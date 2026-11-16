Газизов — о возможном матче против медиакоманды: «Махачкалинскому «Динамо» пока это неинтересно»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб пока не планирует проводить товарищеские матчи с медийными командами.

Среди клубов РПЛ с командами Медиалиги чаще всего играют московское «Динамо» и «Краснодар».

«Что касается нашего клуба, то у нас пока такого в планах нет. Не знаю, может быть, в будущем рассмотрим такой вариант. Наверное, это перспективная история, но сейчас нам это неинтересно», — сказал Газизов «СЭ».

Команда под руководством Вадима Евсеева занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 14 матчах.