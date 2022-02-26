Обновленная атака «Зенита», возвращение Смолова, брат Лукаку в «Уфе». Как клубы РПЛ изменились за зиму

Обновились все топ-клубы!

«Зенит»

Главная потеря РПЛ — уход Сердара Азмуна из «Зенита». Один из ярчайших форвардов в истории лиги подписал контракт с «Байером» и вынудил «Зенит» в кратчайшие сроки искать достойную замену. Питерцы договорились с бразильцем Юри Алберто, который, по данным Transfermarkt, обошелся клубу в 25 миллионов евро. В эту сумму входят все возможные бонусы.

Также «Зенит» подписал Ивана Сергеева, Арсена Адамова и Нуралы Алипа. При этом в подвешенном состоянии остаются игроки, чьи контракты истекают летом. Среди них Артем Дзюба, Ярослав Ракицкий, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Станислав Крицюк и Михаил Кержаков. Сообщалось, что некоторым из них «Зенит» уже предложил контракт, но официально соглашения еще никто не продлевал.

В последние дни трансферного окна появились слухи об усилении вратарской позиции — в частности, фигурировал кипер «Химок» Лантратов. Но сделка не состоялась.

«Динамо»

Бело-голубые сохранили костяк, дополнив его воспитанником. На класс и опыт Федора Смолова тренерский штаб Сандро Шварца возлагает огромные надежды. Этот трансфер оказался единственным для «Динамо» в зимнюю паузу. Но усилением можно считать возвращение в состав двух важных футболистов, которые долго восстанавливались после травм. Речь про Даниила Лесового и Диего Лаксальта.

Зимой клуб продуктивно отработал по трансферам на выход: ушли Сильвестр Игбун, Григорий Морозов, Антон Терехов и Владислав Галкин. Все они с трудом проходили в основу «Динамо».

«Сочи»

Команда Владимира Федотова работала на трансферном рынке в своем стиле — тихо, скромно и без громких покупок. Зимой состав команды пополнили экс-игрок молодежной сборной Словении Ваня Дркушич, защитник «Балтики» Артем Макарчук и Георгий Мелкадзе, который так и не смог проявить себя в «Спартаке».

Покинули клуб Марио Дуганджич, Матео Барач и Максим Барсов. По слухам, шли разговоры о возвращении в «Сочи» Александра Кокорина, но форвард остался в «Фиорентине» и так и не разорвал контракт.

ЦСКА

Один из самых активных клубов РПЛ этой зимой. Во-первых, в ЦСКА из «Краснодара» вернулся Василий Березуцкий, который в тренерском штабе будет ассистировать своему брату. Плюс состав команды пополнили сразу четыре знаковых новичка: Жан-Филипп Гбамен, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль и Юсуф Языджи.

Переход последнего оказался скандальным. Медиаслужба ЦСКА неудачно пошутила, анонсируя трансфер Языджи. Видео быстро удалили, а Катерина Кирильчева лишилась должности главного редактора CSKA TV.

Ушли из клуба и Кристиян Бистрович, Константин Кучаев, Виктор Васин, Эмиль Бохинен, а также Федор Чалов. Особый интерес вызывает аренда Чалова в «Базель». На днях Федор отметился своим первым результативным действием в Швейцарии, выполнив ассист в матче с «Лозанной».

«Краснодар»

В начале года «Краснодар» неожиданно расстался с Виктором Гончаренко и вскоре назначил немецкого специалиста Даниэля Фарке, известного по работе в «Норвиче».

Что касается трансферов, то «Краснодар» совершил два интересных приобретения. Парагваец Жуниор Алонсо призван укрепить линию обороны, а Эрик Ботхейм, сверкнувший в Лиге конференций, должен стать главной ударной силой «быков» в отсутствие Джона Кордобы. Покинули «Краснодар» три игрока: Тонни Вильена, Урош Спайич и Дмитрий Стоцкий.

«Локомотив»

Железнодорожники продолжают активно обновлять и омолаживать состав. Зимой клуб расстался с Мурило, Виталием Лисаковичем, Александром Сильяновым, Зе Луишем, а также Федором Смоловым.

