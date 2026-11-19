Смородская: «Галактионов — сильный специалист, он будет востребован в РПЛ»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась с «СЭ» мнением об уходе Михаила Галактионова из московского клуба.

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после поражения от «Рубина» (0:1) в 14-м туре РПЛ объявил об отставке Михаила Галактионова, который был главным тренером команды с ноября 2022 года. 17 ноября специалист официально был отправлен в отставку.

«Галактионов — сильный российский специалист, и его вины в том, что произошло в «Локомотиве», точно нет. Уверена, он будет востребован в РПЛ. Он проделал хорошую работу в «Локомотиве», — сказала Смородская «СЭ».

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ.

На данный момент команду в качестве старшего тренера возглавляет Сергей Овчинников.

В воскресенье, 22 ноября, «железнодорожники» в гостях сыграют с «Родиной», идущей на 13-м месте.