Данил Глебов: «В начале сезона нас хоронили, а сейчас говорят, что «Динамо» может побороться за чемпионство»

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты команды в РПЛ.

«Сейчас мы идем отлично в турнирной таблице. Но нужно продолжать работать. После последнего матча со «Спартаком» можно будет сделать какие-то выводы. А то нас в начале сезона хоронили, а сейчас говорят, что «Динамо» может побороться за чемпионство. Поэтому нам нужно спокойно двигаться и тренироваться», — сказал Глебов «СЭ».

После 14-го тура «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.