В атаку взяли двух новых нападающих — Вилсона Изидора и Яна Кухту. Последний качественно провел сборы и впечатлял в товарищеских матчах. В оборонительную линию менеджмент «Локомотива» подписал 18-летнего Марка Мампасси. Важно, что экс-защитник «Шахтера» в РПЛ не будет считаться легионером, так как уже получил российский паспорт.

«Ахмат»

Грозненцы больших сделок не совершали. Единственным приобретением стал Александр Трошечкин — он хорошо знаком главному тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву по совместной работе в «Химках». Аналогичным образом в октябре 2020-го переходил из «Химок» в «Ахмат» Артем Полярус.

Наконец-то покинул клуб многострадальный Аблай Мбенг. Не так давно он сбежал из «Ахмата» в минское «Динамо», но и там не прижился. Теперь Мбенг находится без команды. Также на родину вернулись Румын Габриэл Янку и бразилец Раванелли.

«Крылья Советов»

Зимой из «Крыльев» ушли лидеры команды в первой части сезона — Иван Сергеев уже дебютировал за «Зенит», а Данил Пруцев и Никита Чернов продолжат карьеру в «Спартаке». Был спрос и на Ивана Ломаева, но талантливый голкипер пока остается в Самаре.

В «Рубин» из аренды вернулся Силвие Бегич, также покинули Самару Мехди Зеффан и Дмитрий Кабутов.

Вместо Чернова самарцы получили от «Спартака» в аренду Илью Гапонова. Также на правах аренды состав «Крыльев» пополнили Иван Игнатьев и Матео Барач. В 58 тысяч евро обошелся клубу капитан юношеской сборной России Артем Соколов, ранее выступавший за «Химки». Еще 800 тысяч «Крылья» заплатили за правого защитника Фернандо Констанцу, который успел пошуметь в Лиге чемпионов с «Шерифом».

«Спартак»

Красно-белые стали одним из самых обсуждаемых клубов межсезонья. На финише 2021 года «Спартак» презентовал нового тренера Паоло Ваноли, а также подписал контракт с Лукой Каттани, который занял пост спортивного директора.

На усиление клуб потратил более 14 миллионов евро. Помимо Пруцева и Чернова в Москву переехали Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, Леон Классен, Кристофер Мартинс Перейра и Илья Свинов. Особые надежды возлагаются на Николсона, чей трансфер обошелся «Спартаку» в 8 миллионов евро.

Ради перехода Шамара красно-белым пришлось отдать в аренду Эсекьеля Понсе. И аргентинец уже отличился за свой новый клуб — «Эльче». Также Каттани удалось пристроить Йоррита Хендрикса. Теперь он, как и Гус Тиль, играет за «Фейеноорд».

Два других трансфера на выход: Александр Ломовицкий отправился в «Рубин», а Гапонов и Мелкадзе продолжат карьеру соответственно в «Крыльях Советов» и «Сочи».

«Рубин»

Команда Леонида Слуцкого пережила такой кризис, что зимой остро нуждалась в обновлении. В итоге «Рубин» успешно закрыл три знаковые сделки: по Александру Ломовицкому, Виталию Лисаковичу и Константину Кучаеву. Но были и менее заметные приобретения: Егор Тесленко перешел из КАМАЗа, Даниил Кузнецов — из «Зенита-2», а Марат Апшацев — из «Томи».

Джордже Деспотович, на которого делалась ставка в атаке, теперь будет зажигать в тульском «Арсенале». В этом же направлении отправился Данил Степанов. Иван Игнатьев, за которого «Рубин» отдал 7 миллионов евро, уехал перезагружать карьеру в Самару. А разорвавший контракт Олег Шатов вернулся в родной «Урал».

«Урал»

Переход Шатова можно считать единственным усилением для «Урала» этой зимой. Помимо Олега в клуб пришли еще два новичка, однако вряд ли их имена что-то скажут широкой публике. Александр Юшин выступал за «Нефтехимик», а юный грузин Лука Цулукидзе только начинает свой путь во взрослом футболе.

