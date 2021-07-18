«Слышу от детских тренеров: «Отдай пас, не обводи, играй проще». А если это звезда растет?!» Идеи Бердыева

Откровения одного из самых закрытых российских тренеров.

Новым главным тренером сборной России в ближайшее время может стать Курбан Бердыев. Этот специалист крайне редко дает развернутые интервью. Последнее датировано ноябрем прошлого года, когда он больше часа отвечал на вопросы известного телекомментатора Геннадия Орлова. Предлагаем вам ознакомиться с тезисами той беседы, чтобы понять тренерскую концепцию и психологию Бердыева.

О победе над «Барселоной» в Лиге чемпионов

— Задача состояла в том, чтобы не дать Лео Месси принять мяч. И в его зоне у нас играли Виталий Калешин и Кристиан Ансальди. Они передавали аргентинца друг другу как эстафетную палочку. Мы так натренировали, что, когда Лео уходил туда, где Калешин уже не успевал его перехватить, Виталий садился в зону Ансальди. То есть такая взаимозаменяемость получалась. В принципе, ребята сыграли довольно хорошо. Я очень боялся, что именно Месси решит исход матча.

Меня тогда поразил принцип отскока каталонцев. Нас четверо, их трое. Но игроки «Барселоны» делали пять передач, и мои футболисты не могли отобрать мяч... Я стоял на бровке, подсказывал ребятам: «Ближе играй, ближе!» Но подопечные Гвардиолы на принципах отскока, за счет дальней ноги спокойно выходили из-под давления. Как будто их было больше!

Такой у них уровень единого понимания игровой ситуации! Они все делают спокойно, без напряжения. То есть на занятиях уже тысячу раз отрабатывали такие моменты. Да, это можно натренировать, но только если идти поэтапно — снизу, с детского футбола.

Та «Барселона» подбирала игроков примерно с одинаковым футбольным интеллектом. Новички должны были соответствовать по своему пониманию игры Хави, Иньесте, Бускетсу. Если бы у Гвардиолы тогда два футболиста выпадало в этом компоненте, ничего бы у «Барсы» не получилось.

Об общении с Липпи и Гвардиолой

— Поразила одна вещь. Чем выше уровень тренера, тем он проще в общении. Нет какой-то напыщенности, надменности.

Помню, я встретился с Марчелло Липпи в Малаге, смотрел тренировочный процесс. Сразу виден уровень — сумасшедшее впечатление. А общались мы очень легко. Я мог спрашивать то, что хотел. Липпи сразу разрывал дистанцию. То же самое было и с Карло Анчелотти.

Когда я первый раз смотрел за работой Маурицио Сарри в «Эмполи», возникло ощущение, что специалист делает все правильно. Потом решил сам с ним встретиться. Причем посмотрел информацию о нем — сильно удивился. Человек вообще никогда в футбол не играл, был бухгалтером. Но за неделю пребывания в «Эмполи» осознал, насколько все у Сарри продумано до мельчайших деталей. Он тонко чувствовал своих игроков.

У Гвардиолы детализация эпизодов доведена чуть ли не автоматизма. Под каким углом нужно располагаться, отдавать передачи, расстояние между игроками. Можно разучить любую комбинацию, но если ты не знаешь деталей, нюансов, ничего не получится, синхронность разрушится.

Еще раз повторю свою мысль. Эти тренеры — открытые, они делятся информацией, ничего не скрывают. Ты можешь получить ответ на любой свой вопрос.

О тренерской идее

— Когда я оказываюсь без работы, использую это время для учебы, самосовершенствования. Помню, один раз мы объехали 14 европейских клубов. Важна тренерская идея. Если ты ее зацепил, все остальное приложится.

И вопросы я задаю не по тренировочному процессу, он везде примерно похож, а именно про идею. Ведь когда футболист быстрее принимает решение? Когда ситуация для него узнаваемая. Думать не надо, все уже доведено до автоматизма.

Помните, как та «Барселона» играла перед штрафной? Футболисты моментально расставлялись, потому что в тренировочном процессе уже тысячу раз это проходили.

Есть еще один важный момент — единое понимание всеми подопечными одной игровой ситуации. Все восхищаются «Баварией», называют ее машиной. Но без Гвардиолы мы бы эту команду не получили. Он провел всю детализацию. Именно его я и считаю фундаментальным тренером.

О достижениях

— Конечно, выиграть чемпионат России — это серьезно. Но для меня не менее важно и то, чему я научил своего футболиста. Стали ли он сильнее под моим руководством, умнее? Были игроки, которые при мне не выросли. В «Рубине» есть защитник, я его приглашал, не буду называть фамилию. Качества то у него имеются, но он не сильно прибавил. И лично я переживаю, что это моя недоработка. То есть он мог бы играть иначе. Не до конца я его раскрыл...

О схеме, интеллекте, своих сыновьях

— Схема — это вообще ничто! Можно развить физические данные футболиста. Но вот футбольный интеллект... Это самое главное. Когда я впервые увидел Сердара Азмуна, понял, что у него есть качества и интеллект, которые можно усовершенствовать. Знаете, какая самая лестная оценка действий футболиста на поле? Когда говорят, что он понимает игру. И это воспитывается, закладывается еще на детском уровне.

