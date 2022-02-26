«Спартак» добудет ничью, «Зенит» победит «Рубин». Прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ
«Нижний Новгород» — «Урал»
«Химки» — «Динамо»
Борис Игнатьев — 0:2. «Химки» вновь сменили главного тренера. Сергею Юрану не хватит времени на знакомство с командой и выстраивание игры. А «Динамо» хорошо играло на сборах не только с точки зрения результата, но и качества.
Алексей Яшин — 0:2. «Динамо» усилилось, есть чемпионские амбиции. Стадион в Химках для динамовцев гостевой лишь относительно, поэтому они будут играть на победу.
«Сочи» — «Арсенал»
Борис Игнатьев — 2:0. Разные по силе и качеству игры команды. «Сочи» на сборах играл довольно внятно, хотя и находился под нагрузками.
Алексей Яшин — 3:1. «Сочи» претендует на место в тройке, у него есть амбиции. Он выиграет, причем, думаю, с разностью в два мяча.
«Спартак» — ЦСКА
Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА мне больше нравился на сборах, но отдаю должное «Спартаку». С новым тренером и эмоциями от болельщиков на домашнем стадионе он добудет ничью.
Алексей Яшин — 2:2. Тут будет ничья, скорее всего, результативная.
«Ростов» — «Крылья Советов»
Борис Игнатьев — 1:1. «Крылья Советов» на сборах показывали смотрибельный и качественный футбол, но дома «Ростов» добьется ничейного результата.
Алексей Яшин — 2:1. Во время зимнего перерыва «Ростов» собрался. Дома он выиграет.
«Краснодар» — «Локомотив»
Борис Игнатьев — 2:0. «Краснодар» с новым тренером Даниэлем Фарке идет по проторенному пути, качество игры стабилизируется. «Локомотив» допускает много ошибок в обороне, до сих пор нет определенного состава.
Алексей Яшин — 3:2. Обе команды играют в атакующий футбол. Матч будет результативным, но выиграет «Краснодар».
«Ахмат» — «Уфа»
Борис Игнатьев — 1:0. «Ахмат» добьется победы. У грозненцев более качественный состав, играют они дома, да и на сборах выглядели лучше «Уфы».
Алексей Яшин — 1:1. Будет напряженный матч. Склоняюсь к ничьей.
«Зенит» — «Рубин»
Борис Игнатьев — 2:0. «Зенит» уже стартовал на международной арене. Питерцы подготовлены лучше «Рубина», поэтому они уверенно выиграют.
Алексей Яшин — 3:1. Конечно, «Зенит» выиграет. Причем с разностью в два мяча.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|31.05
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7