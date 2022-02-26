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«Спартак» добудет ничью, «Зенит» победит «Рубин». Прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ

Музыкант Алексей Яшин спрогнозировал матчи 19-го тура РПЛ
Антон Заболотный — Самюэль Жиго.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Алексей Яшин.

«Нижний Новгород» — «Урал»

Борис Игнатьев — 0:0. Обе команды на тренировочных сборах показывали не лучший результат. Думаю, они в поисках игры и состава. Неизвестно, сколько времени у них на это уйдет. Будет безголевая ничья.
Алексей Яшин — 1:1. Команды более-менее одинакового уровня, играют в Нижнем. «Нижний
Новгород» хорошо начал чемпионат, но «Урал» позже набрал ход и догнал его в таблице. Думаю, будет ничья.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Нижний Новгород (Нижний Новгород)
Нижний Новгород
Урал

«Химки» — «Динамо»

Борис Игнатьев — 0:2. «Химки» вновь сменили главного тренера. Сергею Юрану не хватит времени на знакомство с командой и выстраивание игры. А «Динамо» хорошо играло на сборах не только с точки зрения результата, но и качества.

Алексей Яшин — 0:2. «Динамо» усилилось, есть чемпионские амбиции. Стадион в Химках для динамовцев гостевой лишь относительно, поэтому они будут играть на победу.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
Динамо

«Сочи» — «Арсенал»

Борис Игнатьев — 2:0. Разные по силе и качеству игры команды. «Сочи» на сборах играл довольно внятно, хотя и находился под нагрузками.

Алексей Яшин — 3:1. «Сочи» претендует на место в тройке, у него есть амбиции. Он выиграет, причем, думаю, с разностью в два мяча.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 16:30. Фишт (Сочи)
Сочи
Арсенал Т

«Спартак» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА мне больше нравился на сборах, но отдаю должное «Спартаку». С новым тренером и эмоциями от болельщиков на домашнем стадионе он добудет ничью.

Алексей Яшин — 2:2. Тут будет ничья, скорее всего, результативная.

26.02.2022 | Спартак — ЦСКА

«Ростов» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:1. «Крылья Советов» на сборах показывали смотрибельный и качественный футбол, но дома «Ростов» добьется ничейного результата.

Алексей Яшин — 2:1. Во время зимнего перерыва «Ростов» собрался. Дома он выиграет.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
31 мая, 00:00. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
Крылья Советов

«Краснодар» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 2:0. «Краснодар» с новым тренером Даниэлем Фарке идет по проторенному пути, качество игры стабилизируется. «Локомотив» допускает много ошибок в обороне, до сих пор нет определенного состава.

Алексей Яшин — 3:2. Обе команды играют в атакующий футбол. Матч будет результативным, но выиграет «Краснодар».

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
31 мая, 00:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Ахмат» — «Уфа»

Борис Игнатьев — 1:0. «Ахмат» добьется победы. У грозненцев более качественный состав, играют они дома, да и на сборах выглядели лучше «Уфы».

Алексей Яшин — 1:1. Будет напряженный матч. Склоняюсь к ничьей.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
27 февр, 19:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Уфа

«Зенит» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 2:0. «Зенит» уже стартовал на международной арене. Питерцы подготовлены лучше «Рубина», поэтому они уверенно выиграют.

Алексей Яшин — 3:1. Конечно, «Зенит» выиграет. Причем с разностью в два мяча.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
28 февр, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Рубин

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
ЦСКА

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
16
4
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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