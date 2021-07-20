Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о том, в каком состоянии «Спартак» подходит к новому сезону и противостоянию с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

О перспективах «Спартака»

— Считаю, «Спартак» может составить «Зениту» конкуренцию в новом сезоне. По крайней мере способен побороться за медали. Команда выиграла предсезонный турнир, находится в тонусе, произвела приятное впечатление. Все-таки 13 голов забили, видно, что подопечные Руя Витории здорово бегут, двигаются, прессингуют.

Но ведь «Спартак» уже несколько раз выигрывал этот турнир, и не всегда потом все складывалось хорошо в РПЛ. Так что прямой зависимости тут, конечно, нет. К контрольным матчам нужно относиться довольно сдержанно. И тут я понимаю Леонида Федуна, который после крупной победы над «Химками» произнес: «Пустячок, но приятный». Вот это, считаю, верная оценка произошедшего.

О Мирзове

— На мой взгляд, Руй Витория поступил правильно, вернув из аренды Мирзова. Его качества должны пригодиться москвичам в условиях, когда разрешено делать пять замен. Мирзов позволит тренеру варьировать тактику по ходу игры. Менять варианты. В современном футболе очень многое зависит от скамейки.

Роберто Манчини это прекрасно понимал на чемпионате Европы. Выходившие у него на замену исполнители точно усиливали игру сборной Италии, чего я не могу сказать про англичан. «Скуадра адзурра» предстала очень сбалансированной командой на турнире. Более того — Манчини во многом выиграл чемпионат Европы за счет скамейки, «химии» внутри коллектива.

В общем, «Спартак» может начинать матч без Мирзова, а потом выпускать его во второй половине встречи. Он ведь способен накрутить подуставших защитников, продраться, прострелить. Это неплохой козырь в рукаве Руя. Кроме того, «Спартак» сохранил всех лидеров. Это, безусловно, серьезный аргумент.

О перспективах Руя Витории

— Пока все же рано судить о работе Витории. С «Бенфикой» он дважды становился чемпионом Португалии. Правда, стоит заметить, что ему досталась крепкая команда от предшественника. И вот он на старых дрожжах не растерялся, дал приличный результат.

Кстати, в «Спартаке» у него похожая ситуация. Доменико Тедеско оставил ему довольно приличный состав. Время покажет. Ориентироваться только на предсезонный турнир нерезонно. Давайте дождемся хотя бы матчей с той же «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов.

О матчах с «Бенфикой»

— Есть надежда, что Витория пройдет лиссабонцев. Он же хорошо знает особенности этой команды, может правильно тактически к ней подготовиться. Хочу пожелать ему успехов в этом противостоянии. Как и всем остальным нашим клубам в еврокубках.

Сложно сейчас давать какие-то прогнозы на игры с лиссабонцами. В каком состоянии подойдут к матчам команды? Может быть, кто-то, не дай бог, окажется в лазарете? Кто будет судить? Факторов масса! Миллион всевозможных слагаемых!

О «Зените»

— Что касается «Зенита», понятно, что нужно приобретать вратаря. Это же очевидно после ухода Лунева. Потом, все-таки есть ряд вопросов по атакующей линии. Здорово, что Малком так добросовестно тренировался, сейчас уехал в сборную Бразилии. Но вот в каком состоянии он оттуда вернется? Кто знает... Так что «Зениту» надо страховаться, кого-то подыскивать и в середину поля.