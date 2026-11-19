Яровинский назначен новым спортивным директором «Балтики»

«Балтика» объявила о назначении Олега Яровинского новым спортивным директором клуба.

Яровинскому 44 года. Он работал в международном отделе «Торпедо-Металлург», скаутом в «Москве» и «Крылья Советов». В 2008 году был назначен спортивным директором самарского клуба. В 2014 году стал руководителем селекционного направления в ЦСКА, а впоследствии — спортивным директором.

В 2017-2018 годах Яровинский был стратегическим директором «Халл Сити», затем входил в тренерский штаб Леонида Слуцкого в «Витессе». С декабря 2019 года по январь 2023 года он работал спортивным директором «Рубина», а до августа 2026 года был членом тренерского штаба Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа».

Предыдущим спортивным директором «Балтики» был Армен Маргарян, который ушел с этого поста в октябре 2026 года по соглашению сторон.

«Балтика» занимает 9-е место в таблице РПЛ с 17 очками после 14 встреч.