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Есть ли смысл фанатам «Спартака» ехать в Казань? Что известно о допуске болельщиков в первом туре РПЛ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 20:30
Болельщики «Спартака» в Казани. Фото Александр Волгин Болельщики «Спартака» в Казани. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Болельщики «Спартака» в Казани. Фото Александр Волгин
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Началось все с информации о том, что «Спартак» сможет запустить на первый домашний матч чемпионата с «Нижним Новгородом» не более 500 зрителей. Письмо с соответствующим распоряжением клуб получил от Роспотребнадзора. Тут важно отметить, что первый раз дома красно-белые сыграют только в 3-м туре.

Позже выяснилось, что не все гладко и с игрой красно-белых против «Рубина» в первом туре. В среду стало известно, что управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан запретило присутствие зрителей на матче. Все стороны ждут решения республиканских властей, а «Рубин» приостановил продажу билетов на игру.

«Спартак» находится в постоянном контакте с «Рубином», — говорится в официальном заявлении красно-белых. — Мы оперативно сообщим вам о возможности посещения субботнего матча, как только появится новая информация«. Это при том, что выезд в Казань — традиционно массовый для спартаковских болельщиков.

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Похожая ситуация и в других регионах. Так, например, «Урал» приостановил продажу билетов на два первых домашних матча сезона — против «Краснодара» и «Нижнего Новгорода».

«Приостановка продажи билетов пока ничего не означает, — заявил «СЭ» президент клуба Григорий Иванов. — Мы это сделали из-за нестабильной ситуации. Вопрос решится на уровне губернатора Свердловской области и штаба, но эта ситуация еще будет рассматриваться. Мы хотим, чтобы наши болельщики смогли попасть на матчи. Пусть и не на полный стадион, но все равно бы смогли посетить игры. Мы работаем над этим вопросом. Когда будет какая-то ясность, мы все скажем и продолжим продажу билетов».

«Крылья Советов» сообщили, что матч против «Ахмата» может пройти без зрителей.

«Окончательное решение о допуске зрителей будет принято после официального решения соответствующих органов. Информация появится в ближайшее время», — говорится в сообщении клуба в Twitter.

Не все просто и в московском регионе. По информации «СЭ», высока вероятность, что Роспотребнадзор по Московской области повторит меры старшего брата из Москвы, и на матч «Химки» — «Зенит» пустят до 500 зрителей.

ЦСКА и «Локомотив», которым в первом туре играть дома, объявили, что их стадионы внесены в число объектов, входящих в зону Covid-free. Клубы заявили, что они прорабатывают вариант посещения стадиона без ограничения по количеству зрителей с наличием у каждого болельщика QR-кода. Но ясности пока все равно нет.

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Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сказал ТАСС, что посещаемость матчей будет превышать 500 человек при наличии у болельщиков QR-кодов, хотя изначально речь шла о 15 тысячах зрителей. В Черкизове пока не торопят события: «Окончательную информацию о допуске болельщиков на матч «Локомотив» — «Арсенал» мы объявим позднее».

Пока нет информации о существенных ограничениях по «Ростову» и «Нижнему Новгороду». Наверняка многое прояснится в четверг, ведь чемпионат стартует уже в пятницу матчем «Ростов» — «Динамо».

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