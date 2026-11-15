«Зенит» разгромил «Трабзонспор» в Санкт-Петербурге

«Зенит» победил «Трабзонспор» в матче Winline Суперсерии — 3:0. Товарищеская игра прошла на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Голы сине-бело-голубых забили Фелипе Аугусто и Александр Соболев. На 59-й минуте Гюрен Ахмет Чемиль срезал мяч в свои ворота.

«Зенит» набрал 31 очко за 14 туров и возглавляет таблицу чемпионата России, опережая московское «Динамо» (31 очко) по дополнительным показателям. В 15-м туре питерская команда 21 ноября на выезде сыграет с «Рубином».

«Трабзонспор» идет вторым в чемпионате Турции с 25 очками в 11 матчах.