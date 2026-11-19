В проекте расширения РПЛ до 20 клубов предложили проводить матчи на зимних сборах и сократить летний перерыв

В проекте расширения РПЛ до 20 команд предлагается сократить летний перерыв и проводить часть матчей чемпионата в зимние месяцы, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, автором проекта является Артем Олефир. Документ предусматривает увеличение числа участников РПЛ с 16 до 20 клубов, однако сроки перехода на новый формат и порядок обмена командами между лигами в нем не определены.

Для размещения восьми дополнительных туров предлагается частично использовать недельные циклы и сократить летний перерыв, который сейчас составляет около полутора месяцев.

Кроме того, часть зимних матчей предлагается проводить в городах с более мягким климатом — Сочи, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале и Грозном. Также рассматривается возможность проведения встреч в Санкт-Петербурге на крытом стадионе.

Проект предусматривает и изменения в календаре FONBET Кубка России. Часть матчей турнира предлагается перенести на зимние сборы в Турции или ОАЭ. Еще один вариант — проведение Кубка перед началом сезона.