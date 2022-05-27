Владислав Радимов: «В следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы»

Очередной герой постоянной рубрики «СЭ» — экс-капитан «Зенита», сейчас возглавляющий «Зенит-2».

1 — Отказ от расширения РПЛ и моратория на вылет — победа здравого смысла?

— Сто процентов! Впрочем, зная Дюкова, я был уверен, что никакого расширения не случится. Одно дело, если бы заранее договорились: две команды из РПЛ вылетают и четыре заходят. Тогда еще можно было бы что-то обсуждать. А менять регламент задним числом, наплевав на спортивный принцип, недопустимо.

Что касается количества клубов в премьер-лиге, то 16, на мой взгляд, оптимальный вариант. Вот формула турнира — вопрос дискуссионный. Раз уж нет еврокубков, могли бы попробовать что-то новенькое. Например, сыграть в три круга. Либо ввести плей-офф — как в Бельгии и Голландии. Это добавило бы нашему чемпионату интриги.

2 — Последняя футбольная новость, которая вас поразила?

— То, что Мбаппе остался в «ПСЖ». У меня со времен «Сарагосы» много знакомых в Испании, все в один голос твердили — Килиан уже игрок «Реала», вот-вот объявят официально. И вдруг сорвалось...

Новый контракт с «ПСЖ» сделал француза самым высокооплачиваемым футболистом мира. Это как раз логично. Кто, если не он? Месси с Криштиану Роналду — возрастные игроки. Левандовски и Бензема — тоже. А Мбаппе 23, вся карьера впереди. Но рано или поздно, как мне кажется, он все равно перейдет в «Реал». Просто захочет поиграть в более сильном чемпионате. В этом плане французская лига явно уступает испанской.

3 — Уже четыре года «Зенит» в РПЛ вне конкуренции. Он превращается в русскую «Баварию»?

— Да, сейчас в России ему объективно нет равных. Даже если кому-то это не нравится — надо принимать как данность.

4 — Допускаете, что «Зенит», как и «Бавария», выиграет чемпионат десять раз подряд?

— Не сомневаюсь, так и будет — если «Зенит» сохранит стабильность по всем направлениям, а конкуренты резко не усилятся. Причем речь не только о селекции. У Семака команда управляемая, ее не раздирают внутренние конфликты. А если недомолвки и случаются, они остаются внутри, не выплескиваются наружу. И сравните со «Спартаком», где постоянно вспыхивают скандалы, меняются тренеры, менеджеры...

Или возьмем «Динамо». Команда вроде крепкая, играющая, но к концу чемпионата рассыпалась. В пяти последних матчах — лишь одна ничья и 17 пропущенных мячей! Если собираешься бороться за золотые медали, такие перепады непозволительны. Отчасти это объясняется молодостью состава. В межсезонье «Динамо» надо приобрести двух-трех опытных бойцов. Которые уже выигрывали чемпионство, знают, что для этого нужно.

ЦСКА? Здесь пока всё в тумане. Непонятно, останутся ли Березуцкие, кого из легионеров удастся сохранить. Плюс уже покинули клуб Марио Фернандес, Дзагоев, Гбамен... Это серьезные потери!

5 — Лучший тренер РПЛ-2021/22?

— Семак. Потому что он выиграл чемпионат, да еще в четвертый раз подряд. На второе место поставлю Федотова. Да, в «Сочи» приличный подбор футболистов. Начиная с Нобоа, который ведет игру, и заканчивая забивным Кассьеррой. Но что особенно бросается в глаза, так это игровая дисциплина, четкий контроль мяча. На поле ребята выполняют все, что требует тренер. Отсюда и результат.

6 — Лучший игрок чемпионата?

— Кузяев. Мы обращаем внимание на голы Дзюбы и Юри Алберто, финты Клаудиньо и Малкома, цепкость Барриоса и Дугласа Сантоса. А Далер — незаметный герой. Может сыграть на любой позиции, всегда держит уровень, постоянно выполняет колоссальный объем работы. Здорово ведет единоборства, создает баланс между обороной и атакой. Если из-за травмы пропускает матч, многие сразу говорят: «А Кузяева-то не хватает...»

Для меня именно он — стержень «Зенита». Спокойный, надежный, напоминает Семака в игровые годы. Тот ведь тоже за карьеру на разных позициях поиграл. Мог и забить, и отдать, и сзади отработать. Все это отличает и Кузяева. Важно, что в трудный момент он не боится брать игру на себя, может прибежать в чужую штрафную, одним касанием решить эпизод. Помимо фантастической стабильности мне импонируют человеческие качества Далера. Парень очень скромный, никогда себя не выпячивает.

7 — Что удивило больше — 15-е место «Рубина» или то, что Леонид Слуцкий продолжит работу в клубе?

