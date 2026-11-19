Боярский о фаворитах в чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» и только он один»

Заслуженный артист России Михаил Боярский поделился с «СЭ» мнением о борьбе за титул в чемпионате России-2026/27.

После 14 туров турнирную таблицу возглавляет «Зенит» с 31 очком. «Динамо», также набравшее 31 очко, идет на второй строчке, уступая команде из Санкт-Петербурга по дополнительным показателям. Третьим идет «Спартак» с 29 очками, четвертым — «Краснодар» (26), пятым — ЦСКА (26).

«В этом сезоне гонка за титул развернется нешуточная, ведь на победу претендуют пять команд. Это очень хорошо — футбол стал интереснее. Болельщикам такое точно нравится. Но я считаю, что «Зенит» и только он — фаворит в борьбе за золото РПЛ», — сказал Боярский «СЭ».

В 15-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Рубина», «Динамо» примет «Краснодар», ЦСКА — «Ахмат», а «Спартак» встретится на выезде с махачкалинским «Динамо».