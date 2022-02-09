Как Гисдоль меняет «Локомотив» на сборах. Девять наблюдений

Проблемы в обороне и адаптация новичков.

Эти зимние сборы — первые для Маркуса Гисдоля в статусе главного тренера «Локомотива». Немец пришел в клуб по ходу сезона и не проводил с командой подготовительную работу. Сейчас у специалиста эта возможность наконец-то появилась.

Москвичи уже успели сыграть три контрольные встречи: с «Яблонцем», «Спартой» и «Мальме». Да, стоит делать скидку на то, что это товарищеские матчи, но надо учесть важный нюанс — Гисдоль в отличие, например, от Ваноли находится в «Локо» с октября и уже имеет за плечами определенный опыт работы со своей командой. За счет новичков и появившихся благодаря им возможностей Маркус будет менять структуру игры красно-зеленых и пытаться внедрять в нее свежие идеи, чем уже и начал заниматься.

1. Еще осенью из-за травмы Гильерме место в воротах «Локомотива» занял 18-летний Даниил Худяков. Он провел шесть оставшихся до зимней паузы матчей, в том числе две встречи в Лиге Европы. В контрольных играх молодой голкипер три раза из трех выходил в стартовом составе, а с «Мальме» пробыл на поле все 90 минут. Да, заметно, что у Худякова пока мало опыта и порой он начинает нервничать даже по ходу товарищеских матчей — частенько не вовремя выходит из ворот, не всегда уверенно снимает кроссы и иногда чересчур суетится, принимая решения под давлением. Весной Худякову предстоит конкурировать с выздоровевшим Гильерме, но это не значит, что молодой голкипер сразу сядет в запас, — в реакции и игре на ленточке он уже сейчас, считаю, не хуже легенды железнодорожников, а омолаживать состав — в интересах новой стратегии клуба.

2. Что касается центра обороны, то здесь наиболее вероятным вариантом будет пара Пабло — Едвай. На данный момент, как кажется, это самое слабое звено в построениях «Локомотива». Как только Гисдоль пришел в клуб, он начал использовать расстановку 4-4-2. Осенью два центральных защитника не были большой проблемой для команды, но сейчас все стало куда сложнее. Пабло плохо играет в ситуациях «один в один» и в роли ведущего центрбека совершает непростительно много ошибок. Едвай же все время оказывается на шаг впереди относительно всей оборонительной линии, и, естественно, хорвату без проблем закидывают мяч за шиворот, тем самым выключая его из игры. Катастрофична в этом плане потеря Мурило. Бразилец был одним из лучших в РПЛ по игре на мяче и классно опекал соперников — с его уходом защита железнодорожников потеряла в надежности.

Чего только стоит первый пропущенный мяч в игре со «Спартой». Подача в штрафную, а игрока, выбегающего из-за спин, никто не контролирует — тот легко поражает ворота москвичей. Особенно ненадежна оборона «Локомотива» при контратаках соперников. Двойка центральных защитников постоянно смещается то вправо, то влево, пытаясь накрыть игрока с мячом, но при этом оставляет пустые зоны и дарит массу пространства для маневра. Если учесть и тот факт, что Пабло и Едвай испытывают проблемы под прессингом, то за оборону «Локо» весной пока тревожно. Тем более что новичок Мампасси пока явно не адаптировался в команде.

3. Чуть лучше дела обстоят с крайними защитниками. Ненахов — латераль с оборонительным уклоном, не поддерживает атаки особенно активно, зато в защите ведет себя дисциплинированно. Рыбус же обладает гораздо более широким функционалом — не только уверенно держит позицию, но по ситуации может уходить в центр и меняться позициями с партнерами. По ходу товарищеских матчей края играли стабильно, без серьезных спадов, что очень ценно для нынешнего «Локо». Гисдоль хочет использовать для ведения мяча рабочие ноги каждого из латералей, не рискуя часто терять мяч. Крайние защитники стали встречать соперников уже на чужой половине поля и после получения мяча пытаться его контролировать — осенью это не получалось реализовывать из-за большого количества травм. Остальные кандидаты на место крайних защитников стартового состава, которых тренерский штаб пробовал до этого, не были настолько убедительны, как Рыбус и Ненахов, так что их появления вряд ли можно ожидать после рестарта чемпионата.

