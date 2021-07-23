Чемпионат начнется на пустом стадионе в Ростове, а фанаты «Спартака» не понимают, ехать ли им в Казань.

За пару дней до старта сезона встал вопрос — а смогут ли вообще болельщики попасть на матчи первого тура. И если да, то в каком количестве. Началось все, напомним, с письма Роспотребнадзора «Спартаку», в котором клуб известили об ограничении посещаемости на первый домашний матч с «Нижним Новгородом» (7 августа) 500 зрителями. Потом пошла цепная реакция — сначала среди московских клубов, а потом уже и за пределами столичного региона. В среду вопросов было больше, чем ответов, а в четверг ситуация по ключевым матчам вроде бы начала проясняться. Однако именно что «вроде бы», поскольку в пятницу утром начали появляться новые вводные.

Что происходит в Казани?

Едва ли не больше всего вопросов по матчу между «Рубином» и «Спартаком», который запланирован на субботу, 24 июля, в Казани.

Утром в четверг «Рубин» объявил, что игра пройдет со зрителями, численность которых составит не более 30 процентов от общей заполняемости стадиона. Естественно, при соблюдении всех антиковидных мер безопасности. 2392 билета, реализованные ранее в гостевой сектор для болельщиков «Спартака», оставались действительными.

Матч #РубинСпартак пройдет в присутствии болельщиков, численность которых составит не более 30% от общей заполняемости стадиона, с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности ?



Подробнее: https://t.co/AjNfWfNyvd pic.twitter.com/FfQgsG120Q — «Рубин» Казань (@fcrk) July 22, 2021

Однако в пятницу утром заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила о том, что матч должен пройти при присутствии на стадионе не более чем 500 человек.

«У нас допускается проведение массовых мероприятий согласно тем критериям, которые определены постановлением главного государственного санитарного врача РФ — до 500 участников. Включая членов команды, судейский состав, обслуживающий персонал. Поэтому в данном случае не говорим о 30-процентной загрузке. В данном случае матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по данному мероприятию в связке с постановлением мы направили в Кабинет министров Татарстана», — приводит слова Авдониной «Бизнес Online».

На данный момент непонятно, как в итоге разрешится ситуация и стоит ли болельщикам «Спартака» ехать в Казань.

Нет ясности и с матчем «Локомотив» — «Арсенал», который должен пройти в Москве в субботу, 24 июля. В четверг вечером пресс-служба железнодорожников распространила следующее сообщение:

«Уважаемые болельщики «Локомотива», мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион. Мы надеялись получить эти данные все последние дни, но даже сегодня, меньше чем за двое суток до игры, мы не можем предоставить вам корректную информацию о проходе на стадион на матч с «Арсеналом». Клуб ожидает получить финальное разъяснение от надзорных органов в течение пятницы».

Уважаемые болельщики «Локомотива», мы понимаем, что до первого матча команды в новом сезоне остается совсем немного времени, но на данный момент клуб не имеет однозначной информации по правилам допуска зрителей на стадион. pic.twitter.com/fAXA0rQkQ4 — «Локомотив» (@fclokomotiv) July 22, 2021

Старт на пустом стадионе

Начнется чемпионат точно без зрителей. Вынесенный на пятницу матч «Ростов» — «Динамо» пройдет без зрителей на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Клубу, который рассчитывал на 50-процентную заполняемость стадиона, пришлось извиняться перед болельщиками и задуматься о процедуре возврата билетов. Естественно, главная пострадавшая сторона в этой ситуации — это болельщики «Динамо», запланировавшие выезд и оплатившие билеты и гостиницы.

Фанаты «Зенита» бойкотируют игру в Химках

Не более 1 тысячи болельщиков смогут посетить игру «Химки» — «Зенит». При этом допуск на стадион будет осуществляться по QR-кодам.

Такой расклад категорически не устроил фанатов «Зенита».

«За два дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты, — говорится в заявлении объединение болельщиков «Ландскрона». — Ситуацию с организацией матча считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну».

Решения принимает не РПЛ, а Роспотребнадзор

Ситуация с допуском на трибуны вызвала большое недовольство болельщиков, и критике, естественно, подверглась РПЛ. Сразу после решения по ростовскому матчу лига попыталась объяснить ситуацию. «В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора, — говорится в заявлении лиги. — К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее».

В лиге также выразили надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать РПЛ и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять.

РПЛ вполне заслуженно получает критику от фанатов — лига проводит соревнования и в первую очередь несет ответственность за весь сложившийся бардак. Но здесь тоже надо понимать — сдвинуть такого гиганта, как Роспотребнадзор, лиге объективно не под силу. Борьба с коронавирусом — дело важное, но последовательности в нем явно не хватает. Можно привести множество примеров, когда нефутбольные мероприятия в футбольных регионах собирали большую и плотную аудиторию. Но на стадионах этого делать нельзя. Это лишний повод задаться вопросом о том, футбольная у нас страна или нет.