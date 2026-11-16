Лучшие арбитры РПЛ — Прокопов, Чистяков и Танашев. Им Мажич доверяет больше других

Если взять в расчет число назначений судьями в 14 турах чемпионата России-2026/27, руководители департамента судейства и инспектирования РФС лучшими считают Андрея Прокопова (9 матчей), Артема Чистякова и Инала Танашева (по 8). Чуть меньше игр получили Кирилл Левников и Рафаэль Шафеев (по 7).

Неудачно складывается турнир для ветеранов Павла Кукуяна, Сергея Иванова и Владимира Москалева — всего по два раза они выполняли функции судей.

По общему числу назначений (включая работу в ВАР-центре) лидируют Артур Федоров (20 матчей), Василий Казарцев (19) и Евгений Буланов (18).

Среди ассистентов ни одного тура в этом чемпионате не пропустил Алексей Лунев — во всех 14 он был первым ассистентом. 13 назначений у Рустама Мухтарова.