До зимней паузы Гисдоль хотел выводить мяч при максимально широком расположении крайних защитников. Но эта идея так и не оправдала себя: футболисты «проседали» физически и не могли сыграть необходимым образом больше 60-70 минут. В матче с «Мальме» москвичи использовали все те же 4-4-2, но с узкими флангами. В этом есть свои плюсы, однако при этом «Локо» терял контроль над краями обороны. Из-за этого, в частности, возникала несогласованность в действиях центральных защитников: они не разбирали между собой игроков, неплотно держали противников на стандартах. Задача Гисдоля на ближайшие недели — найти баланс в игре крайних защитников и наиграть выбранную пару в центре обороны.

Футболисты «Локомотива». ФК «Локомотив»

4. По ситуации приходить защите на помощь может Дмитрий Баринов. В прошлом году россиянин не только опускался третьим в центр обороны, но и играл в паре центрбеков, так что опыт выступления на этой позиции у хавбека есть. При насыщенной полузащите соперника его умение бороться полностью компенсируют небольшой для защитника рост. Несмотря на то что в товарищеских матчах Баринов редко куда-то уходил из центра поля, в момент начала прессинга со стороны соперника Дмитрий отходил чуть назад и помогал выжимать противника на его половину.

Однако чаще выход из обороны «Локо» осуществляет за счет длинных передач на флангах. Физическая подготовка, вероятно, играет в этом решающую роль. Получающие мяч полузащитники переводят его в центр или же пытаются раскачать противника на своем краю. Уход Мурило, обладающего хорошим пасом, вынудил Гисдоля перестраиваться.

На данный момент все огрехи фланговых игроков подчищают Бабкин и Марадишвили, но что будет по ходу сезона — загадка. Розыгрыши мяча от ворот и штрафные на своей половине поля «Локо» разыгрывает низом, при выводе через центр москвичи сразу же теряют мяч, а футболистов типа Марко Верратти, которые бы быстро протаскивали мяч от одного участка поля до другого, у железнодорожников нет, поэтому расчет исключительно на выход в атаку через фланги очень рискован.

5. На этих сборах «Локомотив» чаще всего играл по схеме 4-2-3-1. Два опорника в центре, идеальное сочетание — Марадишвили — Баринов. Постепенно возвращаясь в строй после травмы, Дмитрий с каждым днем увеличивал свою значимость для команды и помогал Гисдолю в реализации его идей. Баринов стал важным игроком в продвижении мяча. И в позиционных атаках, и в контрвыпадах он хорошо чувствовал момент и понимал, когда необходимо отдавать передачу между линиями, при этом сохраняя концентрацию в случае потери.

Марадишвили при Гисдоле стал футболистом, который оказывается в нужном месте в нужное время. Поддерживает темп игры, исправляет ошибки партнеров в переводах и берет игру на себя. В центральной зоне от этих двух хавбеков зависит очень многое: получат ли вингеры мяч в финальной четверти, не пропустят ли шальную атаку защитники. По контрольным матчам кажется, что Баринов и Марадишвили так и не уходили в отпуск, — они действительно уже сейчас готовы выходить и выступать за «Локо» в чемпионате России.

6. Мозг атак нынешнего «Локомотива» — Рифат Жемалетдинов. Он развивает атаки команды, выбирает их направление, пытается задействовать весь наступательный блок железнодорожников. Россиянин располагается под нападающим — очень близко к чужим воротам, что позволяет ему как можно чаще встречаться с мячом перед штрафной. Жемалетдинов также может выйти на обоих флангах атаки и при этом не потерять в качестве выполнения своих диспетчерских функций. Значение Жемалетдинова для «Локо» сопоставимо с влиянием на игру москвичей Алексея Миранчука пару лет назад. В той команде также было плохо с креативом, но одним своим действием нынешний игрок «Аталанты» мог спасти ничью или даже выиграть для красно-зеленых встречу.

