне этот вопрос в 2019 году! Тогда я только начинала встречаться с супругом и, чтобы его впечатлить, учила футболистов. Поэтому я жестко в лоре футболистов «Динамо» образца 2019 года. Я всех вот этих Клинтонов Н'Жи помню! (Смеется).

Но сейчас, конечно, семейный блондинистый пшеничный Тюкавин (улыбается).

После 14 туров бело-голубые с 31 очком занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.