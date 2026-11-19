Саркисян назвал ситуацию с увольнением Галактионова «цирком шапито»

Известный телеведущий и болельщик «Локомотива» Таш Саркисян поделился с «СЭ» мнением об увольнении Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

«Это цирк шапито. Все равно пришлось бы заплатить. Наверняка у руководства есть на примете новый тренер. Назначайте его и спасайте ситуацию, если у вас нет желания играть в лучшей лиге мира. Много времени потеряли. Тренерская судьба такова. Это все вопрос договоренностей. Если они есть, заплатите человеку», — сказал Саркисян «СЭ» на APSNY Media Weekend.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Локомотив» договорился с главным тренером Михаилом Галактионовым о выплате неустойки при расторжении контракта в размере 40 миллионов рублей: 20 миллионов в декабре, еще 20 — в январе.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Михаила Галактионова, который был главным тренером команды с ноября 2022 года. При этом официально специалист покинул клуб лишь 17 ноября. В тот же день «Локомотив» объявил о том, что командой в ближайших матчах будет руководить Сергей Овчинников.

Железнодорожники проведут следующую игру 22 ноября против «Родины».