— Первое. Вылета ничто не предвещало — даже после отъезда легионеров. Но концовку сезона команда полностью провалила. 1:6 с ЦСКА, 0:6 с «Сочи», 0:3 с «Уралом». Катастрофа! Апофеозом хаоса стал матч с «Уфой». Сначала странное селфи Лисаковича, а потом его же удар с «точки» в штангу на 13-й компенсированной минуте...

Что касается работы Слуцкого в ФНЛ, наверное, и руководство казанского клуба, и сам тренер хотят доказать — произошел несчастный случай. Думаю, за год «Рубин» решит задачу и вернется в РПЛ. Правда, сохранить состав сейчас будет невероятно сложно. Вон, Самошников уже заявил, что в ФНЛ играть не намерен.

8 — Магомед Оздоев расставание Дзюбы с «Зенитом» прокомментировал так: «Команда потеряла дух, смех, а самое главное — лидера». Как бы сформулировали вы — чего лишился «Зенит» с уходом Артема?

— Чтобы в полной мере оценить его влияние на коллектив, нужно находиться внутри команды. Но то, что Дзюба был лидером, — очевидно. Даже в этом сезоне он забил за «Зенит» больше всех, стал лучшим и по системе «гол+пас». Хотя во втором круге уже нечасто появлялся в «старте».

С одной стороны, зимой «Зенит» приобрел хороших нападающих — Юри Алберто и Сергеева. А с другой... Думаю, в следующем сезоне будут матчи, когда у многих в Петербурге мелькнет мысль: «Жаль, что нет Дзюбы». Когда в атаке надо сыграть попроще, он со своими габаритами незаменим. Яркий пример — последняя игра со «Спартаком». Артем вышел на полчаса, выиграл верховое единоборство и скинул мяч Ерохину, который заработал пенальти. Всё, 1:1!

Я не знаю, где Дзюба продолжит карьеру. Склоняюсь к тому, что уедет за границу. Но это не инсайд — исключительно предположение.

9 — Вам нравится, как играет «Спартак» при Паоло Ваноли?

— Нет. Хочется видеть «Спартака», играющего с позиции силы. Прессингующего, нацеленного на атаку. А когда он дома встречается с «Краснодаром», горит 1:2 и продолжает действовать от обороны, отдает сопернику мяч — это вообще что?! На такой «Спартак» смотреть неинтересно.

Да, при Тедеско было примерно то же самое. Но тогда хотя бы добивались результата. Теперь и этого нет. 10-е место в чемпионате!

Вот как работал Витория, мне очень нравилось. Тогда реально наметились сдвиги к лучшему, команда прибавляла. Португальцу не хватало сильных исполнителей, но он все равно старался играть в атаку. Было понятно, чего хочет тренер. В конце концов при нем в Лиге Европы «Спартак» занял первое место в группе, опередив «Наполи» и «Лестер»! Но зимой Виторию почему-то заменили на Ваноли. Это решение не вписывалось ни в какую логику!

10 — Недавно в ответ на слова Заремы Салиховой о «Зените» вы процитировали Маяковского: «Такому платью да еще бы голову...» Сегодня какие стихи соответствуют вашему душевному настроению?

— Ха! Сейчас ничего не приходит на ум. Я не настолько погружен в поэзию. Да и вообще, если буду постоянно говорить стихами, люди смеяться начнут.

11 — Как вам бесконечные шпильки Заремы в адрес «Зенита»?

— Наверное, для человека, чье сердце принадлежит красно-белым, это нормально. Просто надо отдавать себе отчет, что ты — публичная личность, супруга владельца клуба, и многие воспринимают твои высказывания в прессе как слова самого Федуна.

12 — Знаю лишь одного человека, который сказал: «Не люблю Санкт-Петербург». Это Егор Титов. Вы таких встречали?

— Да. Но я-то родился в Петербурге, и для меня это лучший город на Земле. С Москвой не сравнить, хотя жил там довольно долго. А сейчас выбираюсь туда на два дня — и уже начинаю скучать по Питеру, тянет обратно.

13 — Даже зимой? А то в феврале услышал от Геннадия Орлова: «В Петербурге и раньше возникали проблемы с уборкой снега, но в этом году всё за гранью. Тротуары вообще не чистят! В какой-то момент резко потеплело, затем снова ударил мороз — и улицы превратились в каток! Гололед адский!»

— Геннадий Сергеевич прав. Всю зиму наши городские службы работали безобразно. За 35 лет, что здесь живу, никогда не видел столько снега и мусора! Что-то ужасающее! Смотреть на это было очень неприятно. Вот, пожалуй, единственное, что нужно изменить в Питере. Ну и еще, конечно, погоду. Эх, жаль Петр Первый не построил Санкт-Петербург на берегу Черного моря...

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Вор должен сидеть в тюрьме! Все, точка!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Фальшь. К 46 годам стал тонко ее чувствовать. Уже по глазам вижу, кто хитрит, пытается обмануть, а кто говорит правду. Еще не люблю жару. И одиночество.