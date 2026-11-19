Геркус считает, что РФС стоит рассмотреть переход в другую конфедерацию

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил «СЭ» на вопрос о возможном возвращении сборной России на международную арену.

«Я надеюсь, что мы хотим принять в отборочном турнире. Если на Евро нас не зовут, то, может быть, мы примем участие в другом турнире? Может быть, попробовать себя в другой конфедерации? Хуже точно не будет. На примере других видов спорта видно, что европейцы с нами играть не будут. Мы можем питать себя надеждами, но надо быть реалистами. Пока не поздно, можно поучаствовать в Кубке Азии», — сказал Геркус «СЭ».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.