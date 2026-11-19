ESPN Brasil: Луис Энрике может перейти из «Зенита» в «Аль-Иттихад» за 35-40 миллионов евро

Вингер «Зенита» Луис Энрике может покинуть Петербург уже в зимнее трансферное окно.

По данным журналиста ESPN Brasil Фелипе Силвы, «Аль-Иттихад» возобновил интерес к 25-летнему бразильцу и уже вышел с ним на связь.

Еще в последние дни летнего окна саудовский клуб пытался оформить переход, но не успел закрыть сделку. Сейчас к игроку присматриваются и другие команды. При этом вариант с возвращением в Бразилию пока закрыт: у местных клубов сейчас нет ресурсов на такой трансфер.

«Зенит» оценивает Энрике в 35-40 миллионов евро. В петербургском клубе готовы к переговорам, если поступит предложение, близкое к этой сумме.

В сезоне-2026/27 Луис Энрике провел за «Зенит» 12 матчей в РПЛ, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до конца 2028 года.