Ведь не зря, например, раньше говорили про спартаковскую школу. Сергей Шавло играл за красно-белых, приятно было за ним наблюдать. А ушел в «Торпедо» — не видно. Почему? Потому что одну и ту же ситуацию он и команда понимали по-разному. Футболисту с высоким интеллектом очень тяжело опускаться вниз. Именно на детском уровне надо формировать футбольный интеллект, закладывать это.

Мальчик может не стать большим игроком из-за каких-то физических данных — медленный, высокий... Но зато он вырастет умным парнем! У меня оба сына играли в футбол, но в связи с тем, что генетически медленные, дальше не пошли. Генетически они пошли в жену? (Смеется.) Нет-нет, в меня. Я тоже много бегал, но по сути был медленным.

Об Азмуне и Нобоа

Я бы очень хотел, чтобы Азмун уехал в Европу. Например, в Англию. Да, там силовой футбол, поэтому я ему и советую развивать верхний пояс, становиться мощнее, чтобы выдерживать нагрузки в АПЛ. Ведь я же сравниваю его с европейскими нападающими. И чувствую, что Азмун им не уступает.

В прыгучести, в скорости он точно не проигрывает. А игра на втором этаже? Его козырь в том, что он может прыгать с места, с одного шага без всякого разбега. Я чувствую, что у него в Англии может получиться.

Такого игрока, как Кристиан Нобоа, в России сейчас точно нет. Да и в Европе еще надо поискать. Когда увидел его в «Эмелеке», он там «десятку» играл.

Стал его переделывать в опорника — это такая проблема была! Крис все время мне говорил: «Тренер, я не могу там играть, это не мое». Но в 2009 году он стал лучшим по перехватам и отборам в премьер-лиге! И при этом какие передачи он выдает — виден интеллект!

О защитниках

— Если все игроки обороны правильно располагаются, вероятность прострела минимизируется. Каждый должен четко знать свой маневр. Почему защитники, не только, кстати, наши, не обучены сейчас играть один в один? Зачем-то выбрасываются. Вспоминаю старое, советское поколение защитников. Тогда обыграть кого-то один в один было крайне сложно. Потому что встречных движений к тебе никто не делал! А сейчас многих можно убрать, поймать на замахе.

Как поднять российский футбол

— Нам нужна совершенно новая структура. Валерий Газзаев часто об этом говорит. Я тоже как-то поднимал тему. Ведь три года назад в сборной России играло всего три москвича — тех, кто родился и вырос тут как футболист. Шунин, Самедов и кто-то еще.

А все остальные — за МКАД. У нас Дальний Восток и Сибирь вообще не задействованы. А это же клондайк!

Не нужно слепо копировать немецкую систему футбола на наши реалии. Ничего не выйдет. Она не будет работать. Надо учитывать российские условия. Может быть, надо начать с ведомственных организаций. Допустим, чтобы «Газпром», нефтяные компании, у которых есть ресурсы по всей стране, создавали ДЮСШ, интернаты в регионах. Ну и конечно, нужно уделять особое внимание детским тренерам. Мы про них вообще забыли, они влачат жалкое существование! Нет системы поощрения.

О детских тренерах

— Это проблема номер один. Инфраструктуру построить можно, но уже сейчас надо готовить детских тренеров. Они должны сделать существенный шаг вперед в своем образовании. Ведь в чем заслуга нашей плеяды специалистов, прежних тренеров? Они чувствовали игроков, не мешали им развиваться.

А что я слышу сейчас от детских тренеров? «Отдай пас, не обводи, сыграй проще!» Послушай, это его видение! Может, это звезда растет?! А ты его в рамки загоняешь. То есть уже сейчас тренер загубил звездочку. Не прочувствовал юного игрока. Раньше детский тренер прививал любовь к футболу на всю жизнь. Парень мог не стать большим игроком, но болельщиком был всю оставшуюся жизнь. Вот что нам надо вернуть.

О лимите и тренерах-иностранцах в РПЛ

— Почему в российских клубах тренерами по физподготовке являются иностранцы? Чем мы хуже? Надо создавать специальные кафедры при институтах физкультуры. У нас богатейший опыт. Лобановский, Аркадьев. У нас своя школа. Иностранцы учились по нашим конспектам. Почему все забыто? Почему опытных тренеров не просят поделиться знаниями с молодыми? Газзаева, Гаджиева, Игнатьева? Может быть, мы ворчливые, но нам есть что сказать.

Я против лимита. Любое ограничение на благо не идет. Ведь наши неплохие футболисты не собираются уезжать за рубеж, где можно совершенствоваться. А зачем? Здесь они получают в два-три раза больше.

Тренеры-иностранцы? Меня впечатлил Франк Веркаутерен в «Крыльях». Он вывел самарцев из ФНЛ в РПЛ. У него футболисты росли интеллектуально, я же видел. Вот у таких специалистов можно и нужно учиться.

У нас нередко иностранцы приходят сразу в топ-клубы. А вы дайте ему «Ахмат», Тулу и посмотрите, как он там сработает. Имея лучших российских игроков, они должны выстреливать в Лиге чемпионов, а не только выигрывать РПЛ! Почему мы недооцениваем свои кадры? Они же у нас есть. Например, Талалаев, Калешин в «Балтике». Дайте им шанс!