«Спартак» добудет ничью, «Зенит» победит «Рубин». Прогнозы на матчи 19-го тура РПЛ

Противостояние экспертов и болельщиков продолжают экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев и музыкант Алексей Яшин.

«Нижний Новгород» — «Урал»

Борис Игнатьев — 0:0. Обе команды на тренировочных сборах показывали не лучший результат. Думаю, они в поисках игры и состава. Неизвестно, сколько времени у них на это уйдет. Будет безголевая ничья.

Алексей Яшин — 1:1. Команды более-менее одинакового уровня, играют в Нижнем. «Нижний

Новгород» хорошо начал чемпионат, но «Урал» позже набрал ход и догнал его в таблице. Думаю, будет ничья.

«Химки» — «Динамо»

Борис Игнатьев — 0:2. «Химки» вновь сменили главного тренера. Сергею Юрану не хватит времени на знакомство с командой и выстраивание игры. А «Динамо» хорошо играло на сборах не только с точки зрения результата, но и качества.

Алексей Яшин — 0:2. «Динамо» усилилось, есть чемпионские амбиции. Стадион в Химках для динамовцев гостевой лишь относительно, поэтому они будут играть на победу.

«Сочи» — «Арсенал»

Борис Игнатьев — 2:0. Разные по силе и качеству игры команды. «Сочи» на сборах играл довольно внятно, хотя и находился под нагрузками.

Алексей Яшин — 3:1. «Сочи» претендует на место в тройке, у него есть амбиции. Он выиграет, причем, думаю, с разностью в два мяча.

«Спартак» — ЦСКА

Борис Игнатьев — 1:1. ЦСКА мне больше нравился на сборах, но отдаю должное «Спартаку». С новым тренером и эмоциями от болельщиков на домашнем стадионе он добудет ничью.

Алексей Яшин — 2:2. Тут будет ничья, скорее всего, результативная.

«Ростов» — «Крылья Советов»

Борис Игнатьев — 1:1. «Крылья Советов» на сборах показывали смотрибельный и качественный футбол, но дома «Ростов» добьется ничейного результата.

Алексей Яшин — 2:1. Во время зимнего перерыва «Ростов» собрался. Дома он выиграет.

«Краснодар» — «Локомотив»

Борис Игнатьев — 2:0. «Краснодар» с новым тренером Даниэлем Фарке идет по проторенному пути, качество игры стабилизируется. «Локомотив» допускает много ошибок в обороне, до сих пор нет определенного состава.

Алексей Яшин — 3:2. Обе команды играют в атакующий футбол. Матч будет результативным, но выиграет «Краснодар».

«Ахмат» — «Уфа»

Борис Игнатьев — 1:0. «Ахмат» добьется победы. У грозненцев более качественный состав, играют они дома, да и на сборах выглядели лучше «Уфы».

Алексей Яшин — 1:1. Будет напряженный матч. Склоняюсь к ничьей.

«Зенит» — «Рубин»

Борис Игнатьев — 2:0. «Зенит» уже стартовал на международной арене. Питерцы подготовлены лучше «Рубина», поэтому они уверенно выиграют.

Алексей Яшин — 3:1. Конечно, «Зенит» выиграет. Причем с разностью в два мяча.