Кроме Арсена Адамова, перешедшего в «Зенит», состав «Урала» покинули Бранко Йовичич, Владимир Рыков, Андрей Панюков и Артем Максименко. Вместе с Адамовым в «Зенит» мог перейти и Иван Кузьмичев, но защитник молодежной сборной России пока остается в «Урале».

«Арсенал»

Туляки выкупили Данила Степанова, права на которого принадлежали «Рубину». Усилить атаку должен проблемный, но добротный по меркам РПЛ Джордже Деспотович. Вернулся из аренды белорусский хавбек Валерий Громыко.

Руслан Камболов, который перебрался в «Арсенал» в сентябре, не впечатлил Божовича и уже расторг контракт, оставшись без команды. Серьезной потерей для туляков, скорее всего, станет уход Даниила Хлусевича в «Спартак». В первой части сезона он был одним из лидеров команды.

«Нижний Новгород»

Состав команды Александра Кержакова зимой пополнили девять футболистов. Из них можно выделить прежде всего известного по выступлениям за «Уфу» и московское «Динамо» Сильвестра Игбуна. Также «Нижний» взял в аренду двух воспитанников «Зенита» — Кирилла Кравцова и Никиту Гойло. Должен усилить команду опытный Дмитрий Стоцкий. Есть и иностранные новички: норвежец Ларс Олден Ларсен и игрок сборной Анголы Милсон.

Павел Могилевец, на счету которого четыре матча за сборную России, покинул «Нижний Новгород» и до сих пор находится без команды. Петрус Бумаль, заработавший скандальное удаление в матче с «Зенитом» (получил две желтые карточки за три минуты), перебрался в венгерский «Уйпешт». Контракты Бекима Балая, Артема Галаджана, Андрея Синицына и Александра Сапеты были расторгнуты.

«Ростов»

В «Ростове» этой зимой обошлись без громких трансферов. В аренду из «Локо» был взят Александр Сильянов, воспитанника «Спартака» Степана Мельникова купили за скромные 90 тысяч евро, а Егор Голенков, который неудачно съездил в Чехию, достался клубу бесплатно.

Но наибольший интерес из новичков «Ростова» вызывает Магнус Кнудсен. За него дончане отдали «Лиллестрему» 1 миллион евро. Кнудсен выступает за молодежную сборную Норвегии и может закрыть сразу несколько позиций в середине поля.

Кирилл Боженов снова отправился в «Химки» на правах аренды. Туда же бесплатно уехал Павел Мамаев. Главный актив «Ростова» и его капитан — Данил Глебов — остается в клубе, несмотря на многочисленные трансферные слухи.

«Уфа»

Гамид Агаларов, которого весь сезон активно отправляли в топ-клубы РПЛ, остается в «Уфе» минимум до лета. Осенью руководство клуба подтверждало интерес к игроку, но лучший страйкер РПЛ так и не отправился на повышение.

А вот Моритц Бауэр, Азер Алиев и голкипер Алексей Кузнецов, в сентябре отбивший пять пенальти в матче Кубка России, без проблем покинули команду.

На правах свободного агента в «Уфу» перебрался португалец Тьягу Родригеш. Он прошел школы «Спортинга» и «Порту», но не играл за их основные команды. До февраля 2022 года Родригеш выступал за саудовский клуб «Аль-Хазм». Но главное — теперь в «Уфе» будет играть двоюродный брат Ромелу Лукаку! Боли Болинголи взят в аренду из «Селтика».

«Химки»

Среди аутсайдеров самое масштабное обновление пережили «Химки». Во-первых, клуб снова поменял тренера: Игоря Черевченко уволили второй раз за полгода, а команду возглавил Сергей Юран, вместо которого летом 2020-го и приходил Черевченко.

Среди трансферов выделяется подписание опытных Жиркова, Григалавы и Мамаева. Также отметим переход Александра Руденко, который подавал большие надежды и был хорош в матчах за «Спартак-2», но пока не смог до конца адаптироваться к взрослому футболу. Список новичков «Химок» продолжили Кирилл Боженов, Бутта Магомедов из «Алании», серб Неманья Главчич, бразилец Бруну Виана, африканцы Лоуренс Анвон Николас и Дидье Ламкель Зе.

Борьба за выживание в этом сезоне будет особенно острой.