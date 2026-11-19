Источник: сторонники расширения РПЛ обосновали необходимость увеличения числа участников лиги до 20 команд
Инициативная группа под руководством генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова направила в РПЛ обоснование реформы, предусматривающей увеличение числа участников лиги до 20 команд. О ключевых тезисах документа сообщил инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.
Сторонники расширения лиги до 20 команд приводят в первую очередь статистику по количеству матчей. По их данным, клуб РПЛ с учетом Кубка может провести максимум 42 игры за сезон, тогда как в Германии и Франции играют по 57 матчей, в Голландии — 59, в Португалии и Испании — по 62, в Италии — 63, в Англии — 67, а в Бразилии — целых 78. Разрыв особенно заметен в расчете на пятилетку: футболист бразильской Серии А способен провести до 390 игр, игрок РПЛ — до 210. То есть российскому игроку на тот же объем матчей потребуется почти вдвое больше времени — 9 лет 4 месяца. В документе подчеркивают: рост числа встреч повысит нагрузку на футболистов и подтолкнет клубы активнее использовать ротацию, а значит — чаще привлекать молодежь.
Отдельный блок аргументов касается географии и доступности футбола. Сейчас в РПЛ представлены лишь 11 из 89 регионов страны. Самый восточный участник лиги — Оренбург, из-за чего более 50 млн человек, живущих восточнее Предуралья, не могут посмотреть матчи Премьер-лиги вживую. При этом в России 35 городов с населением свыше 500 тысяч человек, но на все эти территории приходится только 9 мест в лиге: остальные слоты заняты пятью московскими клубами, а также командами из Петербурга и Краснодара. Авторы инициативы указывают, что дополнительные 4 места сделают амбиции региональных клубов реалистичнее и помогут оживить интерес к турниру в новых регионах.
Еще один довод — высокий процент вылета. В России за один сезон из лиги может уйти 25 % участников, тогда как в Бразилии — 20 %, в Голландии, Португалии, Франции и Германии — по 16,7 %, а в Италии, Испании и Англии — по 15 %.
Наконец, сторонники реформы делают акцент на инфраструктуре. За последние 15 лет в России построили 12 стадионов вместимостью от 20 тысяч зрителей. Для сравнения: во Франции таких арен — 5, в Германии — 4, в Англии — 3, в Испании — 2, а в Италии, Голландии и Португалии — ни одной. Всего в стране насчитывается 30 стадионов на 20 + тысяч зрителей. В Первой лиге (ФНЛ) выступают 4 клуба, чьи арены вмещают по 35 тысяч человек, еще 10 команд располагают стадионами на 15 тысяч мест. Кроме того, около 7 коллективов из Первой и Второй лиг ведут строительство арен, рассчитанных на уровень РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3