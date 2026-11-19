Овчинников озвучил игрокам «Локомотива» цель на оставшуюся часть сезона РПЛ

Старший тренер «Локомотива» Сергей Овчинников обратился к игрокам команды на первом клубном собрании на базе «железнодорожников» в Баковке.

«Локомотив» объявил о назначении Овчинникова на тренерский пост главной команды 17 ноября. В тренерский штаб также вошли помощник старшего тренера Александр Бородюк, тренер по физической подготовке Александр Гончаров, старший аналитик Максим Карасиков и аналитик Виктор Тестоедов. Начальником команды будет Станислав Сухина, его заместителем — Дмитрий Фомкин.

«Я рад всех приветствовать. Для нас это большая честь присутствовать здесь и работать с такими футболистами, как вы, работать в таком коллективе. Я имею в виду всех присутствующих. С нашей стороны мы попытаемся сделать все профессионально, ответственно, с большим уважением к вам. Вы, со своей стороны, должны как в быту, так и на футбольном поле тоже уважать всех людей, которые находятся на базе. Когда есть взаимопонимание, когда есть взаимоуважение, тогда люди могут заняться непосредственно спортивной составляющей.

Я смотрю на вас сейчас, мне хочется верить, что вы понимаете вообще всю степень ответственности, которая на нас ложится, на нас, на всех. И мы все, весь клуб должен собраться и поставить цель выше своей личности. Цель — поправить ситуацию в турнирной таблице», — приводит слова Овчинникова пресс-служба «Локомотива».

17 ноября «Локомотив» официально объявил об уходе Михаила Галактионова, возглавлявшего команду с ноября 2022 года. Под его руководством железнодорожники завоевали бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2025/26.

Овчинников вернулся в «Локомотив» в 2025 году, заняв должность директора клубной академии. Ранее он выступал за железнодорожников в качестве вратаря с 1991 по 1997 год и с 2002 по 2005 год. В составе московской команды Овчинников дважды становился чемпионом России (2002, 2004) и четырежды выигрывал Кубок страны.

После 14 туров «Локомотив» с 11 очками занимает 15-е место в РПЛ.