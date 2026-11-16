Шомуродов — о возможном завершении карьеры в «Ростове»: «Нужно хорошо подумать»

Нападающий «Истанбул Башакшехир» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении в «Ростов» для завершения карьеры.

— Не хотел бы в будущем вернуться и закончить карьеру в «Ростове»?

— Пока не думал об этом, — сказал 31-летний форвард.

— Было бы интересно такое?

— Нужно хорошо подумать (улыбается).

Шомуродов играл за «Ростов» с 2017 по 2020 год. На его счету 91 матч, 18 голов и 12 результативных передач за российскую команду.