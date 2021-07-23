«Три года на дерьмовой позиции». Дриусси наконец-то уходит из «Зенита»

Впереди — солнечная Флорида?

По информации «СЭ», 25-летний форвард «Зенита» Себастьян Дриусси в ближайшее время покинет клуб. Аргентинец, скорее всего, отправится в МЛС. Вспоминаем основные моменты его карьеры в Санкт-Петербурге.

Мог оказаться в «Спартаке», но выбрал «Зенит»

Изначально пресса связывала Дриусси с другим российском клубом — «Спартаком». Тогда еще форвард «Ривер Плейт» отжигал на родине: за 29 матчей в чемпионате Аргентины он забил 18 голов и отдал 3 результативных передачи. В молодежной сборной страны играл бок о бок с Джованни Симеоне и Анхелем Корреа.

Дриусси даже не скрывал того факта, что мог перейти «Спартак». Однако красно-белые, по словам футболиста, не соответствовали его амбициям. «Да, «Спартак» интересовался мной. Но я выбрал «Зенит», потому что это по-настоящему большой клуб», — заявил он в 2018 году.

Яркое начало и резкий спад в игре

Трансфер Дриусси обошелся «Зениту» в 15 миллионов евро. Вместе с ним в клубе оказались и другие аргентинцы: Эммануэль Маммана, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер, Леандро Паредес. Последний, кстати, повлиял на переход Дриусси в «Зенит». «Я очень хотел играть в одной команде с Лео», — признался он.

Первый сезон ушел на адаптацию. Зато на второй год своего пребывания в России аргентинец показал отличный футбол: 27 матчей в РПЛ, 10 голов и 7 результативных передач. В списке лучших бомбардиров команды он обошел и Сердара Азмуна (9), и Артема Дзюбу (8).

После этого в игре Дриусси случился спад. Сказалась большая конкуренция: в центре атаки чаще всего действовали Дзюба и Азмун, а по флангам могли сыграть Алексей Сутормин, Роберт Мак, Ригони, Малком и Далер Кузяев.

«Я играю на дерьмовой позиции уже три года!»

Не обошли стороной Дриусси и травмы, но именно смена позиции сильнее всего ударила по его карьере. До того, как переехать в Россию, аргентинец был центральным нападающим, лишь изредка выходя на фланге. Но в «Зените» чаще всего выходил именно слева.

Терпение Дриусси кончилось в декабре 2020 года. Тогда он признался, что хочет вернуться на родину. «Очень скучаю по «Ривер Плейт», скучаю по игре форвардом. Сильно скучаю... Я играю на дерьмовой позиции уже три года! Устал от этого. Готов вернуться в любой момент», — сказал он во время одного из стримов.

В марте Дриусси снова обратился к фанатам «Ривер Плейта». «Я вернусь в июне», — написал аргентинец, чей контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года, в чате на Twitch.

Дриусси и правда мог вернуться в «Ривер Плейт», но в итоге перейдет в один из клубов МЛС. По всей видимости, это будет «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. По ходу нескольких прошлых трансферных окон говорилось об интересе команды из Флориды к аргентинцу. А потом уже можно и на родину.

У «Зенита» же благодаря уходу Дриусси освободится один легионерский слот. Который можно будет использовать под усиление к Лиге чемпионов — именно успешное выступление в еврокубках должно стать главной задачей сине-бело-голубых в новом сезоне.