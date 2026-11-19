Левников назначен главным судьей матча 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар», Карасев рассудит «Рубин» и «Зенит»
Российский футбольный союз (РФС) определил бригады арбитров и инспекторов на матчи 15-го тура РПЛ. Игры пройдут 20-22 ноября, возобновя клубный сезон после паузы на матчи национальных сборных.
20 ноября (пятница)
«Ростов» — «Крылья Советов» (19.30 мск): судья — Рафаэль Шафеев.
Помощники судьи — Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.
21 ноября (суббота)
«Оренбург» — «Балтика» (13.00 мск): судья — Антон Фролов.
Помощники судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.
«Акрон» — «Факел» (15.15 мск): судья — Инал Танашев.
Помощники судьи — Адлан Хатуев, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.
«Рубин» — «Зенит» (17.30 мск): судья — Сергей Карасев.
Помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.
ЦСКА — «Ахмат» (19.45 мск): судья — Артем Чистяков.
Помощники судьи — Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Олег Соколов.
22 ноября (воскресенье)
«Динамо» Москва — «Краснодар» (14.00 мск): судья — Кирилл Левников.
Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала — «Спартак» (16.30 мск): судья — Андрей Прокопов.
Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Эдуард Малый.
«Родина» — «Локомотив» (19.00 мск): судья — Алексей Сухой.
Помощники судьи — Максим Гаврилин, Никита Матиеску; резервный судья — Павел Шишкин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Михаил Плиско; инспектор — Сергей Лапочкин.
После 14 туров чемпионата первое место занимает «Зенит», набравший 31 очко. Вторым идет московское «Динамо» — бело-голубые также набрали 31 очко, но уступают петербуржцам по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Спартак» (29 очков), на четвертом — «Краснодар» (26), на пятом — ЦСКА (26).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3