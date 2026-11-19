Левников назначен главным судьей матча 15-го тура РПЛ «Динамо» — «Краснодар», Карасев рассудит «Рубин» и «Зенит»

Российский футбольный союз (РФС) определил бригады арбитров и инспекторов на матчи 15-го тура РПЛ. Игры пройдут 20-22 ноября, возобновя клубный сезон после паузы на матчи национальных сборных.

20 ноября (пятница)

«Ростов» — «Крылья Советов» (19.30 мск): судья — Рафаэль Шафеев.

Помощники судьи — Денис Петров, Екатерина Курочкина; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

21 ноября (суббота)

«Оренбург» — «Балтика» (13.00 мск): судья — Антон Фролов.

Помощники судьи — Кирилл Большаков, Денис Березнов; резервный судья — Никита Новиков; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

«Акрон» — «Факел» (15.15 мск): судья — Инал Танашев.

Помощники судьи — Адлан Хатуев, Руслан Шекемов; резервный судья — Данил Набока; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Александр Гвардис.

«Рубин» — «Зенит» (17.30 мск): судья — Сергей Карасев.

Помощники судьи — Алексей Лунев, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Данил Каширин; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Евгений Кукуляк; инспектор — Сергей Мацюра.

ЦСКА — «Ахмат» (19.45 мск): судья — Артем Чистяков.

Помощники судьи — Андрей Образко, Андрей Филипкин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Олег Соколов.

22 ноября (воскресенье)

«Динамо» Москва — «Краснодар» (14.00 мск): судья — Кирилл Левников.

Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала — «Спартак» (16.30 мск): судья — Андрей Прокопов.

Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Алексей Ермилов; резервный судья — Станислав Матвеев; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Иванов; инспектор — Эдуард Малый.

«Родина» — «Локомотив» (19.00 мск): судья — Алексей Сухой.

Помощники судьи — Максим Гаврилин, Никита Матиеску; резервный судья — Павел Шишкин; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Михаил Плиско; инспектор — Сергей Лапочкин.

После 14 туров чемпионата первое место занимает «Зенит», набравший 31 очко. Вторым идет московское «Динамо» — бело-голубые также набрали 31 очко, но уступают петербуржцам по дополнительным показателям. На третьем месте расположился «Спартак» (29 очков), на четвертом — «Краснодар» (26), на пятом — ЦСКА (26).