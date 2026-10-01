Роналду грозит дисквалификация до шести месяцев за отъезд из сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован и оштрафован после самовольного ухода из расположения национальной команды, этом сообщает A Bola.

Согласно дисциплинарному регламенту Португальской футбольной федерации, 41-летнему футболисту грозит отстранение от матчей сборной на срок от одного до шести месяцев. Также Роналду может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 евро.

В среду, 30 сентября, главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. В предыдущей встрече турнира с Норвегией (2:1) форвард на поле не выходил.

После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода. Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить 41-летнего португальца передумать, но получили отказ. 1 октября журналист Фабрицио Романо сообщил, что игрок приземлился в Мадриде.

Роналду провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций.