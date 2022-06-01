Геннадий Орлов — о ситуации в «НН»: «Как можно не продлить контракт с Кержаковым?! В отличие от Слуцкого, он боец!»

Телекомментатор в недоумении.

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию в «Нижнем Новгороде»: 1 июня закончился контракт у главного тренера команды Александра Кержакова, однако соглашение с ним не продлили.

— Я этого не понимаю. Со стороны клуба «Нижний Новгород» это точно алогичное решение! — считает Орлов. — Какой мотив? И ведь тем самым подкладывают бомбу под работу следующего тренера. Если с Сашей действительно не продлят соглашение, то эти люди абсолютно не разбираются в футболе!

Кержаков — с такой харизмой, герой, бомбардир, в итоге стал крепким тренером. Прекрасно сработал в «Нижнем Новгороде». Собрал команду с миру по нитке и оставил ее в РПЛ. Избежал даже стыков. Оказался выше этого! Разве это не аргумент? И у «Нижнего Новгорода» была выстроена игра, команда знала, что она хочет на поле.

Я же общаюсь со своими коллегами-комментаторами. Ни от одного из них я не услышал, что Кержаков сработал плохо. Ни от одного!

А эти руководители просчитали, как поведут себя болельщики, если у нового тренера на старте сезона не получится? Первое поражение, и что понесется с трибун?!

Александр Кержаков. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Есть предположение, какой мотив у такого решения?

— Так нам же никто ничего не объяснил. Пусть расскажут нижегородские чиновники, почему они отказались от услуг Кержакова.

— Сейчас, правда, появилась информация, что «Нижний Новгород» может в ближайшие дни продлить контракт с Кержаковым. Все зависит от встречи тренера с губернатором.

— Не знаю... А кто это сказал? Мы с Сашей разговаривали. Он мне сообщил, что пять дней назад шел разговор о новом контракте, но дальше тишина... А кто вот эту новость сообщил? Источник? Ясно. Не надо бежать впереди паровоза. Считаю, было бы правильным, если бы руководители «Нижнего Новгорода» нам все разъяснили. Почему они молчат? Алло, «Нижний Новгород»! Что это такое?!

— Как часто вы общаетесь с Кержаковым?

— По ходу сезона мы постоянно были с ним на связи. Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру «Рубина»... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом. Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Как можно отказываться от Кержакова? Что за тишина со стороны клуба?

— В будущем мы можем увидеть Кержакова в системе «Зенита»?

— Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в «Зените» Семака.

— Вот как?

— Ведь Семак может через какое-то время уехать за границу. Почему нет? Загадывать сложно.

Что касается Кержакова, то он двигается поступательно. «Томь», «Нижний Новгород». Хорошая школа. Еще несколько лет, и, возможно, мы увидим его в «Зените». Он в порядке, тренерская мысль на уровне. Высказывания четкие, все по делу. У Александра хорошие перспективы. Почему не дать парню шанс? Тем удивительнее ситуация в Нижнем.

07.06.2022 | Германия — Англия