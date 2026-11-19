Саркисян не удивлен результатам «Локомотива»: «Пришли к абсолютной импотенции»

Известный телеведущий и болельщик «Локомотива» Таш Саркисян поделился с «СЭ» мнением о результатах железнодорожников в сезоне-2026/27.

После 14 туров чемпионата России команда занимает предпоследнее, 15-е место с 11 очками.

«Еще в прошлом году было понимание, что все держится на Батракове, но не было ожиданий, что настолько большая зависимость. Здесь не футбольная, а менеджерская история. Пришли к абсолютной импотенции. Странное отношение к поиску кадров. Имеем, что имеем. Все логично. Меня абсолютно не удивляют нынешние результаты», — сказал Саркисян «СЭ» на APSNY Media Weekend.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Михаила Галактионова, который был главным тренером команды с ноября 2022 года. При этом официально специалист покинул клуб лишь 17 ноября. В тот же день «Локомотив» объявил о том, что командой в ближайших матчах будет руководить Сергей Овчинников.

Железнодорожники проведут следующую игру 22 ноября против «Родины».