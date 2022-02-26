Обгонит ли «Динамо» «Зенит»? Реанимирует ли Ваноли «Спартак»? Главные интриги рестарта РПЛ

10 ключевых вопросов весны.

Станет ли «Динамо» чемпионом?

«Зенит» доминирует в РПЛ на протяжении последних трех сезонов: как правило, если осенью у некоторых клубов получалось составить конкуренцию, то весной команда Сергея Семака уверенно уничтожала интригу.

В этом году у Питера появился реальный конкурент за золото — работа Сандро Шварца с молодежью «Динамо» уже дало топ-результат, а зимой команда усилилась Федором Смоловым (плюс выздоровели Лесовой и Лаксальт). «Зенит», наоборот, лишился Сердара Азмуна и весной продолжит обкатывать обновленную атаку.

Как это отразится на чемпионской гонке и сможет ли «Динамо» стать клубом, который прервет гегемонию «Зенита»? Ответ узнаем совсем скоро.

Ждать ли прогресса от «Спартака»?

После назначения Паоло Ваноли красно-белые провели мощную трансферную кампанию. Новый спортивный директор Лука Каттани подписал Шамара Николсона, Даниила Хлусевича, Данилу Пруцева, Леона Классена, Кристофера Перейру, Илью Свинова и Никиту Чернова.

Очевидно, что весной мы увидим новый «Спартак», которому нужно сразу вернуться в лидирующую группу с девятого места.

Главная интрига: даст ли Ваноли результат в максимально сжатые сроки и при тяжелейшем календаре, а также при отсутствии опыта работы главным тренером?

Вернется ли ЦСКА в еврокубки ?

Дебютный сезон в тренерской карьере Алексея Березуцкого складывается удачно — у ЦСКА промежуточное четвертое место, а также очень прилично проведенная трансферная кампания. Всего за 650 тысяч евро в Москву приехали Юсуф Языджи, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Жан-Филипп Гбамен.

Эти приобретения должны решить многие проблемы красно-синих в средней линии, а также сделать команду более гибкой. Если Березуцкий правильно встроит их в состав, то уже к лету добьется главной цели ЦСКА — вернуться в еврокубки.

Станет ли «Краснодар» самой зрелищной командой РПЛ при Фарке?

Цель приглашения в «Краснодар» Даниэля Фарке — привить команде сверхатакующий стиль. В «Норвиче» немецкий тренер доказал, что даже с ограниченными ресурсами можно играть открыто и смело, не отсиживаясь в обороне. И при этом добиваться результатов — в случае с «Краснодаром» они явно не на первом месте (мы все знаем, что игровой стиль команды гораздо важнее), но Фарке намекнул: он приехал в Россию за титулами.

«У клуба серьезные амбиции, как и у меня. Я уже четыре раза побеждал в различных лигах, так что знаю, каково это. Не так важно, борешься ты за первое место в четвертой лиге Германии, АПЛ или российской премьер-лиге — процесс всегда одинаковый. Нужно вырабатывать менталитет победителя и сделать победы своей привычкой», — сказал Фарке в интервью «СЭ».

Судя по сборам, весной у «Краснодара» очень хорошие шансы всех удивить.

Удержится ли «Сочи» в топ-3?

С ограниченным бюджетом и с не самым глубоким и звездным составом «Сочи» творит чудеса. Команда Владимира Федотова уже долгое время идет в лидирующей группе. Но проблемой южан может стать отсутствие серьезных покупок в зимнее трансферное окно. Пришедших Георгия Мелкадзе, Артема Макарчука и Ваню Дркушича с трудом можно назвать игроками для стартового состава.

Обогнать «Зенит» и «Динамо» вряд ли представляется возможным, но третье место будет считаться огромным успехом. Выстоит ли «Сочи» в гонке с ЦСКА, «Краснодаром» и «Локомотивом»?

Как проявит себя обновленный «Локомотив»?

Осенью игра «Локо» выглядела сыровато, поэтому зимний перерыв позволил Маркусу Гисдолю донести до футболистов те идеи, которые бы он хотел воплотить, а также заложить необходимый фундамент на оставшуюся часть чемпионата. Приобретения Яна Кухты, Вильсона Изидора и Марка Мампаси позволили, не потеряв в качестве, компенсировать уход Федора Смолова, Мурило и Виталия Лисаковича.

Наконец, тренерский штаб получил время на то, чтобы без дополнительных проблем и нагрузок выстроить желаемый рисунок игры. Весенний отрезок даст окончательный ответ на вопрос: сработала ли тотальная перезагрузка команды, которую начали в разгар сезона?

Где финишируют «Крылья Советов»?

Самарцы — пример того, как небогатый региональный клуб может добиваться результатов, при этом не отсиживаясь в обороне. Игорь Осинькин пропагандирует вертикальный футбол и использует на ведущих ролях преимущественно молодых ребят.

Промежуточное восьмое место для волжан — очень достойный результат. Но весной задача усложнится: удерживать место в середине таблицы придется без Ивана Сергеева, Данилы Пруцева и Никиты Чернова, которые уже отправились на повышение. Сохранят ли «Крылья» и, главное, смогут ли не просесть по результатам?

Что будет с «Рубином»?

Прошлый сезон «Рубин» закончил в топ-4 и пробился в квалификацию Лиги конференций. Но вылетел уже в 3-м раунде. Поражение от «Ракува» мощно ударило по казанцам, спровоцировав игровой спад. Отсутствие поставленных позиционных атак подвело команду Леонида Слуцкого — при потере куража у лидеров группы атаки (Кварацхелия, Деспотович) нападение лишилось эффективности.

В карьере Слуцкого уже случались кризисы, и зачастую он с ними справлялся. Получится ли преодолеть его в «Рубине»?

Кто вылетит из РПЛ?

Прямо сейчас в зоне погружения в ФНЛ идут «Уфа» и «Химки». Но по цифрам это далеко не худшие команды лиги. Например, меньше всех набранных xG — у «Урала» и «Арсенала», занимающих 11-е и 12-е места соответственно.

Серьезные игровые проблемы есть у «Ростова» и «Нижнего Новгорода»: весь сезон они делали ставку только на низкий блок в обороне и стандарты. За сохранение прописки в РПЛ борется целая группа клубов, и кто из них не справится с задачей — одна из главных интриг рестарта турнира.

Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ?

Перед рестартом лидер снайперской гонки — Гамид Агаларов с 13 мячами. Его преследует Артем Дзюба, у которого 10 голов. Вероятно, основная борьба за звание лучшего бомбардира развернется между ними.

Но не стоит сбрасывать со счетов и Матео Кассьерру с Дмитрием Полозом (у них по 8 мячей). А также Клаудиньо, Андреса Дрейера, Федора Смолова и Дениса Глушакова — у всех по 7 мячей и сумасшедшая мотивация побороться за звание лучшего бомбардира страны.