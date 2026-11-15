Матч «Зенита» с «Трабзонспором» побил рекорд посещаемости товарищеских игр питерцев на «Газпром Арене»

Матч Winline Суперсерии между «Зенитом» и «Трабзонспором» стал самой посещаемой товарищеской игрой сине-бело-голубых на «Газпром Арене» за всю историю стадиона, сообщает пресс-служба питерского клуба.

В воскресенье, 15 ноября, «Зенит» на своем поле обыграл турецкую команду со счетом 3:0. Матч посетили 45 089 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 18 ноября 2018 года: тогда товарищескую встречу «Зенита» с «Шальке-04» посетили 41 214 болельщиков.

«Зенит» набрал 31 очко за 14 туров и возглавляет таблицу чемпионата России, опережая московское «Динамо» (31 очко) по дополнительным показателям.