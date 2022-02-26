Обгонит ли «Динамо» «Зенит»? Реанимирует ли Ваноли «Спартак»? Главные интриги рестарта РПЛ
Станет ли «Динамо» чемпионом?
«Зенит» доминирует в РПЛ на протяжении последних трех сезонов: как правило, если осенью у некоторых клубов получалось составить конкуренцию, то весной команда Сергея Семака уверенно уничтожала интригу.
В этом году у Питера появился реальный конкурент за золото — работа Сандро Шварца с молодежью «Динамо» уже дало топ-результат, а зимой команда усилилась Федором Смоловым (плюс выздоровели Лесовой и Лаксальт). «Зенит», наоборот, лишился Сердара Азмуна и весной продолжит обкатывать обновленную атаку.
Как это отразится на чемпионской гонке и сможет ли «Динамо» стать клубом, который прервет гегемонию «Зенита»? Ответ узнаем совсем скоро.
Ждать ли прогресса от «Спартака»?
После назначения Паоло Ваноли красно-белые провели мощную трансферную кампанию. Новый спортивный директор Лука Каттани подписал Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Кристофера Перейру, Илью Свинова и Никиту Чернова.
Очевидно, что весной мы увидим новый «Спартак», которому нужно сразу вернуться в лидирующую группу с девятого места.
Главная интрига: даст ли Ваноли результат в максимально сжатые сроки и при тяжелейшем календаре, а также при отсутствии опыта работы главным тренером?
Вернется ли ЦСКА в еврокубки?
Дебютный сезон в тренерской карьере Алексея Березуцкого складывается удачно — у ЦСКА промежуточное четвертое место, а также очень прилично проведенная трансферная кампания. Всего за 650 тысяч евро в Москву приехали Юсуф Языджи, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен.
Эти приобретения должны решить многие проблемы красно-синих в средней линии, а также сделать команду более гибкой. Если Березуцкий правильно встроит их в состав, то уже к лету добьется главной цели ЦСКА — вернуться в еврокубки.
Станет ли «Краснодар» самой зрелищной командой РПЛ при Фарке?
Цель приглашения в «Краснодар» Даниэля Фарке — привить команде сверхатакующий стиль. В «Норвиче» немецкий тренер доказал, что даже с ограниченными ресурсами можно играть открыто и смело, не отсиживаясь в обороне. И при этом добиваться результатов — в случае с «Краснодаром» они явно не на первом месте (мы все знаем, что игровой стиль команды гораздо важнее), но Фарке намекнул: он приехал в Россию за титулами.
«У клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой», — сказал Фарке в интервью «СЭ».
Судя по сборам, весной у «Краснодара» очень хорошие шансы всех удивить.
Удержится ли «Сочи» в топ-3?
С ограниченным бюджетом и с не самым глубоким и звездным составом «Сочи» творит чудеса. Команда Владимира Федотова уже долгое время идет в лидирующей группе. Но проблемой южан может стать отсутствие серьезных покупок в зимнее трансферное окно. Пришедших Георгия Мелкадзе, Артема Макарчука и Ваню Дркушича с трудом можно назвать игроками для стартового состава.
Обогнать «Зенит» и «Динамо» вряд ли представляется возможным, но третье место будет считаться огромным успехом. Выстоит ли «Сочи» в гонке с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом»?
Как проявит себя обновленный «Локомотив»?
Осенью игра «Локо» выглядела сыровато, поэтому зимний перерыв позволил Маркусу Гисдолю донести до футболистов те идеи, которые бы он хотел воплотить, а также заложить необходимый фундамент на оставшуюся часть чемпионата. Приобретения Яна Кухты, Вильсона Изидора и Марка Мампаси позволили, не потеряв в качестве, компенсировать уход Федора Смолова, Мурило и Виталия Лисаковича.
Наконец, тренерский штаб получил время на то, чтобы без дополнительных проблем и нагрузок выстроить желаемый рисунок игры. Весенний отрезок даст окончательный ответ на вопрос: сработала ли тотальная перезагрузка команды, которую начали в разгар сезона?
Где финишируют «Крылья Советов»?
Самарцы — пример того, как небогатый региональный клуб может добиваться результатов, при этом не отсиживаясь в обороне. Игорь Осинькин пропагандирует вертикальный футбол и использует на ведущих ролях преимущественно молодых ребят.
Промежуточное восьмое место для волжан — очень достойный результат. Но весной задача усложнится: удерживать место в середине таблицы придется без Ивана Сергеева, Данилы Пруцева и Никиты Чернова, которые уже отправились на повышение. Сохранят ли «Крылья» и, главное, смогут ли не просесть по результатам?
Что будет с «Рубином»?
Прошлый сезон «Рубин» закончил в топ-4 и пробился в квалификацию Лиги конференций. Но вылетел уже в 3-м раунде. Поражение от «Ракува» мощно ударило по казанцам, спровоцировав игровой спад. Отсутствие поставленных позиционных атак подвело команду Леонида Слуцкого — при потере куража у лидеров группы атаки (Кварацхелия, Деспотович) нападение лишилось эффективности.
В карьере Слуцкого уже случались кризисы, и зачастую он с ними справлялся. Получится ли преодолеть его в «Рубине»?
Кто вылетит из РПЛ?
Прямо сейчас в зоне погружения в ФНЛ идут «Уфа» и «Химки». Но по цифрам это далеко не худшие команды лиги. Например, меньше всех набранных xG — у «Урала» и «Арсенала», занимающих 11-е и 12-е места соответственно.
Серьезные игровые проблемы есть у «Ростова» и «Нижнего Новгорода»: весь сезон они делали ставку только на низкий блок в обороне и стандарты. За сохранение прописки в РПЛ борется целая группа клубов, и кто из них не справится с задачей — одна из главных интриг рестарта турнира.
Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?
Перед рестартом лидер снайперской гонки — Гамид Агаларов с 13 мячами. Его преследует Артем Дзюба, у которого 10 голов. Вероятно, основная борьба за звание лучшего бомбардира развернется между ними.
Но не стоит сбрасывать со счетов и Матео Кассьерру с Дмитрием Полозом (у них по 8 мячей). А также Клаудиньо, Андреса Дрейера, Федора Смолова и Дениса Глушакова — у всех по 7 мячей и сумасшедшая мотивация побороться за звание лучшего бомбардира страны.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7