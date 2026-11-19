РФС подтвердил срок дисквалификации Заболотного до 25 декабря

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) подтвердил шестимесячную дисквалификацию бывшего нападающего «Спартака» Антона Заболотного за нарушение антидопинговых правил, сообщила пресс-служба союза.

Согласно опубликованному решению, срок наказания отсчитывается с 6 августа 2026 года, а его окончание с учетом ранее отбытого временного отстранения приходится на 25 декабря 2026-го. КДК зачел периоды с 24 по 29 апреля и с 1 июля по 5 августа.

Комитет также подтвердил аннулирование индивидуальных спортивных результатов Заболотного, достигнутых в период с 3 апреля по 25 декабря 2026 года. Решение принято на основании постановления дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА от 10 ноября.

В августе 35-летний футболист сообщил о шестимесячной дисквалификации после обнаружения запрещенного вещества в допинг-пробе. В том же месяце он присоединился к медиафутбольной команде СКА-Ростов. Ранее нападающий выступал за «Зенит», ЦСКА и «Спартак», а также за сборную России.

В августовской публикации «СЭ» юрист игрока Анна Анцелиович предполагала, что срок наказания завершится в середине января. Опубликованное теперь решение РФС устанавливает другую дату — 25 декабря 2026 года.