На позиции Жемалетдинова также может сыграть Алексис Бека-Бека. Он в отличие от Рифата, который при Николиче играл справа в полузащите, изначально рассматривался в качестве футболиста опорной зоны. В товарищеских встречах француз пока только набирает форму и, скорее всего, войдет в нужный ритм игры ближе к возобновлению чемпионата.

Тогда можно будет говорить о роли Бека-Бека для меняющейся команды более предметно. Пока же есть ощущение, что молодому французу удобнее находиться между «десяткой» и вингером.

К весне Гисдолю нужно будет определиться — либо оставаться со схемой 4-2-3-1 и использовать или Бека-Бека, или Жемалетдинова, либо переходить на 4-1-4-1 и делать полузащиту разнообразнее. Тем более что с приходом Яна Кухты штрафные должны стать серьезным оружием, и будет любопытно понаблюдать за тем, как Бека-Бека станет их исполнять, ведь даже с 30-40 метров у него очень приличные диагональные переводы.

8. Главная проблема «Локомотива» — отсутствие системных позиционных атак. Ни с «Яблонцем», ни со «Спартой», ни с «Мальме» игроки красно-зеленых на чужой половине поля в среднем не могли отдать между собой больше 4-5 передач. Если осенью это можно было списать на несыгранность, то сейчас, еще и с учетом не самых сильных соперников, это объясняется только тем, что это просто не отработано на тренировках.

Большое внимание уделяется прессингу и отборам у чужой штрафной, а результата в работе над командными действиями не было видно ни до зимнего перерыва, ни во время него. Если схема 4-2-3-1 с оборонительным центром поля не работает, то абсолютно точно можно было перейти на 4-5-1 и облегчить себе задачу. Значительная часть сбора уже прошла, и на данный момент все идет к тому, что осенний сценарий «Локо» повторится: активный прессинг в первые 30 минут, «просадка» по «физике» во втором тайме и полное отсутствие владения в последние полчаса матча.

Да, Гисдоль славится тем, что у его команд не поставлена позиционная игра в атаке, он делает ставку на доставку мяча к чужим воротам за считаные секунды, но против «автобусов» аутсайдеров наверняка будут нужны и отлаженные действия при длительном расшатывании обороны соперника.

9. На данный момент самый яркий новичок «Локомотива» — Ян Кухта, который за три товарищеских матча уже успел забить четыре мяча. Многие отмечают, что чех приехал в распоряжение москвичей в очень хорошей форме. В этих матчах форвард показал, что может действовать в борьбе: стягивать на себя защитников, при этом подстраиваясь под мяч и на стандартах, и в штрафной, и даже в падении. Через Кухту железнодорожники проводят большинство атак. Одна из комбинаций — длинная передача за спину защитникам в надежде на то, что чех сможет опередить соперника и найти возможность для удара. Но иногда возникают проблемы из-за того, что Ян средне играет один в один. Принимать мяч становится бессмысленно, потому что противник успевает развернуться к нему лицом и опасного момента создать не получается.

Второй новичок «Локо» в атаке — Вильсон Изидор. Француз был неплох при 4-2-3-1, исполняя роль левого инсайда: там он мог использовать и скорость, и технику. Изидор здорово играет лицом к воротам на ограниченном пространстве — из-за его длинных ног соперникам тяжелее определить, куда он направит мяч, и до последнего момента они вынуждены плассироваться. Но действуя при 4-4-2 в паре с Кухтой, Изидор терялся — долго подстраивался под мяч и бил уже не из самых выгодных позиций.

Основная задумка Гисдоля в атаке — узкое расположение одного из вингеров (Керка, Рыбчинского) с хорошей разрезающей передачей. В контратаках расстановка превращается в 4-4-1-1, тем самым освобождая канал для паса между линий. На острие поочередно оказываются то Кухта, то Изидор, которые прорываются между центральными защитниками и пытаются увести мяч либо влево, либо вправо и пробраться еще ближе к воротам. Нападение «Локомотива» сильно кренит влево, но оно и понятно: почти все игроки атаки железнодорожников правоногие и стремятся бить из удобных позиций, кроме того, Рыбус впереди активнее и увереннее Ненахова.