Геркус о назначении Овчинникова в «Локомотив»: «Это легенда клуба. Пусть у него все получится»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал «СЭ» назначение Сергея Овчинникова на пост старшего тренера железнодорожников.

Овчинников будет руководить командой в ближайших матчах после отставки Михаила Галактионова, который был главным тренером с ноября 2022 года и официально покинул должность 17 ноября.

«От всей души желаю удачи Сергею Ивановичу. Это легенда клуба. Пусть у него все получится. Ситуация непростая, но тренерский штаб у «Локомотива» сейчас опытный. Александр Бородюк, Заур Хапов, Олег Пашинин — легендарные личности. Надеюсь, что у них все получится. В воскресенье увидим против «Родины», как железнодорожники действуют при новом главном тренере», — сказал Геркус «СЭ».

«Локомотив» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России-2026/27 с 11 очками в 14 матчах. Команда проведет следующую игру 22 ноября против «Родины».