Авторы проекта расширения РПЛ до 20 клубов ожидают снижения зарплат российских футболистов

Авторы проекта расширения РПЛ до 20 команд считают, что реформа позволит снизить зарплаты российских футболистов и увеличить игровое время молодых игроков, сообщает «РБ Спорт».

По мнению разработчиков инициативы, одной из главных проблем нынешнего формата чемпионата является высокий риск вылета. Сейчас два клуба напрямую покидают РПЛ, а еще два участвуют в переходных матчах. Таким образом, 25 процентов команд рискуют вылететь из высшего дивизиона, из-за чего клубы нижней части таблицы вынуждены делать ставку на опытных футболистов.

Авторы проекта полагают, что расширение лиги позволит молодым игрокам чаще выходить на поле, поскольку цена их ошибок снизится. В частности, за сезон будет разыгрываться на 24 очка больше.

Ожидается, что увеличение числа молодых российских футболистов усилит конкуренцию и приведет к снижению зарплат. По мнению разработчиков инициативы, это позволит клубам избежать переплат за игроков с российским паспортом в условиях лимита на легионеров. Кроме того, рост предложения футболистов относительно спроса должен уменьшить влияние агентов на клубы.

Отдельное внимание в проекте уделяется развитию футбола за Уралом. Авторы реформы считают, что появление в РПЛ двух-трех команд из этой части страны облегчит местным молодым игрокам путь в высший дивизион и откроет дополнительные возможности для десятков тысяч детей. Конкретные клубы в документе не называются.

В настоящее время в РПЛ выступают 16 команд.