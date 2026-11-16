Жезуш: «Роналду — легенда португальского футбола и национальной сборной. Мы никогда не сможем забыть о Криштиану»

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш порассуждал о статусе бывшего нападающего национальной команды Криштиану Роналду для местного футбола.

Еще до первого матча Португалии после ухода Роналду, с Данией, который португальцы 14 ноября проиграли со счетом 1:4, наставник назвал идею прощального чествования нападающего блестящей. «Никто не может забыть 23 года, которые Криштиану провел в сборной. Это блестящая идея, которая позволяет не забывать, что он — легенда португальского футбола».

— Сборная Уэльса, потеряв таких игроков, как Гарет Бэйл, испытывает трудности с попаданием на большие турниры. Роналду ушел из сборной Португалии.

— Всегда одна и та же тема (смеется). Криштиану — легенда португальского футбола и национальной сборной. Мы никогда не сможем забыть о Криштиану.

Я проработал с ним год, и когда он позвал меня в «Аль-Наср», я сказал, что помогу ему стать чемпионом. И я не ошибся.

Это [уход Роналду из сборной] реальность, о которой мы все знаем и к которой готовы, — сказал Жезуш на пресс-конференции перед матчем Лиги наций с Уэльсом.

Жезуш возглавлял «Аль-Наср» с июля 2025 года по июнь 2026-го, после чего получил должность в сборной Португалии.

Роналду объявил о завершении карьеры в национальной команде 5 ноября. На счету нападающего 234 матча за сборную, в которых он забил 146 голов. Вместе с национальной командой Португалии футболист выиграл чемпионат Европы-2016 и дважды стал победителем Лиги наций (2019, 2025).