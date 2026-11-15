Расулов отметил заслуги Унаи Симона в сезоне-2025/26: «На чемпионате мира он сыграл смело и показал уровень»

Вратарь «Динамо» Курбан Расулов поделился с «СЭ» мнением о том, почему голкипер сборной Испании и «Атлетика» Унаи Симон получил по итогам сезона-2025/26 «Трофей Льва Яшина» — приз лучшему голкиперу сезона по версии журнала France Football.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов стал четвертым в голосовании.

«Поставили Матвея на четвертое место. Он провел хороший сезон — выиграл Лигу чемпионов. Повлиял на результат в важных матчах плей-офф. Он — большой молодец. Давид Райя тоже провел выдающийся сезон. Лучшего вратаря мира дали Симону, который провел в воротах сборной Испании победный чемпионат мира. Его игра в полуфинале и финале — совершенно другой уровень. Да, особо не было сейвов, но была страховка, высокая игра с долей большого риска. Сыграл смело и показал уровень», — сказал Расулов «СЭ».

Унаи Симон стал первым испанцем, получившим «Трофей Льва Яшина».