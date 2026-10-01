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Роналду грозит дисквалификация до шести месяцев за отъезд из сборной Португалии

Роналду грозит дисквалификация до шести месяцев за отъезд из сборной Португалии

Сергей Ярошенко
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован и оштрафован после самовольного ухода из расположения национальной команды, этом сообщает A Bola.

Согласно дисциплинарному регламенту Португальской футбольной федерации, 41-летнему футболисту грозит отстранение от матчей сборной на срок от одного до шести месяцев. Также Роналду может быть оштрафован на сумму от 500 до 1000 евро.

В среду, 30 сентября, главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш на пресс-конференции заявил, что Роналду пропустит матч против сборной Дании 1 октября. В предыдущей встрече турнира с Норвегией (2:1) форвард на поле не выходил.

После этого форвард объявил, что принял решение покинуть расположение сборной Португалии, и пообещал в свое время рассказать правду о причинах ухода. Жезуш и глава федерации футбола Португалии Педру Проэнса в аэропорту Копенгагена пытались убедить 41-летнего португальца передумать, но получили отказ. 1 октября журналист Фабрицио Романо сообщил, что игрок приземлился в Мадриде.

Роналду провел за сборную 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций.

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