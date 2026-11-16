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Судейство

Лучшие арбитры РПЛ — Прокопов, Чистяков и Танашев. Им Мажич доверяет больше других

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Андрей Прокопов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Если взять в расчет число назначений судьями в 14 турах чемпионата России-2026/27, руководители департамента судейства и инспектирования РФС лучшими считают Андрея Прокопова (9 матчей), Артема Чистякова и Инала Танашева (по 8). Чуть меньше игр получили Кирилл Левников и Рафаэль Шафеев (по 7).

Неудачно складывается турнир для ветеранов Павла Кукуяна, Сергея Иванова и Владимира Москалева — всего по два раза они выполняли функции судей.

По общему числу назначений (включая работу в ВАР-центре) лидируют Артур Федоров (20 матчей), Василий Казарцев (19) и Евгений Буланов (18).

Среди ассистентов ни одного тура в этом чемпионате не пропустил Алексей Лунев — во всех 14 он был первым ассистентом. 13 назначений у Рустама Мухтарова.

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РПЛ
Артем Чистяков
Инал Танашев (судья)
Милорад Мажич
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

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Зенит

 10
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Константин Тюкавин

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 7
П
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Максим Глушенков

Зенит

 5
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Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
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