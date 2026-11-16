Идову ответил Лещуку: «Медиалига не так плоха, как он считает»

Защитник ФК «10» Брайан Идову в разговоре с «СЭ» прокомментировал матч против московского «Динамо» (2:4).

Ранее вратарь бело-голубых Игорь Лещук заявил «СЭ», что разозлился из-за матча с медиафутбольной командой и настроя партнеров.

— Лещук сказал, что футболисты «Динамо» вышли на поле «как во двор».

— Это его ощущения. У меня таких ощущений не было. Они начали активно, хотели сразу забить: прессинговали, выходили из-под прессинга. Просто, я думаю, ему не понравилось, что ему два забила команда из Медиалиги, которую он так сильно не любит. Как говорится, «пум-пум-пум». Медиалига не так плоха, как он считает.

— Что нужно сделать Медиалиге, чтобы Лещук полюбил вас?

— Изначально мы не для него, делаем все для тех, кому это нравится. Кто не любит и не хочет смотреть, пусть не смотрят. Ничего страшного.

Игра прошла 15 ноября на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2 в пользу бело-голубых.