Гаврилов объяснил, почему его не интересует российский футбол: «Мало техничных, нетривиальных игроков»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов заявил «СЭ», что в последнее время не следит за российским футболом.

«Не слежу за нашим футболом. Смотрю по 5 минут игры наших чемпионатов. Мне это не особо интересно. Больше нравится европейский футбол. Сейчас слежу за Бразилией.

Сегодня вот играли «Уфа» и «Спартак» Кострома. Ну что это за футбол?! Ничего хорошего нет. Сыграли со счетом 3:3. Это не футбол, а хоккей! У нас мало техничных, нетривиальных игроков. И все бегают, бегают, ждут, кто первый ошибется. «Реал» и «Барселона» заставляют соперника играть так, как им нужно. А тут...», — сказал Гаврилов «СЭ».

Гаврилов выступал за «Спартак» с 1977 по 1985 год.

В составе красно-белых полузащитник становился чемпионом СССР в 1979 году.