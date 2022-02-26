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Обгонит ли «Динамо» «Зенит»? Реанимирует ли Ваноли «Спартак»? Главные интриги рестарта РПЛ

«СЭ» выделил главные интриги второй части сезона РПЛ
Матвей Морозов
Корреспондент
Арсен Захарян, Артем Дзюба, Паоло Ваноли.
10 ключевых вопросов весны.

Станет ли «Динамо» чемпионом?

«Зенит» доминирует в РПЛ на протяжении последних трех сезонов: как правило, если осенью у некоторых клубов получалось составить конкуренцию, то весной команда Сергея Семака уверенно уничтожала интригу.

Артем Дзюба и&nbsp;Ярослав Ракицкий. По какому пути пойдет «Зенит», пора ли искать смену Дзюбе и Ракицкому

В этом году у Питера появился реальный конкурент за золото — работа Сандро Шварца с молодежью «Динамо» уже дало топ-результат, а зимой команда усилилась Федором Смоловым (плюс выздоровели Лесовой и Лаксальт). «Зенит», наоборот, лишился Сердара Азмуна и весной продолжит обкатывать обновленную атаку.

Как это отразится на чемпионской гонке и сможет ли «Динамо» стать клубом, который прервет гегемонию «Зенита»? Ответ узнаем совсем скоро.

Ждать ли прогресса от «Спартака»?

После назначения Паоло Ваноли красно-белые провели мощную трансферную кампанию. Новый спортивный директор Лука Каттани подписал Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Кристофера Перейру, Илью Свинова и Никиту Чернова.

Паоло Ваноли. Высокий прессинг, отличная физподготовка и схема с тремя центральными. Ваноли строит новый «Спартак»

Очевидно, что весной мы увидим новый «Спартак», которому нужно сразу вернуться в лидирующую группу с девятого места.

Главная интрига: даст ли Ваноли результат в максимально сжатые сроки и при тяжелейшем календаре, а также при отсутствии опыта работы главным тренером?

Вернется ли ЦСКА в еврокубки?

Дебютный сезон в тренерской карьере Алексея Березуцкого складывается удачно — у ЦСКА промежуточное четвертое место, а также очень прилично проведенная трансферная кампания. Всего за 650 тысяч евро в Москву приехали Юсуф Языджи, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен.

Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и&nbsp;Юсуф Языджи. Чем крут Языджи, роли Медины и Карраскаля, переход на более оборонительный стиль. Как ЦСКА изменился за зиму

Эти приобретения должны решить многие проблемы красно-синих в средней линии, а также сделать команду более гибкой. Если Березуцкий правильно встроит их в состав, то уже к лету добьется главной цели ЦСКА — вернуться в еврокубки.

Станет ли «Краснодар» самой зрелищной командой РПЛ при Фарке?

Цель приглашения в «Краснодар» Даниэля Фарке — привить команде сверхатакующий стиль. В «Норвиче» немецкий тренер доказал, что даже с ограниченными ресурсами можно играть открыто и смело, не отсиживаясь в обороне. И при этом добиваться результатов — в случае с «Краснодаром» они явно не на первом месте (мы все знаем, что игровой стиль команды гораздо важнее), но Фарке намекнул: он приехал в Россию за титулами.

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«У клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой», — сказал Фарке в интервью «СЭ».

Судя по сборам, весной у «Краснодара» очень хорошие шансы всех удивить.

Удержится ли «Сочи» в топ-3?

С ограниченным бюджетом и с не самым глубоким и звездным составом «Сочи» творит чудеса. Команда Владимира Федотова уже долгое время идет в лидирующей группе. Но проблемой южан может стать отсутствие серьезных покупок в зимнее трансферное окно. Пришедших Георгия Мелкадзе, Артема Макарчука и Ваню Дркушича с трудом можно назвать игроками для стартового состава.

Обогнать «Зенит» и «Динамо» вряд ли представляется возможным, но третье место будет считаться огромным успехом. Выстоит ли «Сочи» в гонке с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом»?

Как проявит себя обновленный «Локомотив»?

Осенью игра «Локо» выглядела сыровато, поэтому зимний перерыв позволил Маркусу Гисдолю донести до футболистов те идеи, которые бы он хотел воплотить, а также заложить необходимый фундамент на оставшуюся часть чемпионата. Приобретения Яна Кухты, Вильсона Изидора и Марка Мампаси позволили, не потеряв в качестве, компенсировать уход Федора Смолова, Мурило и Виталия Лисаковича.

Маркус Гисдоль. Как Гисдоль меняет «Локомотив» на сборах. Девять наблюдений

Наконец, тренерский штаб получил время на то, чтобы без дополнительных проблем и нагрузок выстроить желаемый рисунок игры. Весенний отрезок даст окончательный ответ на вопрос: сработала ли тотальная перезагрузка команды, которую начали в разгар сезона?

Где финишируют «Крылья Советов»?

Самарцы — пример того, как небогатый региональный клуб может добиваться результатов, при этом не отсиживаясь в обороне. Игорь Осинькин пропагандирует вертикальный футбол и использует на ведущих ролях преимущественно молодых ребят.

Промежуточное восьмое место для волжан — очень достойный результат. Но весной задача усложнится: удерживать место в середине таблицы придется без Ивана Сергеева, Данилы Пруцева и Никиты Чернова, которые уже отправились на повышение. Сохранят ли «Крылья» и, главное, смогут ли не просесть по результатам?

Что будет с «Рубином»?

Прошлый сезон «Рубин» закончил в топ-4 и пробился в квалификацию Лиги конференций. Но вылетел уже в 3-м раунде. Поражение от «Ракува» мощно ударило по казанцам, спровоцировав игровой спад. Отсутствие поставленных позиционных атак подвело команду Леонида Слуцкого — при потере куража у лидеров группы атаки (Кварацхелия, Деспотович) нападение лишилось эффективности.

В карьере Слуцкого уже случались кризисы, и зачастую он с ними справлялся. Получится ли преодолеть его в «Рубине»?

Кто вылетит из РПЛ?

Прямо сейчас в зоне погружения в ФНЛ идут «Уфа» и «Химки». Но по цифрам это далеко не худшие команды лиги. Например, меньше всех набранных xG — у «Урала» и «Арсенала», занимающих 11-е и 12-е места соответственно.

Павел Мамаев (слева) и&nbsp;Сергей Юран. «Многие удивились: «Зачем тебе «Химки»? Они уже почти вылетели». А мне всегда нужен спортивный вызов!» Юран — о своем назначении, Жиркове, Мамаеве и Кокорине

Серьезные игровые проблемы есть у «Ростова» и «Нижнего Новгорода»: весь сезон они делали ставку только на низкий блок в обороне и стандарты. За сохранение прописки в РПЛ борется целая группа клубов, и кто из них не справится с задачей — одна из главных интриг рестарта турнира.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

Перед рестартом лидер снайперской гонки — Гамид Агаларов с 13 мячами. Его преследует Артем Дзюба, у которого 10 голов. Вероятно, основная борьба за звание лучшего бомбардира развернется между ними.

Но не стоит сбрасывать со счетов и Матео Кассьерру с Дмитрием Полозом (у них по 8 мячей). А также Клаудиньо, Андреса Дрейера, Федора Смолова и Дениса Глушакова — у всех по 7 мячей и сумасшедшая мотивация побороться за звание лучшего бомбардира страны.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
Артем Дзюба
Гамид Агаларов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Паоло Ваноли
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
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28 тур
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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