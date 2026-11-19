Семак о выходе GTA VI: «Зависимость от видеоигр — проблема целого поколения»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, назвавший зависимость от видеоигр проблемой целого поколения, заявил «РБК Спорт», что не ожидает снижения результативности игроков из-за выхода GTA VI.

19 ноября состоялся долгожданный релиз продолжения культовой франшизы — предпродажи игры превысили 1,5 млрд долларов за два дня до выхода.

Перед выходом GTA VI центровой «Хьюстон Рокетс» Стивен Адамс заявил, что она может негативно отразиться на результатах профессиональных спортсменов из-за снижения их эффективности. «Вам, ребята, стоит ожидать ноября. Результативность по всей лиге, по всем лигам — из-за выхода GTA упадет», — сказал баскетболист. А форвард «Ливерпуля» Александер Исак даже предупредил: «Думаю, с 19 ноября, когда выйдет игра, до меня будет сложно дозвониться. Я полностью погружусь в нее».

«На протяжении многих лет не было спада, связанного с компьютерными играми или другими какими-то увлечениями игроков. Скорее это некие функциональные спады, связанные с физиологическими процессами. У кого-то накапливается усталость, кто-то много играет в своих сборных и много перемещается, и это тоже влияет на физическую форму. В целом мы ожидаем, что все будут в самой лучшей форме и будут помогать команде добиваться того результата, который мы ждем», — сказал Семак.

Однако тренер признал, что зависимость от видеоигр — это серьезная проблема целого поколения, с которой сложно бороться во всех сферах жизни. «И у подрастающего поколения, и у действующих игроков проконтролировать на 100%, что они делают дома, конечно же, невозможно», — подчеркнул тренер. Он считает, что к игрокам с зависимостями, например от компьютерных игр или даже ночного чтения, нужно подходить индивидуально.

При этом в команде существуют определенные правила: игроки воздерживаются от использования телефонов во время собраний, игр и подготовки к ним. «Остальное время, конечно, отдано на откуп ребятам, надеемся на их профессионализм. Но тема серьезная, и, конечно, недалек тот час, когда мы все-таки найдем, каким образом можно будет влиять и сокращать время, которое проводят наши игроки в приставках или в компьютерных играх», — отметил Семак.

Многие спортсмены, особенно в командных видах спорта, любят видеоигры. Профессиональные игроки часто празднуют голы в стиле известных компьютерных персонажей. Они часто играют ночами, что ведет к недосыпанию и падению результатов. Чтобы избежать этого, тренеры часто запрещают консоли на выездных матчах и клубных базах. Один из самых известных геймеров среди спортсменов — Неймар: падение результатов некогда лучшего футболиста мира многие связывают с видеоиграми, из-за ночных игр «Сантос» не раз переносил тренировки, а сам Неймар пропускал матчи.

GTA (Grand Theft Auto, дословно — «великий угон автомобиля», — прим. «СЭ») — культовая серия компьютерных игр в жанре экшен. Версия Grand Theft Auto VI вышла 19 ноября; в Австралии и Юго-Восточной Азии из-за разницы во времени она по факту появилась 18 ноября. Разработка игры несколько раз откладывалась: изначально релиз ожидался в 2025 году, затем его перенесли на май, а после — на ноябрь 2026-го. Предыдущая часть серии игр, GTA V, вышла 13 лет назад.

«Зенит» — действующий лидер чемпионата: после 14 туров у команды 31 очко (10 побед, 1 ничья, 3 поражения, разница голов 32:15), на втором месте — московское «Динамо», идущее с теми же 31 очком: сине-бело-голубые опережают его по дополнительным показателям. Третий — «Спартак» (29). У «Зенита» — самая результативная атака лиги (32 мяча). Два лучших бомбардира РПЛ прямо сейчас — нападающие «Зенита»: у Максима Глушенкова и Александра Соболева — по 10 голов.

В субботу, 21 ноября, «Зенит» проведет первый матч после международной паузы — в 15-м туре РПЛ сине-бело-голубые в гостях сыграют с казанским «Рубином». Начало — в 17.30 мск.