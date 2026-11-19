Защитник «Крыльев» Горшков: «В «Зените» я не мог себе позволить ошибиться, у иностранцев намного больше поблажек»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Зенит», рассказал о разнице в отношении к легионерам и российским игрокам внутри петербургской команды.

Горшков выступал за «Зенит» с 2024 по 2026 год, и за это время стал чемпионом России и двукратным обладателем суперкубка страны.

«К легионерам и россиянам в «Зените» отношение не 50-на-50, не равнозначное. У иностранцев там намного больше есть поблажек и возможности ошибиться. Есть знаменитая история в «Зените» — мы с нее смеялись с ребятами: я наигрывался в составе на тренировке и допустил одну ошибку. Одну ошибку. Сразу же крикнули: «Юр, отдай манишку Педро». И эта история всегда ходила в смешках. Мы, условно, играем, тренируемся, играем в квадрат. Квадрат на 15 минут. И я мог 14 минут не заходить в квадрат, то есть не потеряв ни одного мяча. И потом, теряя один мяч, сразу шутка: «Юр, манишку отдай Педро».

Я не мог себе позволить ошибиться ни одного раза. В свою очередь, легионеры могли себе это позволить. А русским там чуть сложнее, потому что всего три места в составе, и ты должен быть на голову сильнее легионера — даже не равнозначен, а на голову сильнее, чтобы ты смог занять это легионерское место в составе», — рассказал Горшков в подкасте, опубликованном на странице «Крыльев Советов» в социальной сети «ВКонтакте».

В нынешнем сезоне Горшков принял участие в 15 матчах «Крыльев Советов» во всех турнирах, суммарно проведя на поле 1163 минуты. За все время в «Зените» 27-летний защитник отыграл 2220 минут в 43 матчах.