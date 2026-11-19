Источник: сторонники расширения РПЛ обосновали необходимость увеличения числа участников лиги до 20 команд

Инициативная группа под руководством генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова направила в РПЛ обоснование реформы, предусматривающей увеличение числа участников лиги до 20 команд. О ключевых тезисах документа сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Сторонники расширения лиги до 20 команд приводят в первую очередь статистику по количеству матчей. По их данным, клуб РПЛ с учетом Кубка может провести максимум 42 игры за сезон, тогда как в Германии и Франции играют по 57 матчей, в Голландии — 59, в Португалии и Испании — по 62, в Италии — 63, в Англии — 67, а в Бразилии — целых 78. Разрыв особенно заметен в расчете на пятилетку: футболист бразильской Серии А способен провести до 390 игр, игрок РПЛ — до 210. То есть российскому игроку на тот же объем матчей потребуется почти вдвое больше времени — 9 лет 4 месяца. В документе подчеркивают: рост числа встреч повысит нагрузку на футболистов и подтолкнет клубы активнее использовать ротацию, а значит — чаще привлекать молодежь.

Отдельный блок аргументов касается географии и доступности футбола. Сейчас в РПЛ представлены лишь 11 из 89 регионов страны. Самый восточный участник лиги — Оренбург, из-за чего более 50 млн человек, живущих восточнее Предуралья, не могут посмотреть матчи Премьер-лиги вживую. При этом в России 35 городов с населением свыше 500 тысяч человек, но на все эти территории приходится только 9 мест в лиге: остальные слоты заняты пятью московскими клубами, а также командами из Петербурга и Краснодара. Авторы инициативы указывают, что дополнительные 4 места сделают амбиции региональных клубов реалистичнее и помогут оживить интерес к турниру в новых регионах.

Еще один довод — высокий процент вылета. В России за один сезон из лиги может уйти 25 % участников, тогда как в Бразилии — 20 %, в Голландии, Португалии, Франции и Германии — по 16,7 %, а в Италии, Испании и Англии — по 15 %.

Наконец, сторонники реформы делают акцент на инфраструктуре. За последние 15 лет в России построили 12 стадионов вместимостью от 20 тысяч зрителей. Для сравнения: во Франции таких арен — 5, в Германии — 4, в Англии — 3, в Испании — 2, а в Италии, Голландии и Португалии — ни одной. Всего в стране насчитывается 30 стадионов на 20 + тысяч зрителей. В Первой лиге (ФНЛ) выступают 4 клуба, чьи арены вмещают по 35 тысяч человек, еще 10 команд располагают стадионами на 15 тысяч мест. Кроме того, около 7 коллективов из Первой и Второй лиг ведут строительство арен, рассчитанных на уровень РПЛ.