Защитник ЦСКА Данилов: «База «Краснодара» — топ, лучшая в России»

Защитник сборной России и ЦСКА Кирилл Данилов в разговоре с «СЭ» назвал тренировочную базу «Краснодара» лучшей в России.

Перед матчем с Венесуэлой сборная России тренировалась на базе «Краснодара» в Четуке. Встреча прошла на домашнем стадионе краснодарского клуба и завершилась победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0.

«База «Краснодара» — топ. Она однозначно лучшая в России», — сказал Данилов «СЭ».

12 ноября сборная России обыграла Узбекистан (3:2), а 17 ноября — Венесуэлу (2:0). Встреча с Венесуэлой стала для национальной команды заключительной в 2026 году.